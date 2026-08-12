https://ukraina.ru/20260812/kogo-brosil-tramp-radi-blizhnego-vostoka-i-chego-ne-khvataet-rossii-dlya-polnogo-suvereniteta--ischenko-1082434562.html

Кого бросил Трамп ради Ближнего Востока и чего не хватает России для полного суверенитета – Ищенко

Кого бросил Трамп ради Ближнего Востока и чего не хватает России для полного суверенитета – Ищенко - 12.08.2026 Украина.ру

Кого бросил Трамп ради Ближнего Востока и чего не хватает России для полного суверенитета – Ищенко

В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко объяснил,... Украина.ру, 12.08.2026

2026-08-12T19:21

2026-08-12T19:21

2026-08-12T19:21

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В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко объяснил, почему суверенитет России упирается в собственную науку и "чужой винтик". Кроме того, он рассказал о том, как президент Сербии Александр Вучич использует Зеленского для раскола НАТО, чем президент США Дональд Трамп жертвует ради Ближнего Востока и что решит судьбу Украины:00:15 – Что является технологическим щитом суверенитета России? 08:10 – Сербия и дипломатический манёвр Вучича; 13:45 – Ближний Восток против Украины: что выбирает Трамп? 22:00 – О демографической катастрофе Украины; 34:20 – Дунайский кризис, будущее Украины и КНДР.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoКанал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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