https://ukraina.ru/20260812/otkaz-ot-obmena-plennymi-signaly-iz-londona-itogi-12-avgusta-1082429170.html

Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августа

Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августа - 12.08.2026 Украина.ру

Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августа

Украина отказалась от обмена пленных. Лондон подаёт сигналы о возобновлении диалога с Москвой, но практических действий не предпринимает

2026-08-12T17:30

2026-08-12T17:30

2026-08-12T17:30

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Украине в июле предлагали несколько списков на обмен пленными, но Киев отказался, сообщила уполномоченный по правам человека в Яна Лантратова."Мы со своей стороны готовы к обмену. Только в течение последнего месяца мы предлагали три разных списка: это и обычные солдаты, и осужденные по различным статьям на территории России. Но Украина отказывается забирать своих же граждан", — написала она на платформе "Макс".По её словам, в частности РФ согласовала список на обмен из 224 украинцев, но Украине оказались не нужны эти люди."Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром — ради одного: чтобы забрать своих <...>. Но Украина отказывается их брать. <...> Им нужен пиар, а не жизни людей", — подчеркнула омбудсменТакже Лантратова добавила, что Россия борется за каждого пленного и вернет соотечественников домой."Мы не бросили никого. Мы боремся за каждого. И мы вернем их домой. Вопрос лишь в том, готова ли Украина посмотреть правде в глаза и обменять людей на людей, а не играть в одни ворота", – подчеркнула Лантратова.Предыдущий обмен пленными состоялся 26 июня по формуле 160 на 160.Тем временем с Украины поступают новости о том, что там происходит с теми, кого вернули по обмену пленными.Так, 11 августа РИА Новости в силовых структурах сообщили, что солдата ВСУ, вернувшегося по обмену в Киев, до смерти запытали электричеством."В киевском госпитале умер некий Олег Котов, который вернулся на Украину в рамках обмена пленными. По официальным данным, мужчина скончался в результате обострения онкологического заболевания", – рассказал собеседник агентства.По его словам, мужчина находился в плену четыре года и умер всего через два месяца после возвращения в Киев."По информации медиков, к Котову неоднократно приходили сотрудники СБУ, которые выводили мужчину "на беседы". Несколько раз врачи оказывали Котову неотложную помощь из-за разрядов электричества, которыми его пытали", – отметил собеседник РИА Новости.По его словам, врачи подтвердили, что у мужчины действительно была онкология, однако причиной смерти стала остановка сердца после пыток электричеством. По словам источника в силовых структурах, освобождённый из плена Котов отказался от подписания контракта с ВСУ.Сигналы из ЛондонаРоссия периодически получает от Великобритании сигналы о желании возобновить военные контакты, но практических действий британцы не предпринимают, сообщило российское посольство в ВБ."Со стороны британцев нам периодически поступают сигналы о желании возобновить контакты, однако практических действий они не предпринимают", — отмечается в комментарии диппредставительства.Там же подчёркивается, что именно Великобритания свернула диалог по линии оборонных ведомств."В мае 2024 года власти Соединённого Королевства под надуманным предлогом выслали российского военного атташе, что разрушило традиционный канал взаимодействия между министерствами обороны", — отметили дипломаты.Если Великобритания хочет восстановить контакты с Россией, ей нужно сделать первый шаг, подытожили в посольстве.Ранее британская газета The Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Великобритания заинтересована в возобновлении контактов с российским военным руководством с целью избежать инцидентов, которые могут спровоцировать прямые боевые действия между странами.В последний раз начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов общался с начальником штаба обороны британской армии в сентябре 2022 года, указывалось в публикации. Тогда этот пост занимал адмирал Тони Радакин.После этого, по информации газеты, контакты между военными руководителями Великобритании и России прекратились. Дальнейшие попытки британского военачальника дозвониться отклонялись ответом, что российский генерал "слишком занят".Сменивший Радакина в сентябре прошлого года главный маршал авиации Ричард Найтон также попытался дозвониться до Герасимова. Последний трубку не взял, отмечалось в публикации.По информации The Times, новый министр обороны Британии Уэс Стритинг столкнулся с требованиями "перезагрузить" каналы связи с российскими военными на фоне опасений "непреднамеренной эскалации". По информации газеты, высокопоставленные чиновники и дипломаты опасаются, что "инциденты" в водах около Великобритании могут спровоцировать более широкий конфликт с Россией."Если начальник штаба обороны считает, что сейчас, возможно, самое опасное время за последние 30 лет, — возможно, пришло время для новых подходов", — заявил бывший военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман.Как заявил в комментарии The Times ещё один бывший высокопоставленный британский офицер, "без диалога не может быть урегулирования".Ранее, в ночь на 14 июня Великобритания перехватила и задержала в Ла-Манше нефтяной танкер MV Smyrtos, который следовал из российского порта Усть-Луга. Британцы заявили, что танкер якобы связан с Россией. При этом в посольстве России в Лондоне отмечали, что российских граждан на борту танкера Smyrtos не было. Позднее, 25 июня, британское издание The Telegraph сообщило, что Лондон хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины"Британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает план продажи подсанкционной нефти, изъятой с российского теневого танкера, для финансирования войны на Украине", – указывалось в публикации.По информации издания, британские власти считали, что нефть на законных основаниях принадлежит Лондону и подумывали устроить аукцион для ее продажи. Сто тысяч тонн нефти, которые находятся на борту судна, оцениваются примерно в £35 млн (около $46 млн – Ред.).При этом средства от продажи могут передать Киеву напрямую, либо могут использовать для закупки военного оборудования. Кроме того, рассматривается возможность использования нефти для потребления внутри страны.Также газета со ссылкой на источники сообщила, что после продажи нефти и завершения расследования о нарушении санкций танкер будет отпущен.Подобные действия Запада в России не раз называли "пиратством". В среду, 12 августа, президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет зеркально отвечать на захват торговых судов."Власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших экономоператоров, мирных причем, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально", — сказал Путин во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.Путин подчеркнул, что Москва будет делать это в любых акваториях, в том числе в Тихоокеанском регионе, где растет конфликтный потенциал из-за действий Запада.Подробнее о новой стратегии Украины – в статье Арсения Ищенко "Новая стратегия: Украина сделала последнюю антироссийскую ставку".

https://ukraina.ru/20260812/osuzhdenie-geroizatsii-natsizma-provaly-vsu-neuklyuzhiy-khod-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-12-1082413564.html

https://ukraina.ru/20260811/ukraina-vozvraschaet-ostanki-lidera-oun-iz-rotterdama-poka-vsu-terpyat-neudachi-na-fronte-itogi-11-1082400682.html

https://ukraina.ru/20260811/obostrenie-antivoennykh-nastroeniy-provaly-vsu-raketnyy-golod-khronika-sobytiy-na-utro-11-avgusta-1082378493.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, валерий герасимов, кир стармер, вооруженные силы украины, the times, генштаб, владимир путин, россия, украина, великобритания