https://ukraina.ru/20260819/ekonomika-ukrainy-i-voyna-metallurgiya-umiraet-elevatory-pod-udarom-k-zime-gotovy-napolovinu-1082598025.html

Экономика Украины и война: металлургия умирает, элеваторы под ударом, к зиме готовы наполовину

Экономика Украины и война: металлургия умирает, элеваторы под ударом, к зиме готовы наполовину - 19.08.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: металлургия умирает, элеваторы под ударом, к зиме готовы наполовину

На минувшей неделе продолжились тенденции конца июля-начала августа: порты заблокированы, по судам прилетает, под раздачу попадают не только склады, но и... Украина.ру, 19.08.2026

2026-08-19T05:34

2026-08-19T05:34

2026-08-19T05:34

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киев

сумская область

джей ди вэнс

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владимир зеленский

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На минувшей неделе продолжились тенденции конца июля-начала августа: порты заблокированы, по судам прилетает, под раздачу попадают не только склады, но и меткомбинаты, а в список целей внесли элеваторы.В то же время по мере приближения осени становится всё больше новостей о подготовке к отопительному сезону, к которому Украина готова на 60%, а Киев то ли готов наполовину, то ли наполовину не готов.Не так страшны ударыCentre for Information Resilience (CIR) подсчитал количество уничтоженных российскими дронами АЗС. Всего с марта зафиксировано 297 попаданий по 236 объектам, полное восстановление уничтоженной АЗС обходится в 50–70 миллионов гривен.Лидер по повреждениям — Днепропетровская область, а за ней следуют Донецкая и Харьковская. Однако если смотреть в разрезе районов, то Никопольском районе (через Днепр от Днепрорудного) повреждены 59% АЗС, в Шосткинском, Сумском, Ахтырском и Богодуховском районе выбито от четверти до трети АЗС. Поэтому упрямая статистика свидетельствует о нанесении чувствительного, но некритичного ущерба.А к заявлениям о том, что на отдельных дорогах, например, от Харькова до Полтавы, не осталось ни одной целой АЗС, стоит относиться со скепсисом. Это либо преувеличение, либо данные с учётом закрытых, но вполне целых АЗС.Рост цен также оказался умеренным: АИ-95 в Сумской области подорожал с мая на 12%, а фронтовая Донецкая область с ценами по 100 гривен за литр – ДТ не показатель. Проще говоря, не так страшны оказались удары, как о них говорили.Тем не менее, украинские компании готовятся: "Укрнафта", лидер автозаправочного рынка, закупает 100 бензовозов, причём 67 из них за собственные средства, а 33 – в лизинг. А это означает, что с финансами у компании всё неплохо – машины ведь недешёвые.Элеваторы под ударомМинистерство сельского хозяйства США (USDA) в августовском отчёте улучшило оценку производства зерновых в Украине в 2026/2027 маркетинговом году, но снизило прогнозы по их экспорту. Прогнозируется сбор 25 миллионов тонн пшеницы и 31,8 миллионов тонн кукурузы. При этом ещё с прошлого года на Украине хранится около 10 млн тонн зерновых.Тем временем логистическая война лишь расширяется. ВКС России наносят систематические удары по дунайским портам, а по мере накопления зерна чаще будет прилетать и по элеваторам. 18 августа под удар попал элеватор агрохолдинга Ukrlandfarming в Сумской области, пострадал сотрудник компании, предприятие полностью остановило работу.Судя по фотографиям, у ёмкости снесена крыша и помяты стены – объект выведен из строя надолго.За первые 13 дней августа Украина экспортировала 790,7 тысяч тонн аграрной продукции, что на 57,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом июля, когда этот показатель достигал 1,849 миллиона тонн. Экспорт по автомобильным дорогам за это время подрос на 8,9%, но транзит через Венгрию и Словакию увеличился на 32,9% и 28,0% соответственно.И в дополнение – о перевозках. За семь месяцев 2026 года железнодорожный грузопоток между Украиной и Словакией сократился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,61 млн тонн. 80% перевезенных грузов пришлись на железную и марганцевые руды.Как видно, цифры не идут ни в какое сравнение с объёмами экспорта через черноморские порты.Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук сообщил о поддержке Евросоюзом идеи транзита украинского зерна, однако у Польши по этому вопросу может другая позиция и транзит зерновых зависит от того, "насколько будут готовы поляки не реагировать остро, политически обострять вопросы там, где не нужно".Впрочем, даже если поляки разрешат транзит зерновых, транспортное плечо от этого короче не станет.Наполовину не готовыМинистр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник сообщил, что к 1 августа готовность котельных и объектов социальной инфраструктуры в целом по стране превышает 60%, жилых домов приближается к 60%. Резервным питанием предприятия тепло- и водоснабжения обеспечены на 75,6%.В то же время цифры Калашника похожи на замер средней температуры по больнице. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что к середине августа Киев к отопительному сезону готов лишь на 50%. Главной проблемой является восстановление трёх ТЭЦ и обеспечение теплом завязанных на них домов.Проще говоря, половина Киева к отопительному сезону готова, а половина – нет.Спад в металлургии11 августа баллистическая ракета попала по меткомбинату "Запорожсталь", завод остановлен. 16 августа ракеты прилетели уже по "Криворожстали": 2 погибших, 13 раненых, повреждены домны, часть мощностей остановлена. Одновременно стало известно о желании кредиторов признать Днепровский металлургический завод банкротом – предприятие накопило долгов на 1,3 миллиарда гривен.К слову, одним из последствий остановки меткомбинатов будет снятие запрета на экспорт лома чёрны металлов – спрос внутри страны на него неизбежно сократится.Украинская ассоциация вторичных металлов "УАВтормет" обратилась к Кабмину с просьбой отменить нулевую квоту на экспорт отходов и лома чермета. В ассоциации заявляют, что спрос металлургических предприятий на сырьё резко сократился, поэтому на внутреннем рынке образуется профицит, который невозможно реализовать внутри страны.И это логично: "Запорожсталь" остановлена, "Криворожсталь" работала на 15% от мощности, а "Каметсталь" с 12 по 24 августа лом не принимает из-за выхода из технического обслуживания кранов и затоваривания подъездных путей.К слову, Украина по итогам июня сократила экспорт чугуна на 72%. По чугуну Украина зависит от американского рынка, куда за 7 месяцев текущего отгрузили 87% всего экспорта чугуна, а остаток пришёлся на Турцию с Италией. Но в последнюю чугун не отгружают с февраля. Как видно, экспорт чугуна, фактически, зависит от одного рынка, американского, и тот крайне ненадёжен.А вот по удобрениям Украина критически зависит от импорта. В ЕС остановился литовский завод Lifosa и рынок лишился 1 млн тонн фосфатных удобрений, одновременно польские производители Siarczopol и FOSFAN повысили цены. Как следствие, украинские цены на них выросли за неделю на 300–500 гривен.Прочие новостиПродолжаются взаимные удары по складам. Украина, как и ранее, бьёт по складам Wildberries, тогда как Россия отвечает по любым крупным складским помещениям, с учётом того, что на Украине склад на 50 тысяч метров квадратных уже считается большим.За неделю под раздачу попали распредцентр ретейлера EVA(косметика и бытовая химия), киевский книжный рынок "Петровка". Маркетплейс Rozetka после уничтожения склада стоимостью 70 миллионов долларов с товарами на миллиарды гривен сократил часть сотрудников – на складе в Броварах трудилось свыше 1 тысяч человек.Также стороны вернулись к ударам по ТЦ: ВКС выбивают торговые центры "Эпицентра" (разрушены в Одессе и Запорожье, а в июле – в Кривом Роге), а ВСУ выжигают ТЦ "Галактика" в ДНР: они уничтожены в Макеевке, Енакиево и Донецке.Разуверившись в возможности переименовать копейки в шаги, НБУ во главе с Андреем Пышным, для которого переименование было имиджевым проектом, выпустил шаги в виде съедобных шоколадок круглой формы. Продавать их будут в сети супермаркетов "Сельпо".Тем временем Bloomberg пишет о недовольстве Зеленского Пышным и МВФ, чьи клерки "раздражают требованиями выполнить ряд непопулярных условий в обмен на кредиты". Вероятно, ещё одним внутренним раздражителем для Зеленского является глава налогово-финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.Он констатировал тревожную ситуацию с государственными финансами и заявил невыполнении доходной части бюджета, призвав Раду проголосовать за выполнение обязательств перед МВФ и ЕС, так как проблемы с деньгами будут даже при 100% получении всех средств от внешних доноров.12 августа Financial Times сообщило, что после звонка вице-президента США Джей Ди ВэнсаУкраина прекратила атаки на танкеры и терминала КТК в Новороссийске. Но тишина не продлилась долго: 18 августа греческий танкер Skiros подвергся атаке со стороны ВСУ.Но Киев утверждает, что танкер перевозил не добытую в Казахстане нефть, а российскую, поэтому бить по нему можно. Как видно, по данному вопросу Киев смело игнорирует просьбы из Вашингтона – всё равно администрация Трампа ничего Зеленскому сделать не может.

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