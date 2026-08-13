Россия готова принять спецпосланников США для новых переговоров — сенатор - 13.08.2026 Украина.ру
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Россия готова принять спецпосланников США для новых переговоров — сенатор
Россия готова принять спецпосланников США для новых переговоров — сенатор - 13.08.2026 Украина.ру
Россия готова принять спецпосланников США для новых переговоров — сенатор
Москва готова принять спецпосланников президента США для новых переговоров, препятствий для этого нет, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Об этом в ночь на 13 августа пишет газета "Известия"
2026-08-13T01:48
2026-08-13T01:49
украина.ру
новости
россия
совет федерации
сенатор
карасин
москва
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее отмечал, что тема нового визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера остаётся на повестке дня."Россия всегда готова обсуждать, если есть практическая заинтересованность в реальных результатах другой стороны. Мы всегда готовы к встречам и переговорам. Поэтому это относится и к Кушнеру, и к Уиткоффу. Не вижу никаких препятствий для проведения такой встречи вне зависимости от того, что внес Зеленский, чего он не внес", — заявил Карасин.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что диалог Москвы и Вашингтона не ограничивается только украинским урегулированием."Когда выстраивается нормальный диалог и стороны идут навстречу друг другу, то, наверное, шансы на достижение каких-то взаимоприемлемых и понятных договоренностей повышаются", — подчеркнул Мирошник.В последний раз Уиткофф и Кушнер были в Москве 22 января. Ранее СМИ допускали их визит в Россию в ближайшие недели, однако официально о подготовке такой поездки пока не сообщалось.В посольстве США в России также заявили, что не располагает информацией о возможном визите спецпосланников американского президента, "которой могло бы поделиться".8 августа российские СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев уже на следующей неделе.Подробнее о том, что США "снова включили свой маятник пожеланий и обещаний, чтобы сбить с толку и оппонентов, и партнеров" - в материале Владимира Скачко Обманный мир. Почему Трамп и Зеленский почти синхронно захотели мириться.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, совет федерации, сенатор, карасин, москва, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, президент сша, переговоры, переговоры по украине 2026, международные отношения, международная политика, мир без границ
Украина.ру, Новости, Россия, Совет Федерации, сенатор, Карасин, Москва, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, президент США, переговоры, Переговоры по Украине 2026, международные отношения, Международная политика, Мир без границ

Россия готова принять спецпосланников США для новых переговоров — сенатор

01:48 13.08.2026 (обновлено: 01:49 13.08.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Москва готова принять спецпосланников президента США для новых переговоров, препятствий для этого нет, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Об этом в ночь на 13 августа пишет газета "Известия"
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее отмечал, что тема нового визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера остаётся на повестке дня.
"Россия всегда готова обсуждать, если есть практическая заинтересованность в реальных результатах другой стороны. Мы всегда готовы к встречам и переговорам. Поэтому это относится и к Кушнеру, и к Уиткоффу. Не вижу никаких препятствий для проведения такой встречи вне зависимости от того, что внес Зеленский, чего он не внес", — заявил Карасин.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что диалог Москвы и Вашингтона не ограничивается только украинским урегулированием.
"Когда выстраивается нормальный диалог и стороны идут навстречу друг другу, то, наверное, шансы на достижение каких-то взаимоприемлемых и понятных договоренностей повышаются", — подчеркнул Мирошник.
В последний раз Уиткофф и Кушнер были в Москве 22 января. Ранее СМИ допускали их визит в Россию в ближайшие недели, однако официально о подготовке такой поездки пока не сообщалось.
В посольстве США в России также заявили, что не располагает информацией о возможном визите спецпосланников американского президента, "которой могло бы поделиться".
8 августа российские СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев уже на следующей неделе.
Подробнее о том, что США "снова включили свой маятник пожеланий и обещаний, чтобы сбить с толку и оппонентов, и партнеров" - в материале Владимира Скачко Обманный мир. Почему Трамп и Зеленский почти синхронно захотели мириться.
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