В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги - 12.08.2026 Украина.ру
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В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги - 12.08.2026 Украина.ру
В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил 12 августа украинский телеканал "Общественное".
2026-08-12T23:26
2026-08-12T23:26
украина.ру
геннадий алехин
харьков
колумбия
мексика
сво
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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее военный обозреватель Геннадий Алёхин в комментарии изданию Украина.ру сообщил, что украинское командование перебросило под Харьков резервы — 10-ю горно-штурмовую бригаду "Эдельвейс" и иностранных наёмников. Однако эти резервы неэффективны: наёмников "выкашивают" российские штурмовики и операторы FPV-дронов. В лесных массивах разведчики обнаруживают тела уничтоженных наёмников из Колумбии, Мексики и Бразилии. Также под Харьков пригнали тыловые части 47-й и 42-й отдельных механизированных бригад, но эти маневры успеха не имеют - "Наемников выкашивают": бригада "Эдельвейс" не помогла ВСУ удержать позиции — Алехин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, геннадий алехин, харьков, колумбия, мексика, сво, спецоперация
Украина.ру, Геннадий Алехин, Харьков, Колумбия, Мексика, СВО, Спецоперация

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

23:26 12.08.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтаки украинских беспилотников на инфраструктуру
Атаки украинских беспилотников на инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил 12 августа украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее военный обозреватель Геннадий Алёхин в комментарии изданию Украина.ру сообщил, что украинское командование перебросило под Харьков резервы — 10-ю горно-штурмовую бригаду "Эдельвейс" и иностранных наёмников.
Однако эти резервы неэффективны: наёмников "выкашивают" российские штурмовики и операторы FPV-дронов.
В лесных массивах разведчики обнаруживают тела уничтоженных наёмников из Колумбии, Мексики и Бразилии.
Также под Харьков пригнали тыловые части 47-й и 42-й отдельных механизированных бригад, но эти маневры успеха не имеют - "Наемников выкашивают": бригада "Эдельвейс" не помогла ВСУ удержать позиции — Алехин.
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Украина.руГеннадий АлехинХарьковКолумбияМексикаСВОСпецоперация
 
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