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Lockheed Martin на четверть увеличит производство установок ПРО THAAD

Lockheed Martin на четверть увеличит производство установок ПРО THAAD - 13.08.2026 Украина.ру

Lockheed Martin на четверть увеличит производство установок ПРО THAAD

Американская компания Lockheed Martin получила дополнение к контракту в размере более 211 миллионов долларов на производство новых пусковых установок системы противоракетной обороны THAAD для ОАЭ. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона утром 13 августа пишет РИА Новости

2026-08-13T04:10

2026-08-13T04:10

2026-08-13T04:11

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Потеря значительного количества ракет ПВО и ПРО в ходе конфликта на Ближнем Востоке вынуждает заинтересованные стороны принимать дополнительные меры для обеспечения своей безопасности в регионе, где в любой момент возможна военная эскалация."Компания Lockheed Martin Space получила дополнение к ранее заключенному контракту на сумму 211 435 067 долларов в рамках программы иностранных военных продаж ОАЭ. Общая стоимость контракта увеличилась до 1 054 537 337 долларов", — говорится в пресс-релизе Пентагона.По информации военного ведомства, сборка новых пусковых установок THAAD третьей конфигурации должна быть выполнена к январю 2031 года.Система THAAD — это комплексы мобильного базирования, предназначенные для перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на самых дальних подступах. Каждая противоракета THAAD — это штучный, высокотехнологичный продукт стоимостью в миллионы долларов. Потеря 80 процентов таких перехватчиков фактически оставляет сами США и их базы на Ближнем Востоке беззащитными перед массированными ракетными ударами.Ранее СМИ сообщали, что США в ходе конфликта с Ираном израсходовали почти 80% запасов ракет ПРО комплексов THAAD.Позже военный министр США Пит Хегсет заявил о ложности заявлений об истощении американских ракетных запасов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, сша, оаэ, пентагон, пит хегсет, ближний восток, ракеты, про, впк, военная эскалация