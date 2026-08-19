https://ukraina.ru/20260819/ekspert-pro-nastuplenie-rossii-pod-kharkovom-ne-uzkim-klinom-a-shirokim-frontom-1082605309.html

Эксперт про наступление России под Харьковом: "Не узким клином, а широким фронтом"

Эксперт про наступление России под Харьковом: "Не узким клином, а широким фронтом" - 19.08.2026 Украина.ру

Эксперт про наступление России под Харьковом: "Не узким клином, а широким фронтом"

Российские войска наступают не узким клином, а на широком участке фронта, чтобы создать плацдарм для движения к линии Слатино — Липцы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-19T05:15

2026-08-19T05:15

2026-08-19T05:15

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Рассказывая о тактике наступления ВС РФ, Алехин подчеркнул, что продвижение будет осуществляться широким фронтом. Аналитик заявил, что тактический успех у Кудиевки прикрывает левый фланг российских войск, ведущих бои в Казачьей Лопани. "Тактический успех на этом участке надежно прикрывает левый фланг наших подразделений, которые ведут бои и закрепляются в самой Казачьей Лопани", — сообщил Алехин.По его оценке, дальнейшее продвижение российских войск пойдет иначе. "Судя по характеру наступательных действий российской армии, дальнейшее продвижение будет осуществляться не одним узким клином, а на достаточно широком участке фронта, продвигаясь к линии "Слатино — Большие и Малые Проходы — Липцы", — пояснил эксперт.Именно с такого плацдарма и начнется наступление российских войск на север, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия проводит наступление под Харьковом, затягивая горловины огневых мешков" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.

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