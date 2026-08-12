https://ukraina.ru/20260812/vsu-bolshe-ne-budut-publikovat-dannye-o-kolichestve-sbitykh-raket-1082438445.html
ВСУ больше не будут публиковать данные о количестве сбитых ракет
ВСУ больше не будут публиковать данные о количестве сбитых ракет - 12.08.2026 Украина.ру
ВСУ больше не будут публиковать данные о количестве сбитых ракет
Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат официально подтвердил, что ежедневные сообщения о количестве запущенных и сбитых ракет Вооружённых сил России больше не будут публиковаться. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-12T22:35
2026-08-12T22:35
2026-08-12T22:35
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Причину "определённых изменений" в утренних сводках офицер не назвал.Ранее Игнат в эфире украинского телемарафона раскритиковал украинские СМИ за публикацию правдивых сводок о провалах противовоздушной обороны, заявив, что они якобы работают на российскую пропаганду. При этом он подтвердил, что журналисты берут данные из официальных сводок Воздушных сил, и признал острейший дефицит ракет для систем Patriot — единственного средства, способного сбивать баллистические цели. Из-за критической нехватки боеприпасов командование перестало отчитываться о сбитой баллистике, публикуя лишь сухие цифры о запусках. Игнат фактически подтвердил, что украинская ПВО не в состоянии противостоять российским ударам - Игнат раскритиковал украинские СМИ за заголовки о провалах ПВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
вооруженные силы украины, украина, россия, юрий игнат, новости, украина.ру
Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Юрий Игнат, Новости, Украина.ру
ВСУ больше не будут публиковать данные о количестве сбитых ракет
Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат официально подтвердил, что ежедневные сообщения о количестве запущенных и сбитых ракет Вооружённых сил России больше не будут публиковаться. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
Причину "определённых изменений" в утренних сводках офицер не назвал.
Ранее Игнат в эфире украинского телемарафона раскритиковал украинские СМИ за публикацию правдивых сводок о провалах противовоздушной обороны, заявив, что они якобы работают на российскую пропаганду.
При этом он подтвердил, что журналисты берут данные из официальных сводок Воздушных сил, и признал острейший дефицит ракет для систем Patriot — единственного средства, способного сбивать баллистические цели.
Из-за критической нехватки боеприпасов командование перестало отчитываться о сбитой баллистике, публикуя лишь сухие цифры о запусках.
Игнат фактически подтвердил, что украинская ПВО не в состоянии противостоять российским ударам - Игнат раскритиковал украинские СМИ за заголовки о провалах ПВО. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.