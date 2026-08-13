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Нет ничего важнее решения задач в зоне СВО. Другие заявления Путина на "Варяге"
Нет ничего важнее решения задач в зоне СВО. Другие заявления Путина на "Варяге" - 13.08.2026 Украина.ру
Нет ничего важнее решения задач в зоне СВО. Другие заявления Путина на "Варяге"
Нет ничего важнее решения задач на линии боевого соприкосновения в зоне СВО и моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) тоже на "переднем крае", заявил президент России Владимир Путин на встрече с с экипажем крейсера "Варяг". Об этом в ночь на 13 августа пишет РИА Новости
2026-08-13T03:42
2026-08-13T03:42
2026-08-13T03:42
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Глава государства в ходе обеда побеседовал с экипажем ракетного крейсера "Варяг", поблагодарил моряков-тихоокеанцев за проведение учений."Я хочу поблагодарить командующего, командира и всех вас за учения, за организацию учений", — сказал он.Путин также заявил о важности поддержания боеспособность ВМФ и ВС России для защиты всей российской территории, обеспечения безопасности страны."И особенно в этом регионе важно. Мы сегодня говорили об этом на совещании с руководством флота", — добавил он.При этом президент подчеркнул, что Тихоокеанский флот находится на переднем крае, а не в тылу."Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае", — сказал глава государства.Учения ВМФ РФ по защите дальневосточных рубежей России проводятся с 4 августа под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. В основном мероприятии оперативной и боевой подготовки флота в 2026 году задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, свыше 13 тысяч военнослужащих.Ранее Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов и станет делать это в любых акваториях мирового океана.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, владимир путин, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, вмф, военные учения, сво, вс рф
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, Тихий океан, Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ, военные учения, СВО, ВС РФ
Нет ничего важнее решения задач в зоне СВО. Другие заявления Путина на "Варяге"
Нет ничего важнее решения задач на линии боевого соприкосновения в зоне СВО и моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) тоже на "переднем крае", заявил президент России Владимир Путин на встрече с с экипажем крейсера "Варяг". Об этом в ночь на 13 августа пишет РИА Новости
Глава государства в ходе обеда побеседовал с экипажем ракетного крейсера "Варяг", поблагодарил моряков-тихоокеанцев за проведение учений.
"Я хочу поблагодарить командующего, командира и всех вас за учения, за организацию учений", — сказал он.
Путин также заявил о важности поддержания боеспособность ВМФ и ВС России для защиты всей российской территории, обеспечения безопасности страны.
"И особенно в этом регионе важно. Мы сегодня говорили об этом на совещании с руководством флота", — добавил он.
При этом президент подчеркнул, что Тихоокеанский флот находится на переднем крае, а не в тылу.
"Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае", — сказал глава государства.
Учения ВМФ РФ по защите дальневосточных рубежей России проводятся с 4 августа под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. В основном мероприятии оперативной и боевой подготовки флота в 2026 году задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, свыше 13 тысяч военнослужащих.
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