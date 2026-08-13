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В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв

В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв - 13.08.2026 Украина.ру

В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв

В Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил 12 августа украинский телеканал "Общественное"

2026-08-13T00:00

2026-08-13T00:00

2026-08-13T00:00

украина.ру

днепропетровская область

павлоград

украина

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спецоперация

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в частях Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее государственная железнодорожная компания "Укрзализниця" заявила о вынужденной перестройке логистики и изменении расписания на фоне ударов по критической инфраструктуре. Компания временно ограничила продажу билетов на ряд рейсов из-за последствий атак на железнодорожную инфраструктуру. В компании пояснили, что удары привели к гибели железнодорожников, повреждению и уничтожению локомотивов, вагонов и объектов инфраструктуры. Продажа билетов на отдельные даты и направления, в частности с 27 августа, закрыта. В "Укрзализнице" отметили, что возобновят продажу, как только окончательно определят возможность выполнения рейсов и примут все необходимые технологические решения. Точные сроки пока не называются - "Укрзализнiця" останавливает продажу билетов после ракетных ударов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, днепропетровская область, павлоград, украина, сво, спецоперация