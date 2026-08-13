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"Палантир" пока не побеждает: Садулаев про войну со "Скайнетом" и несовершенство ИИ

"Палантир" пока не побеждает: Садулаев про войну со "Скайнетом" и несовершенство ИИ - 13.08.2026 Украина.ру

"Палантир" пока не побеждает: Садулаев про войну со "Скайнетом" и несовершенство ИИ

Россия сегодня воюет не с Украиной и не с Западом — это война людей против "Скайнета". Наша страна оказалась на стороне человечества, а киевский режим стал инструментом тех, кто готовит цифровое рабство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2026-08-13T05:00

2026-08-13T05:00

2026-08-13T05:00

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Развивая мысль о технологическом противостоянии, Садулаев перешел к более глубокому вопросу: кто же выигрывает в войне между человеком и искусственным интеллектом (ИИ), который Запад использует для управления боевыми действиями на Украине. Эксперт заявил, что пока ИИ не побеждает человека, поскольку его возможности ограничены — он не может учесть все системные связи, существующие в любой армии."Пока "Палантир" не побеждает человека. Он показал ограниченность своих возможностей", — отметил он. По словам эксперта, все системы ИИ делают выводы на основе тех данных, которые в них загружают, но полностью оцифровать всё невозможно. "В любом государстве или армии есть виды системных связей, которые невозможно оцифровать и ввести в базу данных "Палантира". ИИ не может их учитывать, когда принимает стратегические решения. Поэтому пока человек в этой войне точно не проигрывает", — пояснил Садулаев.Эксперт также заявил, что сейчас Россия воюет не с Украиной и не с Западом, а со "Скайнетом". "СВО – это фактически война людей со "Скайнетом". В этой войне мы, русские, оказались на стороне человечества, а киевский режим оказался инструментом тех структур, которые готовят для нас цифровое рабство", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в украинской армии — в материале "Колумбийские наркоманы и отечественные душегубы: две надежды украинской армии" на сайте Украина.ру.

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