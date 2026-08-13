"Палантир" пока не побеждает: Садулаев про войну со "Скайнетом" и несовершенство ИИ - 13.08.2026 Украина.ру
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"Палантир" пока не побеждает: Садулаев про войну со "Скайнетом" и несовершенство ИИ
"Палантир" пока не побеждает: Садулаев про войну со "Скайнетом" и несовершенство ИИ - 13.08.2026 Украина.ру
"Палантир" пока не побеждает: Садулаев про войну со "Скайнетом" и несовершенство ИИ
Россия сегодня воюет не с Украиной и не с Западом — это война людей против "Скайнета". Наша страна оказалась на стороне человечества, а киевский режим стал инструментом тех, кто готовит цифровое рабство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2026-08-13T05:00
2026-08-13T05:00
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Развивая мысль о технологическом противостоянии, Садулаев перешел к более глубокому вопросу: кто же выигрывает в войне между человеком и искусственным интеллектом (ИИ), который Запад использует для управления боевыми действиями на Украине. Эксперт заявил, что пока ИИ не побеждает человека, поскольку его возможности ограничены — он не может учесть все системные связи, существующие в любой армии."Пока "Палантир" не побеждает человека. Он показал ограниченность своих возможностей", — отметил он. По словам эксперта, все системы ИИ делают выводы на основе тех данных, которые в них загружают, но полностью оцифровать всё невозможно. "В любом государстве или армии есть виды системных связей, которые невозможно оцифровать и ввести в базу данных "Палантира". ИИ не может их учитывать, когда принимает стратегические решения. Поэтому пока человек в этой войне точно не проигрывает", — пояснил Садулаев.Эксперт также заявил, что сейчас Россия воюет не с Украиной и не с Западом, а со "Скайнетом". "СВО – это фактически война людей со "Скайнетом". В этой войне мы, русские, оказались на стороне человечества, а киевский режим оказался инструментом тех структур, которые готовят для нас цифровое рабство", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в украинской армии — в материале "Колумбийские наркоманы и отечественные душегубы: две надежды украинской армии" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Запад, Главные новости, главное, война, война на Украине, ИИ (искусственный интеллект), СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, новости СВО сегодня последние свежие новости, Новости Украины, новости России, технологии

"Палантир" пока не побеждает: Садулаев про войну со "Скайнетом" и несовершенство ИИ

05:00 13.08.2026
 
© Фото : CNN
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : CNN
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Россия сегодня воюет не с Украиной и не с Западом — это война людей против "Скайнета". Наша страна оказалась на стороне человечества, а киевский режим стал инструментом тех, кто готовит цифровое рабство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Развивая мысль о технологическом противостоянии, Садулаев перешел к более глубокому вопросу: кто же выигрывает в войне между человеком и искусственным интеллектом (ИИ), который Запад использует для управления боевыми действиями на Украине.
Эксперт заявил, что пока ИИ не побеждает человека, поскольку его возможности ограничены — он не может учесть все системные связи, существующие в любой армии.
"Пока "Палантир" не побеждает человека. Он показал ограниченность своих возможностей", — отметил он. По словам эксперта, все системы ИИ делают выводы на основе тех данных, которые в них загружают, но полностью оцифровать всё невозможно.
"В любом государстве или армии есть виды системных связей, которые невозможно оцифровать и ввести в базу данных "Палантира". ИИ не может их учитывать, когда принимает стратегические решения. Поэтому пока человек в этой войне точно не проигрывает", — пояснил Садулаев.
Эксперт также заявил, что сейчас Россия воюет не с Украиной и не с Западом, а со "Скайнетом". "СВО – это фактически война людей со "Скайнетом". В этой войне мы, русские, оказались на стороне человечества, а киевский режим оказался инструментом тех структур, которые готовят для нас цифровое рабство", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в украинской армии — в материале "Колумбийские наркоманы и отечественные душегубы: две надежды украинской армии" на сайте Украина.ру.
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