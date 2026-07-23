https://ukraina.ru/20260723/mikhail-polikarpov-udary-po-ukraine-slomayut-ee-plany-obrushit-na-rossiyu-volny-raket-i-dronov-v-2027-1081750295.html

Михаил Поликарпов: Удары по Украине сломают ее планы обрушить на Россию волны ракет и дронов в 2027 году

Михаил Поликарпов: Удары по Украине сломают ее планы обрушить на Россию волны ракет и дронов в 2027 году - 23.07.2026 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Удары по Украине сломают ее планы обрушить на Россию волны ракет и дронов в 2027 году

Новый главком ВСУ Драпатый не может отвести войска из Красного Лимана, где им некомфортно, потому что не может стать генералом отступления с первых дней. Он будет по-прежнему бросать бойцов в безнадежные атаки, хотя они иногда долго держатся благодаря снабжению по воздуху дронами "Баба Яга". Их общая идея — это размен солдат на время.

2026-07-23T06:30

2026-07-23T06:30

2026-07-23T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг о русских добровольцах в Донбассе и на Балканах, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов.Владимир Зеленский подписал указы об отставке Александра Сырского и назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Кадровые перестановки произошли спустя неделю после увольнения экс-министра обороны Михаила Федорова, который публично призывал сменить главкома.- Михаил Аркадьевич, увольнение Сырского с должности главкома ВСУ выглядит, как уступка Зеленского давлению улицы с ее массовыми протестами. Эти кадровые перестановки - результат борьбы элитных группировок, или все же в Киеве и на Западе решили, что его методы управления войсками экс-главкома не отвечают требованиям современной войны?- Этому предшествовал острый конфликт между министром обороны Федоровым и генералитетом. Причем есть правота и неправота каждой из сторон. С точки зрения Запада – Федоров молодой технократ-менеджер, умный мальчик, который знает, как надо. А генералы — это старые маразматики, которые застряли в 20 веке.С точки зрения генералитета пришел мальчик, который ставит задачи убивать 50 тысяч русских солдат каждый месяц, не понимая, что происходит на фронте. Это из серии "правительство на другой планете живет". При этом за Федоровым стояли серьезные спонсоры, которые его продвигали.Федорова убрали, но конфликт оказался вязким. Было принято решение убрать обоих конфликтующих персонажей. Давление улицы есть, но оно не возникло само по себе.Главная заслуга Сырского в том, что у него не было политических амбиций в отличие от Залужного, которого американцы пиарили как гениального полководца. Он и по-украински нормально говорить не может. Возможно, такие амбиции будут у Драпатого.Заявление о том, что ВСУ наступают выглядят странно. Армия ведет иногда успешные контратаки в Запорожской области, не давая нашим войскам подойти к Запорожью. И они добились некоторых успехов в ударах беспилотниками. Но я бы не стал их преувеличивать. Любой на месте Сырского ушел бы со словами, что уходит непобежденным.- Откуда тогда взялась лукавая статистика про 700 "освобождённых" ВСУ квадратных километров с начала года?- Существует такое явление как серая зона. И мы не можем точно сказать, под чьим она контролем. Обе стороны могут засчитать ее себе. С другой стороны, мы отступали только в районе Степногорска, когда не смогли пробиться к Запорожью. На всех остальных направлениях наши войска наступают. Взяли Константиновку, подошли вплотную к Николаевке, зачистили плацдарм восточнее Купянска. Опять начали отбивать Купянск. Идут наступления в междуречье Северского Донца и Старого Оскола на севере Харьковской области. Забираем опять сёла в Сумской области и в Харьковском пограничье. На севере Донбасса в районе Белецкого идет маятниковое движение. Наши прорываются, украинцы проводят контратаки, населённые пункты и опорники переходят из рук в руки.Может быть, они просуммировали все достижения украинских штурмовиков, которые могли один и тот же участок фронта несколько раз за эти месяцы занимать. К примеру, бригада ВСУ отступила на 5 километров, потом снова их заняла. И так каждый месяц отчитывается. Больше я не вижу наступлений ВСУ с результатом на заявленные 700 квадратных километров.- Драпатому вменяют в заслугу оборону Харьковской области в 2024 году. То есть, видимо, это такой украинский вариант немецкого военачальника Вальтера Моделя, которого называли "Лев обороны". Возможно ли, что задача Драпатого готовится к сценарию, когда будут потеряны Донбасс и Орехов, и главные события развернутся на Харьковщине?- Майское наступление 2024 года было не очень успешным не из-за заслуг Драпатого, а из-за недостаточного количества войск. Тогда же случился прорыв на Курском направлении, войска были переброшены туда. Никакого гения Драпатого здесь я не вижу и с Моделем я бы его сравнивать не стал.Отставка начальника Генштаба Гнатова и его замена на еще одного "героя" боев в Харьковской области, еще 2022 года, Игоря Скибюка это тоже продолжение конфликта генералитета и умных мальчиков. Скибюк считается героем "освобождения" Изюма, хотя наши войска оставили его сами.- Вы упомянули боевые действия в Донбассе. Украинские эксперты считают, что ВС РФ попытаются взять Доброполье сходу. Если же ВСУ удастся удержать линию Доброполье - Дружковка, российское наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию рискует превратиться в дорогостоящую лобовую атаку с востока. Считаете ли вы такой сценарий вероятным?- В условиях степи и господства дронов вести боевые действия тяжело. Поэтому в нынешних условиях наступление в городских условиях у наших войск получается лучше. Наступление в Константиновке оказалось успешным по этой причине. То есть дроны не могут контролировать город с какими-то разрушениями столь же эффективно, как степь.Если они линию Доброполье-Дружковка не удержат, наши войска выйдут на коммуникации и будут отрезать Краматорск. И, как ни печально, поскольку эти города нам потом восстанавливать, перспективы уличных боев в Дружковке и Краматорске выглядят убедительно с точки зрения успеха наших войск.В промзонах там наверняка выкопаны убежища, подземные ходы и так далее. Там будут тяжелые бои. Но наша основная проблема — это малое небо, коммуникации, которые находятся под ударами дронов. И поэтому наличие подземных сооружений, которые неизбежно будут использоваться обеими сторонами, делает идею дронов не очень актуальной.- На что рассчитывает командование ВСУ, если российская армия успешно берет города, а для противостояния с ней в чистом поле у Киева не хватает личного состава?- Расчёт украинского командования был сделан на то, что страны НАТО решили оказать очень серьёзную военную помощь Украине в плане дронов, ракет и ПВО. Задача в их горизонте планирования — это выйти на серьёзное технологическое преимущество над Россией в течение полутора лет.В их концепции осенью следующего года они должны окончательно задолбать нас волнами ракет и дронов. В этой истории есть уязвимые места, сами украинцы это признают. Столь мощные атаки по Киеву они не планировали, то есть не верили, что у нас есть ресурсы для таких ударов. Здесь есть достижение и нашей разведки, которая нашла несколько уязвимых точек на Украине. Допускаю, что мы некоторое количество ракет вытащили из нашего НЗ.Сами украинцы оценивали наши запасы ракет в 180-200 единиц. По моей оценке, мы вытащили 50-60 единиц из этого НЗ, чтобы провести не единичные атаки с интервалом раз в неделю или раз в 10 дней, как мы до этого делали, а серию атак. Это было необходимо, чтобы выбить ключевую точку по сборке ракет "Фламинго" из иностранных комплектующих и дронов.Их расчет был на то, что дроны и ракеты будут производиться в Европе вне досягаемости наших ударов. Был сделан и расчёт на то, что в России возникнут серьёзные проблемы из-за ударов по топливной инфраструктуре, и появится сильное лобби, которое потребует вести переговоры по заморозке конфликта.Украина также опасается, что мы устроим блэкаут, используя накопленные запасы, по образцу прошлой зимы.По поводу украинских ударов надо отметить, что тактические успехи связаны с применением дипстрайков (класс дальнобойных ударных беспилотников). Беспилотники "Хорнет" создали проблемы, но они не критичны. Есть мнение, что успех мидлстрайков (класс беспилотников, которые применяются для высокоточных ударов по тыловым объектам на оперативной глубине) это следствие наших организационных просчётов.То есть нужно больше МОГов на трассах, а какие-то участки следует закрывать сетками. Далее организовать передвижение автомобилей по ночам, и пропускную способность трассы "Новороссия" можно будет восстановить.Наша задача минимизировать западную помощь и добиться серьезных успехов, чтобы лишить их ощущения, что они могут победить Россию в течение полутора лет.- Возвращаясь к началу нашего разговора, следует ли ожидать смены стратегии ВСУ при новом главкоме?- Драпатый не может отвести войска из Красного Лимана, где им некомфортно, потому что не может стать генералом отступления с первых дней. Он будет по-прежнему бросать бойцов в безнадежные атаки, хотя они иногда долго держатся благодаря снабжению по воздуху дронами "Баба Яга". Некоторые группы могут держаться в нашем тылу в лесополосах до нескольких месяцев, пока им не отсекают снабжение с беспилотников. Их общая идея — это размен солдат на время. И с Красным Лиманом будет также.- На какой эффект рассчитывает наше командование, нанося систематические удары по балкерам и сухогрузам в акватории Черного моря?- С одной стороны, это зеркальный ответ на атаки по танкерам в Азовском море. С другой, это запоздалые меры, потому что у нас проспали то, что порты Черноморской области, даже Николаев, работают. Почему это актуально? На Украине в июле начинают убирать урожай хлеба. Основной порт здесь это Одесса, потому что грузовиками невозможно вывезти весь хлеб в Европу.Идея устроить паралич судоходства носит прежде всего экономический характер. И она оправдана.Но возникают и другие вопросы. На Украине есть два предприятия, которые выпускают химические удобрения в Черкасской и Ровненской области. Они до сих пор не уничтожены. Но селитра может использоваться не только как удобрение, но и как взрывчатое вещество. Допускаю, что эти заводы фактически предприятия двойного назначения.Если Украина открыто наносит удары по нашим гражданским объектам, то у нас не должно быть никаких ограничений по уничтожению предприятий двойного назначения на ее территории. Под эту категорию можно отнести любой завод. Например, Днепропетровский шинный завод. Он будет хорошо гореть, но почему-то до сих пор работает.

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Денис Рудометов

интервью, украина, киев, донбасс, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру