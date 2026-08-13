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Столтенберг: Европе придется восстановить отношения с Россией

Столтенберг: Европе придется восстановить отношения с Россией - 13.08.2026 Украина.ру

Столтенберг: Европе придется восстановить отношения с Россией

Европе когда-то придется восстановить отношения с Россией, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью TVP World. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-13T00:04

2026-08-13T00:04

2026-08-13T00:04

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По его мнению, идея о том, что Европе "по природе предназначено иметь плохие отношения с Москвой" — это заблуждение.Столтенберг отметил, что сейчас отношения плохие, и Европе нужна сильная оборона, чтобы "противостоять русскому медведю", но в какой-то момент вполне возможно стать с ними друзьями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия открыта к диалогу со странами Европы и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Президент Владимир Путин также отмечал, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что западные элиты сознательно отказались от дипломатии, понимая катастрофические последствия для Украины. Он подчеркнул, что руководство НАТО сознательно пошло на повышение ставок, и выводов никто не сделает - Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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нато, украина.ру, йенс столтенберг, европа, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, новости