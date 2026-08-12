Кого бросил Трамп ради Ближнего Востока и чего не хватает России для полного суверенитета – Ищенко - 12.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260812/kogo-brosil-tramp-radi-blizhnego-vostoka-i-chego-ne-khvataet-rossii-dlya-polnogo-suvereniteta--ischenko-1082434562.html
Кого бросил Трамп ради Ближнего Востока и чего не хватает России для полного суверенитета – Ищенко
Кого бросил Трамп ради Ближнего Востока и чего не хватает России для полного суверенитета – Ищенко - 12.08.2026 Украина.ру
Кого бросил Трамп ради Ближнего Востока и чего не хватает России для полного суверенитета – Ищенко
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко объяснил,... Украина.ру, 12.08.2026
2026-08-12T19:21
2026-08-12T19:21
видео
украина
ближний восток
россия
ростислав ищенко
дональд трамп
александр вучич
украина.ру
нато
кндр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0c/1082434427_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a97f6d158d2a8861c0a239985ef13e0b.png
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко объяснил, почему суверенитет России упирается в собственную науку и "чужой винтик". Кроме того, он рассказал о том, как президент Сербии Александр Вучич использует Зеленского для раскола НАТО, чем президент США Дональд Трамп жертвует ради Ближнего Востока и что решит судьбу Украины:00:15 – Что является технологическим щитом суверенитета России? 08:10 – Сербия и дипломатический манёвр Вучича; 13:45 – Ближний Восток против Украины: что выбирает Трамп? 22:00 – О демографической катастрофе Украины; 34:20 – Дунайский кризис, будущее Украины и КНДР.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoКанал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
украина
ближний восток
россия
кндр
сербия
балканы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0c/1082434427_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0554e45c70b501e14abcc67662517c45.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, ближний восток, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, александр вучич, украина.ру, нато, кндр, сербия, балканы, видео
Видео, Украина, Ближний Восток, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Александр Вучич, Украина.ру, НАТО, КНДР, Сербия, Балканы

Кого бросил Трамп ради Ближнего Востока и чего не хватает России для полного суверенитета – Ищенко

19:21 12.08.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко объяснил, почему суверенитет России упирается в собственную науку и "чужой винтик". Кроме того, он рассказал о том, как президент Сербии Александр Вучич использует Зеленского для раскола НАТО, чем президент США Дональд Трамп жертвует ради Ближнего Востока и что решит судьбу Украины:
00:15 – Что является технологическим щитом суверенитета России?
08:10 – Сербия и дипломатический манёвр Вучича;
13:45 – Ближний Восток против Украины: что выбирает Трамп?
22:00 – О демографической катастрофе Украины;
34:20 – Дунайский кризис, будущее Украины и КНДР.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаБлижний ВостокРоссияРостислав ИщенкоДональд ТрампАлександр ВучичУкраина.руНАТОКНДРСербияБалканы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:51Ожидаемо! МИД Японии заявил протест из-за визита Путина на Итуруп
08:12Силы ПВО за ночь уничтожили в Ростовской области около 90 БПЛА
08:00"Цирк Вахмистрова" в небе над Румынией. 85 лет с момента применения советских авиаматок
07:49Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия
07:11Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 13 аэропортов
07:00Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте
06:39Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова
06:16Учёный из США заявил, что вызвать цунами ядерным взрывом невозможно
06:00США готовят ядерный удар по Ирану? Дробницкий раскрыл планы Пентагона
05:45"Ребята, мы все поняли": Садулаев рассказал, как Россия может обнулить "Старлинки" Маска
05:33Турецкие ракеты, мифы о дронах и дипломатический пожар на Балканах. Что западные СМИ пишут об Украине
05:30"Катастрофическое поражение": Ищенко объяснил, почему Трамп не может победить Иран
05:15"До окончания далеко": Ищенко — даже победа на Украине не завершит войну с Западом
05:07Осенью будет катастрофа. Эксперты и политики о будущем Украины
05:00"Палантир" пока не побеждает: Садулаев про войну со "Скайнетом" и несовершенство ИИ
04:45"Никто не знает, что будет у порога": Дробницкий рассказал о рисках ядерной эскалации
04:42"Территория непростая": Путин провёл в Южно-Сахалинске совещание с силовиками
04:30"Ворота на Кавказ": почему для России опасно усиление США в Иране — мнение Ищенко
04:10Lockheed Martin на четверть увеличит производство установок ПРО THAAD
03:42Нет ничего важнее решения задач в зоне СВО. Другие заявления Путина на "Варяге"
Лента новостейМолния