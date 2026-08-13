https://ukraina.ru/20260813/rosaviatsiya-iz-za-ugrozy-bpla-zakryla-dlya-poltov-dva-aeroporta-1082441105.html

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта - 13.08.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в двух аэропортах России из-за угрозы БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 13 августа сообщает в своём телеграм-канале

2026-08-13T02:07

2026-08-13T02:07

2026-08-13T02:07

украина.ру

россия

росавиация

пенза

саратовская область

саратовские авиалинии

ограничения

авиация

нижний новгород

аэропорты

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Незадолго до полуночи Росавиация сняла временные ограничения на полёты в аэропорту Нижнего Новгорода."Аэропорты Саратова (Гагарин), Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 1:40 мск.Ограничения введены на фоне объявления в регионах режима опасности по БПЛА.Ранее сообщалось, что в Крыму объявлена воздушная тревога. Из-за атаки украинских беспилотников Севастополь оказался временно обесточен.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

пенза

саратовская область

нижний новгород

аэропорт

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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