"Призывал убивать по 50 тысяч русских солдат": эксперт о конфликте Федорова и генералитета ВСУ - 28.07.2026 Украина.ру
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"Призывал убивать по 50 тысяч русских солдат": эксперт о конфликте Федорова и генералитета ВСУ
"Призывал убивать по 50 тысяч русских солдат": эксперт о конфликте Федорова и генералитета ВСУ - 28.07.2026 Украина.ру
"Призывал убивать по 50 тысяч русских солдат": эксперт о конфликте Федорова и генералитета ВСУ
Отставке главкома ВСУ Александра Сырского предшествовал острый конфликт между министром обороны Михаилом Федоровым и генералитетом, за которым стояли серьёзные западные спонсоры. В итоге убрали обоих конфликтующих персонажей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и автор книг Михаил Поликарпов
2026-07-28T06:00
2026-07-28T06:00
новости
запад
украина
россия
всу
александр сырский
михаил федоров
главкомы
командование
киевский режим
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Отвечая на вопрос о причинах отставки Сырского, Поликарпов заявил, что конфликт между Федоровым и генералитетом был острым, и у каждой стороны были свои аргументы."С точки зрения Запада – Федоров молодой технократ-менеджер, умный мальчик, который знает, как надо. А генералы — это старые маразматики, которые застряли в 20 веке", — пояснил собеседник Украина.ру.По мнению Поликарпова, генералитет считал, что Федоров — это "мальчик", который не понимает реалий фронта и ставил задачи "убивать 50 тысяч русских солдат каждый месяц", при этом за ним стояли серьёзные западные спонсоры.Эксперт подчеркнул, что конфликт оказался вязким, и в итоге было принято решение убрать обоих конфликтующих персонажей. По его словам, давление улицы действительно существует, но оно не возникло само по себе.Поликарпов резюмировал, что главная заслуга экс-главкома ВСУ — отсутствие политических амбиций. "Главная заслуга Сырского в том, что у него не было политических амбиций в отличие от Залужного, которого американцы пиарили как гениального полководца", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Михаил Поликарпов: Удары по Украине сломают ее планы обрушить на Россию волны ракет и дронов в 2027 году" на сайте Украина.ру.О том, чем когнитивные войны отличаются от информационных и для чего они ведутся — в материале "Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института" на сайте Украина.ру.
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"Призывал убивать по 50 тысяч русских солдат": эксперт о конфликте Федорова и генералитета ВСУ

06:00 28.07.2026
 
© commons.wikimedia.org / Web Summit министр обороны Украины Михаил Фёдоров
 министр обороны Украины Михаил Фёдоров - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© commons.wikimedia.org / Web Summit
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Отставке главкома ВСУ Александра Сырского предшествовал острый конфликт между министром обороны Михаилом Федоровым и генералитетом, за которым стояли серьёзные западные спонсоры. В итоге убрали обоих конфликтующих персонажей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и автор книг Михаил Поликарпов
Отвечая на вопрос о причинах отставки Сырского, Поликарпов заявил, что конфликт между Федоровым и генералитетом был острым, и у каждой стороны были свои аргументы.
"С точки зрения Запада – Федоров молодой технократ-менеджер, умный мальчик, который знает, как надо. А генералы — это старые маразматики, которые застряли в 20 веке", — пояснил собеседник Украина.ру.
По мнению Поликарпова, генералитет считал, что Федоров — это "мальчик", который не понимает реалий фронта и ставил задачи "убивать 50 тысяч русских солдат каждый месяц", при этом за ним стояли серьёзные западные спонсоры.
Эксперт подчеркнул, что конфликт оказался вязким, и в итоге было принято решение убрать обоих конфликтующих персонажей. По его словам, давление улицы действительно существует, но оно не возникло само по себе.
Поликарпов резюмировал, что главная заслуга экс-главкома ВСУ — отсутствие политических амбиций. "Главная заслуга Сырского в том, что у него не было политических амбиций в отличие от Залужного, которого американцы пиарили как гениального полководца", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Михаил Поликарпов: Удары по Украине сломают ее планы обрушить на Россию волны ракет и дронов в 2027 году" на сайте Украина.ру.
О том, чем когнитивные войны отличаются от информационных и для чего они ведутся — в материале "Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института" на сайте Украина.ру.
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