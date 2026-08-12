https://ukraina.ru/20260812/v-sevastopole-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1082438965.html

В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога - 12.08.2026 Украина.ру

В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил 12 августа губернатор города Михаил Развожаев

2026-08-12T23:00

2026-08-12T23:00

2026-08-12T23:00

украина.ру

михаил развожаев

севастополь

горловка

донецкая народная республика

сво

спецоперация

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Сигнал тревоги поступил в 22:19 мск.Ранее в среду он уже сообщал о воздушной опасности в городе, она продлилась меньше получаса. Также в Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата ранены два мирных жителя. Ещё один человек пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета - В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

севастополь

горловка

донецкая народная республика

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украина.ру, михаил развожаев, севастополь, горловка, донецкая народная республика, сво, спецоперация