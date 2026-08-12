Россия победит в СВО, а противостояние с Западом продолжится - Медведев - 12.08.2026 Украина.ру
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Россия победит в СВО, а противостояние с Западом продолжится - Медведев
Россия победит в СВО, а противостояние с Западом продолжится - Медведев - 12.08.2026 Украина.ру
Россия победит в СВО, а противостояние с Западом продолжится - Медведев
Военная спецоперация на Украине будет завершена на условиях России, а противостояние с Западом продолжится. Об этом 12 августа заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
2026-08-12T19:46
2026-08-12T19:47
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СВО рано или поздно будет завершена на условиях России, заявил Медведев. "С прекращением или при остановке СВО в той или иной форме… значит, рано или поздно это, естественно, произойдет. И естественно, исхожу из того, что на наших условиях", - цитирует РИА Новости выступление Медведева на заседании экспертного совета "Единой России" по формированию новой "Народной программы"."Тем не менее, идеологические противостояние никак не закончится", - отметил Медведев.Примеры героев СВО помогают донести правду о России и проводить патриотическую работу в стране, уверен он."Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий в этот очень сложный, драматический период. Придурков таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые", - сказал Медведев.Патриотическая работа на лучших примерах действий героев СВО исключительно важна, убеждён Медведев."Сейчас ситуация такова, что все, кто находится в этом процессе (на СВО - ред.), среди нас. И это дает нам колоссальные возможности для того, чтобы все-таки правда и о войне, и о месте и роли нашей страны, о том, что предпринималось для ее защиты на протяжении веков, что делается сейчас, все-таки лучше понималась абсолютным большинством людей", - подчеркнул Медведев. Интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальшеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, единая россия, совбез, прогнозы сво, геополитика, идеология, патриотизм
Новости, Россия, Украина, Запад, Единая Россия, Совбез, прогнозы СВО, геополитика, идеология, патриотизм

Россия победит в СВО, а противостояние с Западом продолжится - Медведев

19:46 12.08.2026 (обновлено: 19:47 12.08.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкФедеральный просветительский марафон "Знание. Первые"
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© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Военная спецоперация на Украине будет завершена на условиях России, а противостояние с Западом продолжится. Об этом 12 августа заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
СВО рано или поздно будет завершена на условиях России, заявил Медведев.
"С прекращением или при остановке СВО в той или иной форме… значит, рано или поздно это, естественно, произойдет. И естественно, исхожу из того, что на наших условиях", - цитирует РИА Новости выступление Медведева на заседании экспертного совета "Единой России" по формированию новой "Народной программы".
"Тем не менее, идеологические противостояние никак не закончится", - отметил Медведев.
Примеры героев СВО помогают донести правду о России и проводить патриотическую работу в стране, уверен он.
"Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий в этот очень сложный, драматический период. Придурков таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые", - сказал Медведев.
Патриотическая работа на лучших примерах действий героев СВО исключительно важна, убеждён Медведев.
"Сейчас ситуация такова, что все, кто находится в этом процессе (на СВО - ред.), среди нас. И это дает нам колоссальные возможности для того, чтобы все-таки правда и о войне, и о месте и роли нашей страны, о том, что предпринималось для ее защиты на протяжении веков, что делается сейчас, все-таки лучше понималась абсолютным большинством людей", - подчеркнул Медведев.
Интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше
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