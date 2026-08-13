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Столтенберг: Европе придется восстановить отношения с Россией
Столтенберг: Европе придется восстановить отношения с Россией - 13.08.2026 Украина.ру
Столтенберг: Европе придется восстановить отношения с Россией
Европе когда-то придется восстановить отношения с Россией, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью TVP World. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-13T00:04
2026-08-13T00:04
2026-08-13T00:04
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По его мнению, идея о том, что Европе "по природе предназначено иметь плохие отношения с Москвой" — это заблуждение.Столтенберг отметил, что сейчас отношения плохие, и Европе нужна сильная оборона, чтобы "противостоять русскому медведю", но в какой-то момент вполне возможно стать с ними друзьями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия открыта к диалогу со странами Европы и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Президент Владимир Путин также отмечал, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что западные элиты сознательно отказались от дипломатии, понимая катастрофические последствия для Украины. Он подчеркнул, что руководство НАТО сознательно пошло на повышение ставок, и выводов никто не сделает - Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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нато, украина.ру, йенс столтенберг, европа, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, новости
НАТО, Украина.ру, Йенс Столтенберг, Европа, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Новости
Столтенберг: Европе придется восстановить отношения с Россией
Европе когда-то придется восстановить отношения с Россией, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью TVP World. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
По его мнению, идея о том, что Европе "по природе предназначено иметь плохие отношения с Москвой" — это заблуждение.
Столтенберг отметил, что сейчас отношения плохие, и Европе нужна сильная оборона, чтобы "противостоять русскому медведю", но в какой-то момент вполне возможно стать с ними друзьями.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия открыта к диалогу со странами Европы и никогда не была инициатором сворачивания отношений.
Президент Владимир Путин также отмечал, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что западные элиты сознательно отказались от дипломатии, понимая катастрофические последствия для Украины.
Он подчеркнул, что руководство НАТО сознательно пошло на повышение ставок, и выводов никто не сделает - Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.