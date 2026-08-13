В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Жмиль-Ц" на Добропольском направлении СВО
В Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил 12 августа украинский телеканал "Общественное"
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в частях Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее государственная железнодорожная компания "Укрзализниця" заявила о вынужденной перестройке логистики и изменении расписания на фоне ударов по критической инфраструктуре.
Компания временно ограничила продажу билетов на ряд рейсов из-за последствий атак на железнодорожную инфраструктуру.
В компании пояснили, что удары привели к гибели железнодорожников, повреждению и уничтожению локомотивов, вагонов и объектов инфраструктуры.
Продажа билетов на отдельные даты и направления, в частности с 27 августа, закрыта.
В "Укрзализнице" отметили, что возобновят продажу, как только окончательно определят возможность выполнения рейсов и примут все необходимые технологические решения. Точные сроки пока не называются - "Укрзализнiця" останавливает продажу билетов после ракетных ударов.
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