В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил 12 августа украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее военный обозреватель Геннадий Алёхин в комментарии изданию Украина.ру сообщил, что украинское командование перебросило под Харьков резервы — 10-ю горно-штурмовую бригаду "Эдельвейс" и иностранных наёмников.
Однако эти резервы неэффективны: наёмников "выкашивают" российские штурмовики и операторы FPV-дронов.
В лесных массивах разведчики обнаруживают тела уничтоженных наёмников из Колумбии, Мексики и Бразилии.
Также под Харьков пригнали тыловые части 47-й и 42-й отдельных механизированных бригад, но эти маневры успеха не имеют - "Наемников выкашивают": бригада "Эдельвейс" не помогла ВСУ удержать позиции — Алехин.
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