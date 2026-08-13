https://ukraina.ru/20260813/rosaviatsiya-iz-za-ugrozy-bpla-zakryla-dlya-poltov-dva-aeroporta-1082441105.html
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта - 13.08.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в двух аэропортах России из-за угрозы БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 13 августа сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-13T02:07
2026-08-13T02:07
2026-08-13T02:07
украина.ру
россия
росавиация
пенза
саратовская область
саратовские авиалинии
ограничения
авиация
нижний новгород
аэропорты
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Незадолго до полуночи Росавиация сняла временные ограничения на полёты в аэропорту Нижнего Новгорода."Аэропорты Саратова (Гагарин), Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 1:40 мск.Ограничения введены на фоне объявления в регионах режима опасности по БПЛА.Ранее сообщалось, что в Крыму объявлена воздушная тревога. Из-за атаки украинских беспилотников Севастополь оказался временно обесточен.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, росавиация, пенза, саратовская область, саратовские авиалинии, ограничения, авиация, нижний новгород, аэропорты, аэропорт, новости, бпла, бпла сегодня, угроза, опасность, беспилотники, беспилотники сегодня, всу
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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в двух аэропортах России из-за угрозы БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 13 августа сообщает в своём телеграм-канале
Незадолго до полуночи Росавиация сняла временные ограничения на полёты в аэропорту Нижнего Новгорода.
"Аэропорты Саратова (Гагарин), Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 1:40 мск.
Ограничения введены на фоне объявления в регионах режима опасности по БПЛА.
Ранее сообщалось, что в Крыму объявлена воздушная тревога. Из-за атаки украинских беспилотников Севастополь оказался временно обесточен. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.