https://ukraina.ru/20260813/nikto-ne-znaet-chto-budet-u-poroga-drobnitskiy-rasskazal-o-riskakh-yadernoy-eskalatsii-1082439492.html

"Никто не знает, что будет у порога": Дробницкий рассказал о рисках ядерной эскалации

"Никто не знает, что будет у порога": Дробницкий рассказал о рисках ядерной эскалации - 13.08.2026 Украина.ру

"Никто не знает, что будет у порога": Дробницкий рассказал о рисках ядерной эскалации

Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию, предусматривающую применение тактического оружия малой мощности. Мир опасно приблизился к порогу ядерного конфликта, и никто не знает, что произойдет дальше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-08-13T04:45

2026-08-13T04:45

2026-08-13T04:45

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ядерное оружие

ядерная угроза

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Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию, которая делает акцент на применении тактического оружия малой дальности в региональных конфликтах с Россией или Китаем. Разработкой документа занимается глава политического управления Элбридж Колби.Отвечая на вопрос журналиста о целях обновленной ядерной концепции и возможных угрозах, эксперт пояснил, что тактическое ядерное оружие — это оружие поля боя.Дробницкий уточнил, что новая стратегия предполагает использование ТЯО в конвенциональном конфликте. "Все-таки надо понимать, что тактическое ядерное оружие — это оружие поле боя. Это предполагает конвенциональный конфликт, в котором ЯО используется в качестве элемента усиления существующих методов ведения войны", — отметил собеседник Украина.ру.По информации эксперта, в США выделяют ядерные боеприпасы малой мощности для спецназа. "ТЯО как спецбоеприпас для тактических ракет, артиллерийских снарядов – это в большей степени советская традиция", — подчеркнул амерниканист. Оживить программу сверхмалых ядерных боеприпасов президент США Дональд Трамп предполагал еще на первом сроке для сдерживания России и Китая. "Все существующие протоколы относятся к применению стратегических ядерных сил и предполагают начало войны Судного дня", — пояснил Дробницкий."Мы все ближе к порогу применения какого-либо вида ядерного оружия. Мир опасно приблизился к применению ядерного оружия — это факт", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.

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