Удары по портам и энергетике: эксперт объяснил, переживет ли киевский режим эту зиму - 19.08.2026 Украина.ру
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Удары по портам и энергетике: эксперт объяснил, переживет ли киевский режим эту зиму
Удары по портам и энергетике: эксперт объяснил, переживет ли киевский режим эту зиму - 19.08.2026 Украина.ру
Удары по портам и энергетике: эксперт объяснил, переживет ли киевский режим эту зиму
Россия уже отрезала Украину от Черного моря, а убытки от остановки морского экспорта могут составить около 2 млрд долларов. Вопрос в том, хотим ли мы, чтобы этот режим пережил эту зиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2026-08-19T05:45
2026-08-19T05:45
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Россия уже показала, как она может действовать на морских коммуникациях, фактически отрезав Украину от Черного моря. Убытки Украины от остановки морского экспорта до конца года должны составить, по некоторым оценкам, около 2 млрд долларов. К тому же, эксперты предрекают серьезные проблемы в энергосекторе грядущей зимой.Отвечая на вопрос о том, как проблемы в энергосекторе скажутся на выживаемости киевского режима, Данилов заявил, что это зависит от решений России."Это вопрос не к украинской стороне, а к российской. Вопрос в том, хотим ли мы, чтобы этот режим пережил эту зиму", — отметил эксперт.По его словам, при принятии решений необходимо учитывать возможные выборы на Украине. "Если да, тогда он ее переживет. Если нет (тут еще надо учитывать возможные выборы на Украине), тогда нужно думать о других сценариях", — пояснил он.Данилов подчеркнул, что гуманитарный фактор останется решающим. "В любом случае гуманитарный фактор в ситуации на Украине останется одним из решающих при принятии наших стратегических решений", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Британия не провела работу над ошибками, поэтому получит жесткий ответ от России на море" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале Владимира Скачко "Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров" на сайте Украина.ру.
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Удары по портам и энергетике: эксперт объяснил, переживет ли киевский режим эту зиму

05:45 19.08.2026
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Россия уже отрезала Украину от Черного моря, а убытки от остановки морского экспорта могут составить около 2 млрд долларов. Вопрос в том, хотим ли мы, чтобы этот режим пережил эту зиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Россия уже показала, как она может действовать на морских коммуникациях, фактически отрезав Украину от Черного моря. Убытки Украины от остановки морского экспорта до конца года должны составить, по некоторым оценкам, около 2 млрд долларов. К тому же, эксперты предрекают серьезные проблемы в энергосекторе грядущей зимой.
Отвечая на вопрос о том, как проблемы в энергосекторе скажутся на выживаемости киевского режима, Данилов заявил, что это зависит от решений России.
"Это вопрос не к украинской стороне, а к российской. Вопрос в том, хотим ли мы, чтобы этот режим пережил эту зиму", — отметил эксперт.
По его словам, при принятии решений необходимо учитывать возможные выборы на Украине. "Если да, тогда он ее переживет. Если нет (тут еще надо учитывать возможные выборы на Украине), тогда нужно думать о других сценариях", — пояснил он.
Данилов подчеркнул, что гуманитарный фактор останется решающим. "В любом случае гуманитарный фактор в ситуации на Украине останется одним из решающих при принятии наших стратегических решений", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Британия не провела работу над ошибками, поэтому получит жесткий ответ от России на море" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Украине — в материале Владимира Скачко "Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров" на сайте Украина.ру.
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