В Севастополе объявлена воздушная тревога - 12.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260812/v-sevastopole-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1082438965.html
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - 12.08.2026 Украина.ру
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил 12 августа губернатор города Михаил Развожаев
2026-08-12T23:00
2026-08-12T23:00
украина.ру
михаил развожаев
севастополь
горловка
донецкая народная республика
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/11/1077990596_0:73:1222:760_1920x0_80_0_0_72b31f9977566d0ebf5cc8707e37365b.jpg
Сигнал тревоги поступил в 22:19 мск.Ранее в среду он уже сообщал о воздушной опасности в городе, она продлилась меньше получаса. Также в Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата ранены два мирных жителя. Ещё один человек пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета - В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
севастополь
горловка
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/11/1077990596_9:0:1209:900_1920x0_80_0_0_e81a9c25e483c92e8825fa41ce35eb92.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, михаил развожаев, севастополь, горловка, донецкая народная республика, сво, спецоперация
Украина.ру, Михаил Развожаев, Севастополь, Горловка, Донецкая Народная Республика, СВО, Спецоперация

В Севастополе объявлена воздушная тревога

23:00 12.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей МальгавкоСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Читать в
ДзенTelegram
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил 12 августа губернатор города Михаил Развожаев
Сигнал тревоги поступил в 22:19 мск.
Ранее в среду он уже сообщал о воздушной опасности в городе, она продлилась меньше получаса.
Также в Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата ранены два мирных жителя.
Ещё один человек пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета - В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руМихаил РазвожаевСевастопольГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:00Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа
08:51Ожидаемо! МИД Японии заявил протест из-за визита Путина на Итуруп
08:12Силы ПВО за ночь уничтожили в Ростовской области около 90 БПЛА
08:00"Цирк Вахмистрова" в небе над Румынией. 85 лет с момента применения советских авиаматок
07:49Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия
07:11Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 13 аэропортов
07:00Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте
06:39Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова
06:16Учёный из США заявил, что вызвать цунами ядерным взрывом невозможно
06:00США готовят ядерный удар по Ирану? Дробницкий раскрыл планы Пентагона
05:45"Ребята, мы все поняли": Садулаев рассказал, как Россия может обнулить "Старлинки" Маска
05:33Турецкие ракеты, мифы о дронах и дипломатический пожар на Балканах. Что западные СМИ пишут об Украине
05:30"Катастрофическое поражение": Ищенко объяснил, почему Трамп не может победить Иран
05:15"До окончания далеко": Ищенко — даже победа на Украине не завершит войну с Западом
05:07Осенью будет катастрофа. Эксперты и политики о будущем Украины
05:00"Палантир" пока не побеждает: Садулаев про войну со "Скайнетом" и несовершенство ИИ
04:45"Никто не знает, что будет у порога": Дробницкий рассказал о рисках ядерной эскалации
04:42"Территория непростая": Путин провёл в Южно-Сахалинске совещание с силовиками
04:30"Ворота на Кавказ": почему для России опасно усиление США в Иране — мнение Ищенко
04:10Lockheed Martin на четверть увеличит производство установок ПРО THAAD
Лента новостейМолния