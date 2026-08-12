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Россия победит в СВО, а противостояние с Западом продолжится - Медведев

Россия победит в СВО, а противостояние с Западом продолжится - Медведев - 12.08.2026 Украина.ру

Россия победит в СВО, а противостояние с Западом продолжится - Медведев

Военная спецоперация на Украине будет завершена на условиях России, а противостояние с Западом продолжится. Об этом 12 августа заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев

2026-08-12T19:46

2026-08-12T19:46

2026-08-12T19:47

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СВО рано или поздно будет завершена на условиях России, заявил Медведев. "С прекращением или при остановке СВО в той или иной форме… значит, рано или поздно это, естественно, произойдет. И естественно, исхожу из того, что на наших условиях", - цитирует РИА Новости выступление Медведева на заседании экспертного совета "Единой России" по формированию новой "Народной программы"."Тем не менее, идеологические противостояние никак не закончится", - отметил Медведев.Примеры героев СВО помогают донести правду о России и проводить патриотическую работу в стране, уверен он."Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий в этот очень сложный, драматический период. Придурков таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые", - сказал Медведев.Патриотическая работа на лучших примерах действий героев СВО исключительно важна, убеждён Медведев."Сейчас ситуация такова, что все, кто находится в этом процессе (на СВО - ред.), среди нас. И это дает нам колоссальные возможности для того, чтобы все-таки правда и о войне, и о месте и роли нашей страны, о том, что предпринималось для ее защиты на протяжении веков, что делается сейчас, все-таки лучше понималась абсолютным большинством людей", - подчеркнул Медведев. Интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальшеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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