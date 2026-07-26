https://ukraina.ru/20260726/1081771828.html

Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института

Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института - 26.07.2026 Украина.ру

Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института

Украинское общество можно вылечить. Но способы лечения не дают 100% гарантии навсегда. Это то, что требует регулярного сопровождения. Наша информационная и пропагандистская работа, а также элементарное просвещение, должно носить регулярный и системный характер

2026-07-26T07:00

2026-07-26T07:00

2026-07-26T07:00

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украина

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сша

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общество

информационная война

пропаганда

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор психологических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Огнев. Ранее главком силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье заявил, что Европа ведет против России "когнитивную войну", где главным фактором являются не солдаты и территория, а сознание людей. По его словам, мозг стал новой зоной боевых действий, это одновременно цель и оружие. - Александр Сергеевич, чем когнитивные войны отличаются от информационных? Для чего они ведутся? - Любая когниция (работа с сознанием) определяет, на что мы будем обращать внимание и как мы эту информацию будем преобразовывать в наши решения. И когнитивная война направлена на то, чтобы заставить людей в массовом порядке подчиняться определенным приказам и работать на тех, кто эту войну затеял. Сама концепция когнитивных войн пришла на смену информационным войнам в начале 1990х годов, когда основной акцент был сделан именно на способе переработки информации. Затевали эту работу офицеры, которые обслуживали армию Канады. Это очень важно, поскольку разработчики этих идей опирались на исследования, которые проводились на протяжении века в англоязычной и франкоговорящей среде. - На какую часть общества больше всего нацелена когнитивная война? - На тех, кто обеспечивает легитимность власти. Любая власть - это две воли, которые всегда встречаются вместе: воля повелевать и воля повиноваться. И когда затевают когнитивную войну, пытаются подорвать именно волю повиноваться. Следовательно, в группе риска находятся или те люди, которые вступают в возраст, когда они могут голосовать, или те люди, которые активно формируют органы власти, проходящие процедуру выборов. - Есть люди, на которых подобные вещи не действуют? Или это так или иначе затрагивает всех? - В основе любой когнитивной войны лежат закономерности, которые присущи нашей природе перерабатывать информацию. Они действуют на всех, но в разной мере. Все зависит от того, насколько люди, затевающие когнитивную атаку, выбрали подходящий момент. Более того, современные технологии (особенно использование искусственного интеллекта) позволяют индивидуализировать такой подход и подбирать те способы воздействия, которые делают эту передаваемую информацию более убедительной и запускают процессы, интересующие создателя этих войн. - Как среднестатистический человек может распознать, что против него ведут когнитивную войну? - Когнитивная война - это когда от вас любой ценой пытаются добиться каких-то действий, которые потребуют от вас жертвенности и противопоставления обществу. В частности, есть драматический треугольник из трех позиций: "жертва", "агрессор", "спасатель". Если вас в какую-то из этих позиций загоняют, это значит, что вы имеете дело или с манипулятором, или просто с мошенником. Особенно ярко это будет выглядеть, если какая-то из этих ролей поменяется. Сначала вам говорят: "Вы жертва. Но вы можете это исправить. Для этого надо сделать это и это". А потом человек, который сперва сам выступал в роли агрессора, занимает другую позицию: "Послушай. Мы тут страдаем. Ты должен сделать это и это, чтобы нам помочь". Поэтому всегда надо задать себе прагматичный вопрос: "Что мне это дает? Это сделано для моей пользы? Или у меня от этого будет больше проблем?". - Переходим к самой Украине. Какие технологии применялись там? Для меня до сих пор загадка, почему у стольких образованных людей напрочь отключилось логическое мышление. - На Украине было классическое окно Овертона. "От немыслимого до радикального", "От радикального до приемлемого", от "Приемлемого до разумного". Возьмем тот же "голодомор-геноцид". Сначала сами украинцы думали, что это полная чушь. Но потом они поверили в то, что это был целенаправленный акт по уничтожению украинского народа. - Первоклассникам между первым и вторым майданом прямо рассказывали: "Голодомор - это когда русские весь хлеб украинцев съели". Это прямая цитата. Вот такое общество теперь там вырастили. - В самом начале СВО мы анализировали огромное количество диалогов, которые вели граждане России и граждане Украины. Так вот у одной девушки из Днепропетровска была своя версия происходящего: "Путин был президентом Украины. Украинцы его чем-то обидели. Потом он стал президентом России и решил украинцам отомстить". Казалось бы, это либо бред, либо шутка. Но она говорила совершенно серьезно. - Видимо, она искренне в это верит в силу молодого возраста и явного недостатка образования. - Кстати, это один из признаков когнитивной войны - нас спровоцировали на полном серьезе обсуждать этот бред. Наше время и внимание было потрачено на то, чтобы разбираться в этом абсурде, вместо того, чтобы потратить его на что-то более созидательное. - А откуда у украинцев такая любовь к гадалкам, мольфарам и гипнотезерам? Это не вчера началось, но после СВО это приобрело какие-то невероятные масштабы, когда даже верхушка киевского режима на кладбища ходят за всякими обрядами? - Украина всегда была тесно связана со становлением практической психологии. До революции и после революции наиболее сильные школы психоанализа были в Одессе. В Харькове была сильная школа, которая занималась гипнотическими практиками. В советский и постсоветский период на Украине была создана огромная школа нейролингвистического программирования. Она попала на благодатную почву из-за любви украинцев к мистицизму. Вспомним того же гоголевского "Вия". Не просто же так по нему фильм сняли, который так потряс умы в те времена. Современные экранизации тоже до сих пор производят впечатление. Это мифология, которая замешена на наших древних архетипах, касающихся язычества. Это как раз то влияние, которое идет через активизацию заготовленных сценариев: и жизни в целом, и определенной реакции на конкретную ситуацию. И когда эта древняя мистификация поддерживается современными средствами, создается ощущение, что надо припасть к этим древним источникам силы. Точно так же действовали в гитлеровской Германии. Там создали отдельную спецслужбу Аненербе, которая эксплуатировала германские мифы. И на Украине это происходит через него и псевдо язычество, красочные образы, фильмы и музыку. Это нужно, чтобы человек забыл ценностные ориентиры и перешел к древним формам организации своего мышления. Тогда его можно будет легко побуждать к определенным действиям, потому что они для него станут нормой. - А почему в России этого нет? Я нигде не слышала, чтобы первые лица государства против кого-то куклу вуду делали. - То, что произошло на Украине - это следствие плотной работы Великобритании. Тут есть предыстория, которая касается и когнитивных войн тоже. После Первой мировой войны англичане были озабочены посттравматическим синдромом у огромного количества молодых людей, которые возвращались с фронта. Для решения этой проблемы было создано множество учреждений. Одно из них очень знаковое - Тавистокский институт человеческих отношений. Там проводились работы, которые позволяли выводить человека из этого состояния. А потом обнаружилось, что это может стать инструментом, который позволяет трансформировать сознание широких народных масс. Этот институт был под пристальным вниманием семьи Рокфеллеров. Фактически они его купили и превратили в частное предприятие. А потом на его базе в Британии и в США были созданы очень мощные структуры. Туда приезжали читать лекции Фрейд и Юнг. Более того, самое внятное описание технологических схем, которые заложены в архетипические построения Юнга - это именно Тавистокские лекции. Там было записано, как их применять на практике дальше. После Второй мировой войны США обращались к Юнгу, чтобы, используя немецкие архетипы, можно было приручить население территорий, оказавшихся под властью американских оккупационных войск. А дальше технологии Тавистокского института взяли на вооружение учебные заведения из "Лиги Плюща" и активно их развивали. Было предпринято десятки шагов по внедрению в широкую практику всего того, что мы с вами обсуждаем. Была активная программа по изучению русского языка для журналистов, которые должны были работать на Украине. На самом деле их натаскивали применять такого рода технологии. Работу англичан на Украине мы видели неоднократно. Вместе с Борисом Джонсоном приезжало огромное количество специалистов, которые этими вещами занимались. Более того, MI-6 сейчас возглавляет дама, которая одновременно является антропологом, специалистом по ведению информационных кампаний в цифровой сети и внучкой одного из украинских коллаборационистов. Эти методы опираются на серьезные исследования и подкрепляется мощными средствами эстетического воздействия. - Украинцев можно от этого вылечить? - Это лечится, но с трудом. Причем способы лечения не дают 100% гарантии навсегда. Это то, что требует регулярного сопровождения. То есть наша информационная и пропагандистская работа, а также элементарное просвещение, должно носить регулярный и системный характер. Только в этом случае мы можем получить результат.

https://ukraina.ru/20260720/mozhno-li-vylechit-zombirovannykh-zhiteley-ukrainy-i-kak-zaschititsya-lyudyam-v-rossii-ognev-o-voyne-za-1081654293.html

https://ukraina.ru/20260201/1075012347.html

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Татьяна Чугаенко

интервью, украина, россия, сша, владимир путин, нато, британия, общество, информационная война, пропаганда, украинцы, язычество