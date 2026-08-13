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Lockheed Martin на четверть увеличит производство установок ПРО THAAD
Lockheed Martin на четверть увеличит производство установок ПРО THAAD - 13.08.2026 Украина.ру
Lockheed Martin на четверть увеличит производство установок ПРО THAAD
Американская компания Lockheed Martin получила дополнение к контракту в размере более 211 миллионов долларов на производство новых пусковых установок системы противоракетной обороны THAAD для ОАЭ. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона утром 13 августа пишет РИА Новости
2026-08-13T04:10
2026-08-13T04:10
2026-08-13T04:11
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Потеря значительного количества ракет ПВО и ПРО в ходе конфликта на Ближнем Востоке вынуждает заинтересованные стороны принимать дополнительные меры для обеспечения своей безопасности в регионе, где в любой момент возможна военная эскалация."Компания Lockheed Martin Space получила дополнение к ранее заключенному контракту на сумму 211 435 067 долларов в рамках программы иностранных военных продаж ОАЭ. Общая стоимость контракта увеличилась до 1 054 537 337 долларов", — говорится в пресс-релизе Пентагона.По информации военного ведомства, сборка новых пусковых установок THAAD третьей конфигурации должна быть выполнена к январю 2031 года.Система THAAD — это комплексы мобильного базирования, предназначенные для перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на самых дальних подступах. Каждая противоракета THAAD — это штучный, высокотехнологичный продукт стоимостью в миллионы долларов. Потеря 80 процентов таких перехватчиков фактически оставляет сами США и их базы на Ближнем Востоке беззащитными перед массированными ракетными ударами.Ранее СМИ сообщали, что США в ходе конфликта с Ираном израсходовали почти 80% запасов ракет ПРО комплексов THAAD.Позже военный министр США Пит Хегсет заявил о ложности заявлений об истощении американских ракетных запасов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, оаэ, пентагон, пит хегсет, ближний восток, ракеты, про, впк, военная эскалация
Украина.ру, Новости, США, ОАЭ, Пентагон, Пит Хегсет, Ближний Восток, ракеты, ПРО, ВПК, военная эскалация
Lockheed Martin на четверть увеличит производство установок ПРО THAAD
04:10 13.08.2026 (обновлено: 04:11 13.08.2026)
Американская компания Lockheed Martin получила дополнение к контракту в размере более 211 миллионов долларов на производство новых пусковых установок системы противоракетной обороны THAAD для ОАЭ. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона утром 13 августа пишет РИА Новости
Потеря значительного количества ракет ПВО и ПРО в ходе конфликта на Ближнем Востоке вынуждает заинтересованные стороны принимать дополнительные меры для обеспечения своей безопасности в регионе, где в любой момент возможна военная эскалация.
"Компания Lockheed Martin Space получила дополнение к ранее заключенному контракту на сумму 211 435 067 долларов в рамках программы иностранных военных продаж ОАЭ. Общая стоимость контракта увеличилась до 1 054 537 337 долларов", — говорится в пресс-релизе Пентагона.
По информации военного ведомства, сборка новых пусковых установок THAAD третьей конфигурации должна быть выполнена к январю 2031 года.
Система THAAD — это комплексы мобильного базирования, предназначенные для перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на самых дальних подступах. Каждая противоракета THAAD — это штучный, высокотехнологичный продукт стоимостью в миллионы долларов. Потеря 80 процентов таких перехватчиков фактически оставляет сами США и их базы на Ближнем Востоке беззащитными перед массированными ракетными ударами.
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