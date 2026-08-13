Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто - 13.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260813/dvizhenie-avtotransporta-po-krymskomu-mostu-vremenno-perekryto-1082441270.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто - 13.08.2026 Украина.ру
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто на фоне объявления в прилегающих районах тревоги по БПЛА. Об этом в ночь на 13 августа сообщил Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру
2026-08-13T02:22
2026-08-13T02:22
украина.ру
россия
крымский мост
крым
керчь
краснодарский край
бпла
бпла сегодня
атака бпла
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/05/1066470298_336:639:2616:1922_1920x0_80_0_0_cf6e95877890f1c4e78e462a6f1b5519.jpg
Тревога по БПЛА была объявлена непосредственно в районе Крымского моста, Керчи, Керченского пролива, Керченского полуострова и Таманского полуострова."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении центра от 1:47 мск.В Крыму, а также по всему причерноморскому побережью Краснодарского края, от Тамани до Сочи, действует режим опасности по беспилотникам.Подробнее о ситуации на полуострове в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крымский мост
крым
керчь
краснодарский край
керченский пролив
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/05/1066470298_444:497:2429:1985_1920x0_80_0_0_adc0860e8329c9ef69642a58ee6d31b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, крымский мост, крым, керчь, краснодарский край, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, угроза, опасность, автоперевозки, ограничения, воздушная тревога, тревога, керченский пролив, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Крымский мост, Крым, Керчь, краснодарский край, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, угроза, опасность, автоперевозки, ограничения, воздушная тревога, тревога, Керченский пролив, СВО, Спецоперация

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

02:22 13.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто на фоне объявления в прилегающих районах тревоги по БПЛА. Об этом в ночь на 13 августа сообщил Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру
Тревога по БПЛА была объявлена непосредственно в районе Крымского моста, Керчи, Керченского пролива, Керченского полуострова и Таманского полуострова.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении центра от 1:47 мск.
В Крыму, а также по всему причерноморскому побережью Краснодарского края, от Тамани до Сочи, действует режим опасности по беспилотникам.
Подробнее о ситуации на полуострове в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияКрымский мостКрымКерчькраснодарский крайБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняугрозаопасностьавтоперевозкиограничениявоздушная тревогатревогаКерченский проливСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:00Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа
08:51Ожидаемо! МИД Японии заявил протест из-за визита Путина на Итуруп
08:12Силы ПВО за ночь уничтожили в Ростовской области около 90 БПЛА
08:00"Цирк Вахмистрова" в небе над Румынией. 85 лет с момента применения советских авиаматок
07:49Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия
07:11Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 13 аэропортов
07:00Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте
06:39Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова
06:16Учёный из США заявил, что вызвать цунами ядерным взрывом невозможно
06:00США готовят ядерный удар по Ирану? Дробницкий раскрыл планы Пентагона
05:45"Ребята, мы все поняли": Садулаев рассказал, как Россия может обнулить "Старлинки" Маска
05:33Турецкие ракеты, мифы о дронах и дипломатический пожар на Балканах. Что западные СМИ пишут об Украине
05:30"Катастрофическое поражение": Ищенко объяснил, почему Трамп не может победить Иран
05:15"До окончания далеко": Ищенко — даже победа на Украине не завершит войну с Западом
05:07Осенью будет катастрофа. Эксперты и политики о будущем Украины
05:00"Палантир" пока не побеждает: Садулаев про войну со "Скайнетом" и несовершенство ИИ
04:45"Никто не знает, что будет у порога": Дробницкий рассказал о рисках ядерной эскалации
04:42"Территория непростая": Путин провёл в Южно-Сахалинске совещание с силовиками
04:30"Ворота на Кавказ": почему для России опасно усиление США в Иране — мнение Ищенко
04:10Lockheed Martin на четверть увеличит производство установок ПРО THAAD
Лента новостейМолния