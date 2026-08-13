https://ukraina.ru/20260813/sevastopol-vremenno-obestochen-iz-za-ataki-bespilotnikov-vsu-1082440415.html

Севастополь временно обесточен из-за атаки беспилотников ВСУ

Севастополь временно обесточен из-за атаки беспилотников ВСУ - 13.08.2026 Украина.ру

Севастополь временно обесточен из-за атаки беспилотников ВСУ

Севастополь временно обесточен из-за атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 13 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-13T00:37

2026-08-13T00:37

2026-08-13T00:37

украина.ру

россия

севастополь

михаил развожаев

пво

атака бпла

атака

атака украины сегодня

бпла

бпла сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/05/1062929900_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb18921e3b02c0000cb9e778c2c74939.jpg

Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 22:19 мск. Военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку БПЛА."В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения", — написал губернатор в 0:01 мск.Он добавил, что на объектах введён особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности."Экономьте заряд телефонов. Используйте гаджеты только для экстренной связи. Отключите фоновые приложения, уберите яркость на минимум. ️Не перегружайте сеть. Когда дадут свет — не включайте все электроприборы сразу. ️Сохраняйте спокойствие. Паника — это то, на что рассчитывает противник. Помогайте тем, кто рядом, особенно пожилым соседям", — обратился Развожаев к жителям города-героя.Ранее сообщалось, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

севастополь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, севастополь, михаил развожаев, пво, атака бпла, атака, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, энергетика, электричество, отключение электричества