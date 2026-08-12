https://ukraina.ru/20260812/konovalets-melnik-bandera-zachem-zelenskiy-svozit-v-kiev-prakh-otkrovennykh-natsistov-1082430379.html

Коновалец, Мельник, Бандера. Зачем Зеленский свозит в Киев прах откровенных нацистов

Коновалец, Мельник, Бандера. Зачем Зеленский свозит в Киев прах откровенных нацистов - 12.08.2026 Украина.ру

Коновалец, Мельник, Бандера. Зачем Зеленский свозит в Киев прах откровенных нацистов

Европа активно помогает Киеву с наполнением Пантеона национальных героев

2026-08-12T17:17

2026-08-12T17:17

2026-08-12T17:17

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В мае в Люксембурге был выкопан и передан Украине прах второго главы Организации украинских националистов (ОУН)* Андрея Мельника и его жены Софии. Лидер ОУН(м) покоился на кладбище Бонвуа и никогда не завещал похоронить его на Украине.Вообще, все украинские националисты предпочитали бороться за Незалежную вдалеке от неё – во Франции, Австрии, Польше, Германии… Вот и приходится теперь Зеленскому собирать по Европе останки нацистов, присягавших Гитлеру и боровшихся с "Московией" и большевиками.Тот же лидер ОУН(м) Мельник почил в Люксембурге. Идейный основатель ОУН, полковник Евгений Коновалец похоронен в Нидерландах, прах Степана Бандеры находится в Германии.Ну, чем не аргумент для титульной нации? Ведь её кумиры, получается, были европейцами и сто лет назад мечтали видеть Украину в Европе. Вот и приходится для подтверждения этой мысли хунтятам Зеленского устраивать раскопки в Евросоюзе и возвращать на Украину кости галичанских героев – садистов, зверски расправлявшихся с поляками и евреями, коллаборантов, присягавших тому, кто больше заплатит и откровенным приспешникам Третьего Рейха.Какая страна – такие и кумиры.Напомним, ещё весной 2026 года Зеленский принял решение создать в стране мемориальное кладбище, где надлежит с почестями перезахоранивать ватажков ОУН-УПА*, волынских мясников и сторонников Гитлера. При Тараса Шевченко или Лесю Украину к героям относить не стали – их могилы трогать не будут.Выходит, не заслужили писатели и поэты, прославлявшие Украину и сделавшие её известной на весь мир, такого же почёта и славы, как украинские нацисты – друзья Гитлера.Нужно сказать, что идея перезахоронения "борцов за независимость Украины" отнюдь не свежа. Ещё при президенте Леониде Кучме (авторе книги "Украина – не Россия") в 1994 году было создано мемориальное кладбище воинов дивизии СС Галичина* в селе Червонное, подо Львовом.Изначально, конечно, "совместную работу" украинцев с нацистами из Германии не афишировали, оно было посвящено "героям, павшим в разные годы за свободу Украины", но потом всё встало на свои места – причём очень скоро.В 2002 году при Кучме же торжественно прошло первое перезахоронение: из Берлина привезли прах президента Западно-Украинской народной Республики, просуществовавшей с 19 октября 1918 года по 18 июля 1919-го, Евгения Петрушевича. Его похоронили на Лычаковском кладбище во Львове, которое скоро стало одним из главных символов подъёма национализма на Украине.При "оранжевом" президенте Викторе Ющенко там уже появился памятник украинским эсэсовцам. С 2014-го рядом начали хоронить "героев АТО", после начала специальной военной операции – "героев" нацбатальонов.Особенно ударной для Ющенко в этом плане выдалась зима 2010-го – тогда он присвоил звание Героя Украины Бандере и Шухевичу и перевёз из Мюнхена на Лычаковское кладбище кости ближайшего соратника Мельника – Дмитрия Андриевского.Мало кто мог тогда вообразить, что дело Ющенко продолжит Зеленский, чьих предков националисты безжалостно вырезали по всей Украине. Тем не менее, именно он оказался продолжателем героизации украинских нацистов.Сначала одобрил проект мемориального военного кладбища, потом протащил через Раду закон о Пантеоне национальных героев, а теперь посылает бывшего разведчика Буданова** сопровождать в Киев эксгумированные останки калиброванных нацистов.А что? Нужно же всех замазать, чтобы не отмылись потом, не отреклись, не перешли на другую сторону, как тот же полковник Коновалец, который присягал Австро-Венгрии, УНР, гетману Скоропадскому и Петлюре, а затем создал собственную военную организацию и сотрудничал с абвером, где его дважды принимал Адольф Гитлер.Кстати, Коновалец и Мельник были тесно связаны политической и военной работой против "советов", а Мельника даже называли тенью Коновальца.Путь Андрея Мельника в националистическом движении можно разделить на две части. Первая – до гибели Коновальца. Здесь Мельник сначала был сотником Легиона украинских сечевых стрелков (УСС), воевавшего в Первой мировой на стороне Австро-Венгрии, который в 1916-м, во время Брусиловского прорыва российской армии, попал в плен.Это, кстати, и сыграло ключевую роль в жизни Мельника: русский плен стал толчком для его политической карьеры. В лагере для военнопленных неподалеку от Царицына (нынешнего Волгограда) он познакомился с Евгением Коновальцем и вместе с ним, воспользовавшись неразберихой после Февральской революции в России, отправился в Киев.Осенью 1917 года оба участвовали в формировании Буковинского куреня (батальона) сечевых стрелков – его в январе 1918 года возглавил Коновалец и который воевал за УНР. С этого момента на долгих 20 лет Мельник стал тенью командира УСС. Сначала начальником штаба в его курене, позже расширившемся до полка, потом его же помощником уже как командира корпуса сечевых стрелков.Осенью 1919-го остатки корпуса были интернированы полякам и распущены, на чем участие Коновальца и Мельника в жизни "большой" Украины закончилось.В 1920-м они вошли в число основателей Украинской войсковой организации, первым главой которой стал бывший президент Западноукраинской народной республики Евгений Петрушевич (что и предопределило галицкое направление деятельности как основное), но уже через год его сменил Коновалец, а Мельник стал близким помощником нового лидера.В 1924 году Мельник был арестован в Польше и провёл в тюрьме четыре года, а после выхода из нее завязал с нелегальной деятельностью, хотя и поддерживал личные контакты с Коновальцем – который в 1929-м на базе УВО создал Организацию украинских националистов (ОУН)*.Пока ОУН разворачивала свою деятельность, Мельник работал в Украинской греко-католической церкви – сначала инспектором её лесов, а потом ещё и главой организации католической молодежи "Орлы".Интересно, что теперь всех "возвращенных" из европейских могил украинских "героев" отпевают в приходе УГКЦ. А почему же не в государственной церкви – ПЦУ? Потому что все понимают, что это политическая декорация. А вот униаты – другое дело.Они сразу смекнули, как можно, отпевая галичанских "героев", расширить и свою религиозную экспансию на всю Украину – тем более, когда в стране планомерно уничтожают каноническое православие и УПЦ.Не исключено, что и Мельник мог бы остаться униатским функционером, но тут случилась смерть его "старшего брата" Коновальца от бомбы в коробке конфет, врученной советским разведчиком Павлом Судоплатовым 23 мая 1938 года.Смерть Коновальца подкосила организацию, поскольку другого столь авторитетного вождя у ОУН не было. Руководство организации раскололось в вопросе преемника, и в качестве компромисса вакантную должность предложили Мельнику, близкого к Коновальцу, но далёкому от партийных интриг.Выдернутый из уютной униатской кельи Мельник хоть и имел нужный для такой должности боевой бэкграунд времён УНР, но для основной массы членов организации оставался чужой и непонятной кандидатурой. И это стало почвой, на которой вырос раскол организации украинских националистов и выпестовался Степан Бандера – кумир молодого поколения националистов.Он впоследствии и стал конкурировать с Мельником за главенство в организации, а сейчас им придётся лежать рядышком на мемориальном кладбище на Украине. Конечно, в том случае, если родственники Степана Бандеры тоже дадут согласие на перезахоронение его праха в Киеве.Пока же герой Украины покоится на кладбище в Берлине, где его могилу нередко оскверняют. Но при этом родня Стефана Поппеля (подпольное имя Бандеры) опасается, что на "родной украинской земле" от могилы лидера ОУН(б) камня на камне не останется.Возможно, их предположения справедливо: несмотря на годы навязывания стране львовских "героев", украинцы продолжают сопротивляться масштабной бандеризации и явно не собираются аплодировать новому обитателю Национального пантеона. Тут бы ещё Коновальца пережить…Тем более, Зеленский собирается устроить фашистскому прихвостню церемонию прощания в столичном Патриаршем соборе Воскресения Христова.А вот в Польше решение Зеленского о перезахоронении Коновальца вызвало волну недовольства. Раньше польские власти уже давали понять, что с Бандерой Украина в Евросоюз никогда не войдёт, но Киев только отмахнулся.Зеленский понимает, что Украину в Евросоюз никогда не возьмут, а вот отказ от национализма может ему дорого стоить внутри страны. Именно украинские националисты поддерживают Зеленского и его войну против России. Резкое изменение этой конструкции обрушит всю мифологию украинской "освободительной" войны.Все эти национальные герои, Пантеоны и памятники Бандере, перезахоронения и символы определяют, с кем современная Украина себя ассоциирует и от какого исторического пространства стремится окончательно дистанцироваться.Коновалец и Бандера для Киева – не просто пыльные фигуры прошлого, а геополитический выбор в виде евроинтеграции и противопоставления России. Поэтому, чем больше останков привезёт Зеленский, тем дольше продлится бойня на украинской земле.* Террористические организации, запрещённые в России** Внесён в реестр террористов и экстремистов

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эксклюзив, украина, киев, россия, андрей мельник, коновалец, владимир зеленский, рада, ес