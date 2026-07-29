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"Вместо Украины будут другие": Ищенко о новых сценариях Запада после разгрома Киева

"Вместо Украины будут другие": Ищенко о новых сценариях Запада после разгрома Киева - 29.07.2026 Украина.ру

"Вместо Украины будут другие": Ищенко о новых сценариях Запада после разгрома Киева

После разгрома Украины Запад будет выбирать между экономической войной и прокси-конфликтами с участием других европейских стран. "Ястребы" готовы воевать до Лиссабона, а "голуби" хотят избежать горячего столкновения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-29T05:15

2026-07-29T05:15

2026-07-29T05:15

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Продолжая тему западных планов, Ищенко сообщил, что у Запада есть два базовых сценария. По его мнению, "голуби" выступают за экономическое противостояние с Россией без перехода к горячему столкновению.По словам Ищенко, "ястребы" предлагают иной подход. "Можно и повоевать. Будем вести такую же прокси-войну. Только вместо Украины у нас будут другие Украины. Стран в Европе много. Армий много. А наступать до Лиссабона русские в любом случае не смогут", — пояснил политолог логику сторонников войны.Эксперт подчеркнул, что дискуссии на Западе продолжаются. "Поэтому на Западе начался новый виток дискуссий. Можно ли рассматривать новые сценарии прокси-войны с Россией?" — добавил он.Ищенко резюмировал, что Россия дала понять — ядерное оружие будет применено первой. "Россия дала понять, что она будет применять ядерное оружие и будет применять его первой", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину" на сайте Украина.ру.Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Подробнее об этом — в материале "Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте" на сайте Украина.ру.

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