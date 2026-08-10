https://ukraina.ru/20260810/rostislav-ischenko-dazhe-oderzhav-pobedu-na-ukraine-rossii-pridetsya-voevat-s-zapadom-dalshe-1082308268.html

Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше

Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше - 10.08.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше

Даже когда мы уничтожим украинское государство, наше общее с Китаем и Ираном преимущество над западным блоком увеличится, но не настолько, чтобы можно было сказать, что мы выиграли не украинскую кампанию, а всю войну с Западом. До этого еще очень далеко, так как мы находимся в состоянии глобального кризиса.

2026-08-10T06:30

2026-08-10T06:30

2026-08-10T12:33

интервью

ростислав ищенко

иран

украина

сша

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

красная армия

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Об этом в интервью рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, по оценкам экспертов, эта зима будет особенно суровой для Украины. Как это отразится на устойчивости украинской политической системы и боеспособности ВСУ?- Даже если все выключится, люди и не такое переживали. В 90-е годы в Тбилиси, например, вырубили все деревья, а почти из каждого окна там торчала труба буржуйки, потому что не было отопления. Но Грузия до сих пор жива и чувствует себя значительно лучше, чем в 1995 году.Для нас вопрос заключается не в том, будут украинцы топить книгами или паркетом свое жилье, а в том найдут ли они топливо, чтобы заправлять танки, а они его скорее всего найдут. К примеру, немецкая армия продолжала воевать до 9 мая 1945 года, несмотря на то, что в 1944 году Красная армия заняла расположенные в румынском Плоешти нефтепромыслы. ВСУ перестанут воевать, только тогда, когда у них будет слишком мало солдат, чтобы удерживать фронт.Отсутствие электричества в домах снижает моральный дух населения, но не обязательно выключает из борьбы армию. Власти скажут людям: потерпите, пока армия воюет на фронте. Пока еще ни одну страну не смогли выключить с помощью коммунальных проблем. До тех пор, пока, армия не взяла территорию под свой контроль, враг будет с нами бороться. Да, блокировка портов, уничтожение АЗС облегчает действия вооружённых сил. Но первично здесь не проблемы мирного населения, а действия Вооруженных сил России.- Как удары ВСУ по глубоким тылам России повлияют на ход боевых действий?- Если в том же темпе и с таким же результатом удары Украины продолжатся еще полгода или больше, то может возникнуть серьезный социальный кризис. Это потери, которые бьют по широкому социальному слою. Непосредственно и опосредованно это задевает миллионы людей в России. Это и малый, и средний, и крупный бизнес.Государство пытается найти противоядие. Здесь власти будут работать в двух направлениях. Во-первых, необходимо усилить защиту, хотя все защитить невозможно. Во-вторых, ускорить разбор Украины на запчасти, чтобы некому было наносить эти удары. Постоянно в сводках сообщается об ударах по заводам, которые выпускают беспилотники, пор складам и сухогрузам, которые везут военную продукцию на Украину. Это уменьшает возможность Украины наносить удары.Но как показывает практика войн, пока противник сопротивляется, он опасен. Поэтому необходимо добить Украину. Тогда этот кусок опасности отвалится. Не может все население России служить в ПВО, поэтому только методами пассивной защиты действовать не удастся. Надо активно уничтожать возможности Украины наносить ущерб. А самая главная возможность Украины наносить ущерб, это само ее существование.- Недавно появилась информация о том, что Иран, Оман и США находятся на финальной стадии переговоров о временном соглашении, которое позволит открыть Ормузский пролив и возобновить судоходство. Можно ли ожидать прорыва в мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке?- Здесь примерно так, как в истории с Зеленским. Трамп не может пойти на условия Ирана. Иран требует, чтобы США убрали свои войска и базы из региона Персидского залива, чтобы гарантировать, что следующего удара по нему не будет. И чтобы Ормузский пролив контролировался Ираном и Оманом. А они уже сами установят правила его прохождения. Для Трампа это катастрофическое поражение. Но у него нет возможности принуждать Иран к миру на условиях США, потому что не может нанести Ирану серьезный непоправимый ущерб. Ему тоже нужно перемирие, чтобы поднабраться сил.Иран на перемирие не идет, он соглашается только на полноценный мир на иранских условиях. До тех пор, пока у Трампа не будет возможности нанести серьезный удар по Ирану эти качели будут продолжаться.Иран тоже не может уничтожить США, Он может доставлять им массу проблем на Ближнем Востоке. Значит, все находится в подвешенном состоянии. Каждый будет стараться убедить оппонента принять его точку зрения. Все находится в ситуации хрупкого баланса. Никто не может победить, и никто не хочет признавать себя побеждённым.Поскольку это, как и украинский кризис, является частью глобального кризиса, то есть связано с глобальным противостоянием, где ставки предельно высоки, серьезных уступок с обеих сторон не будет.Даже когда мы уничтожим украинское государство, наше общее с Китаем и Ираном преимущество над западным блоком увеличится, но не настолько, чтобы можно было сказать, что мы выиграли не украинскую кампанию, а всю войну с Западом. До этого еще очень далеко. И в иранском кризисе так же. Как бы ни усиливались позиции сторон, до окончания кампании очень далеко.Мы находимся в состоянии глобального кризиса. В его рамках державы не действуют в унисон, противостоят друг другу. Если кто-то где-то добивается преимущества, другой пытается его нивелировать. Если США удастся обеспечить безопасность Израиля от сопредельных государств, убрать с израильских границ Хамас и Хезболлу, то они получат серьезное преимущество в противостоянии с Ираном. Это не может не беспокоить Китай, потому что это не только их союзник, но и источник энергоносителей и ворота к африканским источникам сырья. Для Пекина ухудшение поражения Ирана неприемлемо. Для нас тоже, потому что вот Каспийское море, вот Иран, а вот мы. Это прямой выход в Среднюю Азию. Сейчас коллективный Запад в Среднюю Азию не может попасть.Бизнес он там вести может, но открытых границ у него с ней нет. А если Иран попадет в сферу влияния Запада, то откроются прямые ворота в Среднюю Азию для западных усилий, в том числе и военных. Иран — это ворота на Кавказ. Мало там Турции, если еще Запад будет двигаться туда через Иран, то ситуация для нас значительно ухудшится.Поэтому для нас неприемлемо усиление позиции Соединенных Штатов до тех пор, пока они находятся в противостоянии с Ираном. Надежды на урегулирование на Ближнем Востоке эфемерны до тех пор, пока не начался процесс урегулирования взаимоотношений между условным коллективным Востоком (Россия, Китай, Шанхайская организация сотрудничества) и коллективным Западом (США, ЕС, НАТО и американские союзники в акватории Тихого океана).Если начнется реальный процесс урегулирования, а не по принципу нам надо перемирие, чтобы перевооружиться, то в таком случае кризисы на Ближнем Востоке удастся если не полностью ликвидировать, то микшировать.Недавно Трамп прямо признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее - в материале Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы

https://ukraina.ru/20260728/ukraina-dolzhna-ischeznut-1081916450.html

https://ukraina.ru/20260805/perezhivt-li-ukraina-etu-zimu-i-chto-slomaet-vsu-ischenko-nazval-edinstvennoe-reshenie-dlya-rossii-1082208906.html

https://ukraina.ru/20260807/aleksandr-ionov-mobilizatsiya-na-ukraine-usilitsya-voyna-prodolzhitsya-do-poyavleniya-polnotsennogo-plana-1082236796.html

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Наталья Андреева

интервью, ростислав ищенко, иран, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, красная армия, средняя азия, ближний восток, каспийское море