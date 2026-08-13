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Силы ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку, ранена девушка

Силы ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку, ранена девушка - 13.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку, ранена девушка

При отражении ночной атаки украинских БПЛА на Ростовскую область ранение получила девушка. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 13 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-13T02:40

2026-08-13T02:40

2026-08-13T02:42

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В настоящее время в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность, по вражеским дронам работают силы ПВО."Из-за падения БПЛА получила ранение девушка, находившаяся на базе отдыха "Исток" под Донецком [Ростовской области]. Пострадавшая в состоянии средней тяжести доставлена в горбольницу, медики оказывают ей помощь", — написал Слюсарь.Кроме того, на территории Гундоровского водоподъёма в хуторе Малая Каменка Каменского района загорелась сухая растительность."Для тушения на место выехали специалисты экстренных служб. По предварительным данным, там пострадавших нет", — добавил глава региона.Ранее сообщалось, что в Крыму объявлена воздушная тревога. Из-за атаки украинских беспилотников Севастополь оказался временно обесточен.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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