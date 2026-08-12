https://ukraina.ru/20260812/na-ukraine-obsuzhdayut-slova-pevitsy-polyakovoy-sravnivshey-stranu-s-kontslagerem-1082439288.html
На Украине обсуждают слова певицы Поляковой, сравнившей страну с концлагерем
На Украине обсуждают слова певицы Поляковой, сравнившей страну с концлагерем - 12.08.2026 Украина.ру
На Украине обсуждают слова певицы Поляковой, сравнившей страну с концлагерем
Граждане Украины активно обсуждают в социальных сетях слова украинской певицы Ольги Поляковой, сравнившей страну с концлагерем. Большинство, в том числе среди артистов, поддержали её. Ранее Полякова заявила, что Украина уже не свободная страна, и сравнила её с концлагерем. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-12T23:05
2026-08-12T23:05
2026-08-12T23:05
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Под последним постом Поляковой в Instagram* люди начали благодарить за её позицию. Один из пользователей написал: "Я не отношусь к кругу поклонников вашего творчества, но хочу вам выразить искреннее восхищение относительно ваших позиций о маргинализации страны, в которой живете. Вы большая молодец, не побоялись открыто об этом говорить". Другой указал: "Все верно сказала. Не бойся, адекватные люди тебя поддержат". Украинская актриса Ольга Сумская написала, что поддерживает каждое слово, а певец Потап выложил видео со словами поддержки. Некоторые в соцсетях негативно отреагировали на слова Поляковой, а телеведущая Янина Соколова обвинила певицу в "пророссийской позиции". Ранее уведомлялось, что украинская певица Оля Полякова в интервью известному блогеру Рамине заявила, что Украина превратилась в концлагерь, где все должны маршировать строем, где нельзя не просто высказать своё мнение, но даже засмеяться или не заплакать по разнарядке. Это заявление вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Многие украинцы, несмотря на доминирование националистической пропаганды, чувствуют себя идеологически чужими в собственной стране, без права на свободу мысли и высказывания, особенно если оно контрастирует с мнением националистического меньшинства. Полякова осмелилась высказать то, что боятся сказать другие. Однако пропагандистка Янина Соколова обвинила певицу в присоединении к "команде русских пропагандистов", а журналистка Диана Панченко назвала высказывание Поляковой хайпом на теме людской боли. Политический аналитик Сергей Марченко заявил, что называть Украину концлагерем — это концепция обесценивания украинского государства. При этом ряд блогеров и журналистов поддержали певицу, отметив, что она озвучила то, что чувствуют многие украинцы - Эффект Бони-Поляковой: что стоит за откровениями украинской звезды про страну-концлагерь.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, instagram, facebook, сергей поляков (судья), поляков, ольга сумская, украина, россия, новости
Украина.ру, Instagram, Facebook, Сергей Поляков (судья), Поляков, Ольга Сумская, Украина, Россия, Новости
На Украине обсуждают слова певицы Поляковой, сравнившей страну с концлагерем
Граждане Украины активно обсуждают в социальных сетях слова украинской певицы Ольги Поляковой, сравнившей страну с концлагерем. Большинство, в том числе среди артистов, поддержали её. Ранее Полякова заявила, что Украина уже не свободная страна, и сравнила её с концлагерем. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
Под последним постом Поляковой в Instagram* люди начали благодарить за её позицию. Один из пользователей написал:
"Я не отношусь к кругу поклонников вашего творчества, но хочу вам выразить искреннее восхищение относительно ваших позиций о маргинализации страны, в которой живете.
Вы большая молодец, не побоялись открыто об этом говорить".
Другой указал: "Все верно сказала. Не бойся, адекватные люди тебя поддержат".
Украинская актриса Ольга Сумская написала, что поддерживает каждое слово, а певец Потап выложил видео со словами поддержки.
Некоторые в соцсетях негативно отреагировали на слова Поляковой, а телеведущая Янина Соколова обвинила певицу в "пророссийской позиции".
Ранее уведомлялось, что украинская певица Оля Полякова в интервью известному блогеру Рамине заявила, что Украина превратилась в концлагерь, где все должны маршировать строем, где нельзя не просто высказать своё мнение, но даже засмеяться или не заплакать по разнарядке.
Это заявление вызвало широкий резонанс в социальных сетях.
Многие украинцы, несмотря на доминирование националистической пропаганды, чувствуют себя идеологически чужими в собственной стране, без права на свободу мысли и высказывания, особенно если оно контрастирует с мнением националистического меньшинства.
Полякова осмелилась высказать то, что боятся сказать другие.
Однако пропагандистка Янина Соколова обвинила певицу в присоединении к "команде русских пропагандистов", а журналистка Диана Панченко назвала высказывание Поляковой хайпом на теме людской боли.
Политический аналитик Сергей Марченко заявил, что называть Украину концлагерем — это концепция обесценивания украинского государства.
При этом ряд блогеров и журналистов поддержали певицу, отметив, что она озвучила то, что чувствуют многие украинцы - Эффект Бони-Поляковой: что стоит за откровениями украинской звезды про страну-концлагерь.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.