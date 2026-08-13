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"Территория непростая": Путин провёл в Южно-Сахалинске совещание с силовиками

"Территория непростая": Путин провёл в Южно-Сахалинске совещание с силовиками - 13.08.2026 Украина.ру

"Территория непростая": Путин провёл в Южно-Сахалинске совещание с силовиками

Президент России Владимир Путин на совещании с силовиками в Южно-Сахалинске назвал главной задачей обеспечение безопасности на всех рубежах России. Об этом 13 августа сообщает РИА Новости

2026-08-13T04:42

2026-08-13T04:42

2026-08-13T04:45

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12 августа глава государства и верховный главнокомандующий наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России с борта крейсера "Варяг" в Южно-Сахалинске. 13 августа президент там же провёл совещание по обеспечению безопасности восточных границ РФ."Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях", — сказал Путин в ходе совещания.Он также отметил, что накануне говорил с командующим ТОФ адмиралом Виктором Лииной и его подчиненными не только о задачах учений, но и о том, что происходит в зоне их ответственности."Территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваши предложения о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения, стоящих перед нами общих задач", — обратился президент к присутствующим.В совещании по обеспечению безопасности восточных границ России приняли участие командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина, начальник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин, а также исполняющий обязанности командующего 68-м гвардейским армейским корпусом сил Минобороны Алексей Шведов.О встрече Путина с экипажем ракетного крейсера "Варяг" - в публикации Нет ничего важнее решения задач в зоне СВО. Другие заявления Путина на "Варяге".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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