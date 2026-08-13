https://ukraina.ru/20260813/net-nichego-vazhnee-resheniya-zadach-v-zone-svo-drugie-zayavleniya-putina-na-varyage-1082441780.html

Нет ничего важнее решения задач в зоне СВО. Другие заявления Путина на "Варяге"

Нет ничего важнее решения задач в зоне СВО. Другие заявления Путина на "Варяге" - 13.08.2026 Украина.ру

Нет ничего важнее решения задач в зоне СВО. Другие заявления Путина на "Варяге"

Нет ничего важнее решения задач на линии боевого соприкосновения в зоне СВО и моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) тоже на "переднем крае", заявил президент России Владимир Путин на встрече с с экипажем крейсера "Варяг". Об этом в ночь на 13 августа пишет РИА Новости

2026-08-13T03:42

2026-08-13T03:42

2026-08-13T03:42

украина.ру

новости

россия

владимир путин

тихий океан

тихоокеанский флот вмф россии

вмф

военные учения

сво

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0d/1082441658_0:74:1340:827_1920x0_80_0_0_dd8e3c5568fc0172cd611511a9951c23.jpg

Глава государства в ходе обеда побеседовал с экипажем ракетного крейсера "Варяг", поблагодарил моряков-тихоокеанцев за проведение учений."Я хочу поблагодарить командующего, командира и всех вас за учения, за организацию учений", — сказал он.Путин также заявил о важности поддержания боеспособность ВМФ и ВС России для защиты всей российской территории, обеспечения безопасности страны."И особенно в этом регионе важно. Мы сегодня говорили об этом на совещании с руководством флота", — добавил он.При этом президент подчеркнул, что Тихоокеанский флот находится на переднем крае, а не в тылу."Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае", — сказал глава государства.Учения ВМФ РФ по защите дальневосточных рубежей России проводятся с 4 августа под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. В основном мероприятии оперативной и боевой подготовки флота в 2026 году задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, свыше 13 тысяч военнослужащих.Ранее Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов и станет делать это в любых акваториях мирового океана.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

тихий океан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, владимир путин, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, вмф, военные учения, сво, вс рф