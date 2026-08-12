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В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги - 12.08.2026 Украина.ру

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил 12 августа украинский телеканал "Общественное".

2026-08-12T23:26

2026-08-12T23:26

2026-08-12T23:26

украина.ру

геннадий алехин

харьков

колумбия

мексика

сво

спецоперация

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее военный обозреватель Геннадий Алёхин в комментарии изданию Украина.ру сообщил, что украинское командование перебросило под Харьков резервы — 10-ю горно-штурмовую бригаду "Эдельвейс" и иностранных наёмников. Однако эти резервы неэффективны: наёмников "выкашивают" российские штурмовики и операторы FPV-дронов. В лесных массивах разведчики обнаруживают тела уничтоженных наёмников из Колумбии, Мексики и Бразилии. Также под Харьков пригнали тыловые части 47-й и 42-й отдельных механизированных бригад, но эти маневры успеха не имеют - "Наемников выкашивают": бригада "Эдельвейс" не помогла ВСУ удержать позиции — Алехин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, геннадий алехин, харьков, колумбия, мексика, сво, спецоперация