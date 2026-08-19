https://ukraina.ru/20260819/ekspert-pro-nastuplenie-rossii-pod-kharkovom-ne-uzkim-klinom-a-shirokim-frontom-1082605309.html
Эксперт про наступление России под Харьковом: "Не узким клином, а широким фронтом"
Эксперт про наступление России под Харьковом: "Не узким клином, а широким фронтом" - 19.08.2026 Украина.ру
Эксперт про наступление России под Харьковом: "Не узким клином, а широким фронтом"
Российские войска наступают не узким клином, а на широком участке фронта, чтобы создать плацдарм для движения к линии Слатино — Липцы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-19T05:15
2026-08-19T05:15
2026-08-19T05:15
новости
россия
харьков
геннадий алехин
главные новости
главное
сво
новости сво
новости сво россия
сводка сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079601207_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_09ee79aebbf337f4b95d21c8d2e2a3f7.jpg
Рассказывая о тактике наступления ВС РФ, Алехин подчеркнул, что продвижение будет осуществляться широким фронтом. Аналитик заявил, что тактический успех у Кудиевки прикрывает левый фланг российских войск, ведущих бои в Казачьей Лопани. "Тактический успех на этом участке надежно прикрывает левый фланг наших подразделений, которые ведут бои и закрепляются в самой Казачьей Лопани", — сообщил Алехин.По его оценке, дальнейшее продвижение российских войск пойдет иначе. "Судя по характеру наступательных действий российской армии, дальнейшее продвижение будет осуществляться не одним узким клином, а на достаточно широком участке фронта, продвигаясь к линии "Слатино — Большие и Малые Проходы — Липцы", — пояснил эксперт.Именно с такого плацдарма и начнется наступление российских войск на север, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия проводит наступление под Харьковом, затягивая горловины огневых мешков" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.
россия
харьков
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079601207_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_14d4c4c45dd58fbfd9af506648d7ea3f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, харьков, геннадий алехин, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, сводка сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, вс рф, наступление вс рф, война, война на украине
Новости, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, Главные новости, главное, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, ВС РФ, наступление ВС РФ, война, война на Украине
Эксперт про наступление России под Харьковом: "Не узким клином, а широким фронтом"
Российские войска наступают не узким клином, а на широком участке фронта, чтобы создать плацдарм для движения к линии Слатино — Липцы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин