"Никто не знает, что будет у порога": Дробницкий рассказал о рисках ядерной эскалации - 13.08.2026 Украина.ру
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"Никто не знает, что будет у порога": Дробницкий рассказал о рисках ядерной эскалации
"Никто не знает, что будет у порога": Дробницкий рассказал о рисках ядерной эскалации - 13.08.2026 Украина.ру
"Никто не знает, что будет у порога": Дробницкий рассказал о рисках ядерной эскалации
Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию, предусматривающую применение тактического оружия малой мощности. Мир опасно приблизился к порогу ядерного конфликта, и никто не знает, что произойдет дальше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-08-13T04:45
2026-08-13T04:45
новости
россия
сша
китай
дмитрий дробницкий
украина.ру
дональд трамп
пентагон
ядерное оружие
ядерная угроза
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Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию, которая делает акцент на применении тактического оружия малой дальности в региональных конфликтах с Россией или Китаем. Разработкой документа занимается глава политического управления Элбридж Колби.Отвечая на вопрос журналиста о целях обновленной ядерной концепции и возможных угрозах, эксперт пояснил, что тактическое ядерное оружие — это оружие поля боя.Дробницкий уточнил, что новая стратегия предполагает использование ТЯО в конвенциональном конфликте. "Все-таки надо понимать, что тактическое ядерное оружие — это оружие поле боя. Это предполагает конвенциональный конфликт, в котором ЯО используется в качестве элемента усиления существующих методов ведения войны", — отметил собеседник Украина.ру.По информации эксперта, в США выделяют ядерные боеприпасы малой мощности для спецназа. "ТЯО как спецбоеприпас для тактических ракет, артиллерийских снарядов – это в большей степени советская традиция", — подчеркнул амерниканист. Оживить программу сверхмалых ядерных боеприпасов президент США Дональд Трамп предполагал еще на первом сроке для сдерживания России и Китая. "Все существующие протоколы относятся к применению стратегических ядерных сил и предполагают начало войны Судного дня", — пояснил Дробницкий."Мы все ближе к порогу применения какого-либо вида ядерного оружия. Мир опасно приблизился к применению ядерного оружия — это факт", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, китай, дмитрий дробницкий, украина.ру, дональд трамп, пентагон, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, оружие, война, американист, главные новости, главное, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, США, Китай, Дмитрий Дробницкий, Украина.ру, Дональд Трамп, Пентагон, Ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, оружие, война, американист, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика

"Никто не знает, что будет у порога": Дробницкий рассказал о рисках ядерной эскалации

04:45 13.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
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Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию, предусматривающую применение тактического оружия малой мощности. Мир опасно приблизился к порогу ядерного конфликта, и никто не знает, что произойдет дальше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию, которая делает акцент на применении тактического оружия малой дальности в региональных конфликтах с Россией или Китаем. Разработкой документа занимается глава политического управления Элбридж Колби.
Отвечая на вопрос журналиста о целях обновленной ядерной концепции и возможных угрозах, эксперт пояснил, что тактическое ядерное оружие — это оружие поля боя.
Дробницкий уточнил, что новая стратегия предполагает использование ТЯО в конвенциональном конфликте. "Все-таки надо понимать, что тактическое ядерное оружие — это оружие поле боя. Это предполагает конвенциональный конфликт, в котором ЯО используется в качестве элемента усиления существующих методов ведения войны", — отметил собеседник Украина.ру.
По информации эксперта, в США выделяют ядерные боеприпасы малой мощности для спецназа. "ТЯО как спецбоеприпас для тактических ракет, артиллерийских снарядов – это в большей степени советская традиция", — подчеркнул амерниканист.
Оживить программу сверхмалых ядерных боеприпасов президент США Дональд Трамп предполагал еще на первом сроке для сдерживания России и Китая. "Все существующие протоколы относятся к применению стратегических ядерных сил и предполагают начало войны Судного дня", — пояснил Дробницкий.
"Мы все ближе к порогу применения какого-либо вида ядерного оружия. Мир опасно приблизился к применению ядерного оружия — это факт", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
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