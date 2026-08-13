Севастополь временно обесточен из-за атаки беспилотников ВСУ - 13.08.2026 Украина.ру
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Севастополь временно обесточен из-за атаки беспилотников ВСУ
Севастополь временно обесточен из-за атаки беспилотников ВСУ - 13.08.2026 Украина.ру
Севастополь временно обесточен из-за атаки беспилотников ВСУ
Севастополь временно обесточен из-за атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 13 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-13T00:37
2026-08-13T00:37
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севастополь
михаил развожаев
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Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 22:19 мск. Военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку БПЛА."В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения", — написал губернатор в 0:01 мск.Он добавил, что на объектах введён особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности."Экономьте заряд телефонов. Используйте гаджеты только для экстренной связи. Отключите фоновые приложения, уберите яркость на минимум. ️Не перегружайте сеть. Когда дадут свет — не включайте все электроприборы сразу. ️Сохраняйте спокойствие. Паника — это то, на что рассчитывает противник. Помогайте тем, кто рядом, особенно пожилым соседям", — обратился Развожаев к жителям города-героя.Ранее сообщалось, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, севастополь, михаил развожаев, пво, атака бпла, атака, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, энергетика, электричество, отключение электричества
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Севастополь временно обесточен из-за атаки беспилотников ВСУ

00:37 13.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Севастополь временно обесточен из-за атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 13 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 22:19 мск. Военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку БПЛА.
"В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения", — написал губернатор в 0:01 мск.
Он добавил, что на объектах введён особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности.
"Экономьте заряд телефонов. Используйте гаджеты только для экстренной связи. Отключите фоновые приложения, уберите яркость на минимум. ️Не перегружайте сеть. Когда дадут свет — не включайте все электроприборы сразу. ️Сохраняйте спокойствие. Паника — это то, на что рассчитывает противник. Помогайте тем, кто рядом, особенно пожилым соседям", — обратился Развожаев к жителям города-героя.
Ранее сообщалось, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.
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