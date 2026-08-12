https://ukraina.ru/20260812/na-ukraine-obsuzhdayut-slova-pevitsy-polyakovoy-sravnivshey-stranu-s-kontslagerem-1082439288.html

На Украине обсуждают слова певицы Поляковой, сравнившей страну с концлагерем

На Украине обсуждают слова певицы Поляковой, сравнившей страну с концлагерем - 12.08.2026 Украина.ру

На Украине обсуждают слова певицы Поляковой, сравнившей страну с концлагерем

Граждане Украины активно обсуждают в социальных сетях слова украинской певицы Ольги Поляковой, сравнившей страну с концлагерем. Большинство, в том числе среди артистов, поддержали её. Ранее Полякова заявила, что Украина уже не свободная страна, и сравнила её с концлагерем. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-12T23:05

2026-08-12T23:05

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Под последним постом Поляковой в Instagram* люди начали благодарить за её позицию. Один из пользователей написал: "Я не отношусь к кругу поклонников вашего творчества, но хочу вам выразить искреннее восхищение относительно ваших позиций о маргинализации страны, в которой живете. Вы большая молодец, не побоялись открыто об этом говорить". Другой указал: "Все верно сказала. Не бойся, адекватные люди тебя поддержат". Украинская актриса Ольга Сумская написала, что поддерживает каждое слово, а певец Потап выложил видео со словами поддержки. Некоторые в соцсетях негативно отреагировали на слова Поляковой, а телеведущая Янина Соколова обвинила певицу в "пророссийской позиции". Ранее уведомлялось, что украинская певица Оля Полякова в интервью известному блогеру Рамине заявила, что Украина превратилась в концлагерь, где все должны маршировать строем, где нельзя не просто высказать своё мнение, но даже засмеяться или не заплакать по разнарядке. Это заявление вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Многие украинцы, несмотря на доминирование националистической пропаганды, чувствуют себя идеологически чужими в собственной стране, без права на свободу мысли и высказывания, особенно если оно контрастирует с мнением националистического меньшинства. Полякова осмелилась высказать то, что боятся сказать другие. Однако пропагандистка Янина Соколова обвинила певицу в присоединении к "команде русских пропагандистов", а журналистка Диана Панченко назвала высказывание Поляковой хайпом на теме людской боли. Политический аналитик Сергей Марченко заявил, что называть Украину концлагерем — это концепция обесценивания украинского государства. При этом ряд блогеров и журналистов поддержали певицу, отметив, что она озвучила то, что чувствуют многие украинцы - Эффект Бони-Поляковой: что стоит за откровениями украинской звезды про страну-концлагерь.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, instagram, facebook, сергей поляков (судья), поляков, ольга сумская, украина, россия, новости