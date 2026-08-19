https://ukraina.ru/20260819/apokalipsis-2030-goda-deystvitelno-li-evropa-napadt-na-rossiyu-1082562357.html

Апокалипсис 2030 года: действительно ли Европа нападёт на Россию

Апокалипсис 2030 года: действительно ли Европа нападёт на Россию - 19.08.2026 Украина.ру

Апокалипсис 2030 года: действительно ли Европа нападёт на Россию

Прогнозы многих российских экспертов, что Европа готовится напасть на Россию в 2029-30 годах, идеально совпадают с опубликованным 6 августа в The Wall Street... Украина.ру, 19.08.2026

2026-08-19T05:03

2026-08-19T05:03

2026-08-19T05:03

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Прогнозы многих российских экспертов, что Европа готовится напасть на Россию в 2029-30 годах, идеально совпадают с опубликованным 6 августа в The Wall Street Journal прогнозом американской разведки: "именно к этому времени РФ значительно усилит военный потенциал и может начать наземное вторжение в европейские страны".Реалистичность и целесообразность российского вторжения в европейские страны мы обсуждать не будем, нас интересует не это, а степень готовности Европы к агрессии. Западные аналитики не уверены, что Европа готова даже к обороне.Главная военная уязвимость Европы сейчас, как там считают, — невозможность положиться на США. И дело не только в Трампе, который через пару лет уйдёт с поста президента, а в объективных обстоятельствах. Никак не кончающийся конфликт с Ираном истощил американские боеприпасы (особенно противоракеты для ПВО), а в условиях напряжённости отношений с Китаем Пентагон будет вынужден заняться накоплением. Значит, Европа получит меньше, а она всё еще должна обеспечивать Украину.Итак, некоторых очень важных типов вооружений не хватает. Ситуацию усугубляет то, что, по словам аналитика британского Международного института стратегических исследований (IISS) Рубена Стюарта, региональные планы обороны НАТО делят Европу на три оперативных фронта, которые борются друг с другом за ресурсы. То есть разные европейские страны перетягивают одеяло на себя, утверждая, что им нужнее. Например, Польша требует усиления себя, ссылаясь на возможную агрессию России в Прибалтике, Румыния — ссылаясь на угрозу в Черном море. Кого усиливать при ограниченности ресурсов и ненадёжности американского союзника?Французский институт международных отношений (IFRI) в прошлом году сообщал, что Европа имеет преимущество перед Россией в воздушно-космической сфере и на море, но её сухопутные войска страдают от "критического недостатка в численности и запасах боеприпасов". Впрочем, с "морем" тоже всё не так однозначно. Королевский флот Великобритании недавно объявил, что преследование российского теневого флота вынудило его увеличить активность на 25% по сравнению с прошлым годом, когда уже возникли сложности с доступностью кораблей. The Telegraph передаёт, что Британии не хватит современных эсминцев для защиты судоходства, если вдруг Россия начнёт морские атаки. Корабли нужно как минимум ремонтировать, а на это в бюджете нет денег. Да и у богатых американцев — всё не так радужно. В начале августа моряки на борту авианосца "Авраам Линкольн" начали сообщать семьям, что морально истощены. Несколько членов экипажа даже пытались покончить с собой, прыгнув за борт во время восьмимесячной миссии на Ближнем Востоке. Поэтому номинальное наличие техники и оружия не говорит о реальной боеготовности, тем более боеготовности для агрессивной войны.О качестве американской армии (по крайней мере её сухопутной части) говорят результаты прошедших в начале года в Германии военных учений Combined Resolve. Около 3500 американских военнослужащих должны были штурмовать позиции, усиленные украинскими военными из 412-й бригады СБС "Немезида". Украинские операторы БПЛА с лёгкостью обнаруживали и уничтожали американскую бронетехнику, оснащённую стандартными системами РЭБ. Учитывая, что российский "Рубикон" — ничем не хуже, можно представить, что будет при попытке вторжения западных контингентов. Оснащённая сопоставимо с американцами армия Израиля не смогла пройти вглубь Ливана из-за дронов гораздо более слабого ополчения Хезболлы. Наличие развитых беспилотных сил сегодня в принципе не позволяет совершать глубоких прорывов на территорию противника. Потому гипотетическое вторжение сил НАТО в Россию выглядит сомнительно.Эксперты IISS утверждают, что на самом вероятном участке столкновения — в Сувалкском коридоре между Литвой и Польшей, который соединяет Калининградскую область России с Белоруссией, — российской армии даже не потребуется присутствовать физически. Оптоволоконные дроны, покрывающие расстояние в 40 километров, могут держать маршрут под постоянными ударами и заблокировать его от любых перемещений войск НАТО. Та же логика применима и к Балтийскому морю. То есть не вполне понятно, как вообще перебросить на территорию России крупные подразделения с тяжёлой техникой.Кем вторгаться?Следующий вопрос — где эти крупные подразделения взять? Что касается личного состава, армии большинства стран ЕС не превышают 50 тысяч человек. Самые крупные — у Франции (264 тысячи), Польши (250 тысяч) и Германии (184 тысячи). А у Австрии и Португалии, например, — по 25 тысяч, у Ирландии и Словении — около 7. Ещё около 150 тысяч есть у не входящей в ЕС Великобритании. Согласно докладу Military Balance, опубликованному тем же центром IISS, 23 члена Евросоюза, входящих в НАТО, имеют 1,3 миллиона военнослужащих — столько же, сколько у России. Но у России есть 2 миллиона резервистов по сравнению с 900 тысячами в странах Евросоюза, а для защиты своей земли резервисты как раз являются важнейшим фактором.Существенно же увеличить численность своих армий европейским странам мешают культурные, экономические и демографические факторы. Например, в прошлогоднем отчете RAND отмечено, что польские вооруженные силы конкурируют за персонал с гражданским сектором из-за роста польской экономики, которая в прошлом году выросла на 3,6% — и продолжает расти в сопоставимых пропорциях. Грубо говоря, полякам есть, где еще заработать, кроме армии, да ещё в безопасности. Что касается германского Бундесвера, в декабре прошлого года была поставлена цель повысить его численность до 190 тысяч человек за год, но пока никакого роста не наблюдается. Говорят, причина — весенние увольнения солдат срочной службы. Но не только. По новым правилам от 6 до 12 месяцев служат те, кто обучаются на "солдат нацбезопасности" (охранников инфраструктуры), а вот горные егеря, десантники или моряки должны служить существенно больше года. Многих это отпугивает. Но даже если 190 тысяч в ближайшее время получится собрать, то по плану значительное увеличение Бундесвера (до 270 тысяч по требованиям НАТО) по плану произойдёт только к 2035 году. Во Франции с личным составом всё неплохо (по европейским меркам) и более-менее хватает молодёжи, но французы должны поддерживать свои экспедиционные силы в Африке и на Ближнем Востоке, то есть далеко не всё, что у них есть, может быть отправлено в Россию. В некоторых же странах армии за последние 10 лет вообще уменьшились: в Великобритании — на 30 тысяч человек, в Италии — на 12, в Испании — на 3,6. В прошлом году начальник штаба обороны Италии заявил, что вооружённые силы его страны "абсолютно недоукомплектованы", а численность ниже 170 тысяч — "ниже уровня выживания". По опросам, только 16% итальянцев готовы воевать.К тому же в 2025 году НАТО выявило отсутствие у молодёжи интереса к службе в армии. Эксперты указали, что одна из причин — утрата "человеческого" аспекта и духа товарищества из-за роста влияния дронов и ИИ. Ещё одна причина — конкуренция в сфере зарплат. Во многих европейских странах армейский лейтенант получает меньше полицейского или таможенника, не говоря уже о высокотехнологичных гражданских отраслях вроде IT. Несмотря на то, что оборонные бюджеты растут, деньги идут в основном на закупку оборудования и технологические программы, а не на зарплаты. Третья причина — культурный сдвиг, который приравнял патриотизм к ультраправым и даже фашистским идеям. Невозможно одновременно культивировать такую идеологию и надеяться, что люди массово изъявят желание умирать "за родину", а тем более за аморфную "Европу". Тем более где-то в полутора тысячах километров от своих границ. Французы будут умирать за поляков, а испанцы — за латышей? Что касается возвращения к всеобщему призыву, почти все европейские правительства даже обсуждать этот вопрос отказываются. В докладе НАТО делается вывод: если тенденция не изменится, через несколько лет в Европе могут появиться армии, оснащённые лучше, чем когда-либо, но неспособные вести длительные боевые действия из-за нехватки личного состава.И речь идёт лишь о сдерживании, а не о переходе через российскую границу.Кто будет воевать и командоватьКроме нехватки солдат, существует проблема в структуре командования. Если оперативным командованием не занимается США, тогда кто? Будут ли французы нормально подчиняться немцам — и наоборот? Никто это не знает, потому что нет практического опыта. НАТО предусмотрен трёхэтапный план развёртывания сил в Европе — сначала местные части, в течение месяца подтягивается контингент до 200 тысяч человек с тяжёлой техникой, а в течение полугода — более 50 тысяч военнослужащих. План крайне зависим от Вашингтона, потому что как минимум половина из указанных солдат — американцы, а у Европы, по разным оценкам, фактическое количество обученных для реальной войны солдат составляет восемь или девять бригад — менее 50 тысяч человек. А ещё Европа зависит от США в вопросах транспортировки, разведки и наблюдения, а также подавления ПВО противника.Помимо зависимости от США, Европа, как это ни странно звучит, зависима от России. Война США с Ираном, блокада Ормузского пролива в совокупности с перебоями поставок СПГ из Катара создают серьёзный дефицит природного газа в странах ЕС. В том числе из-за этого на июль 2026 года, несмотря на санкции, Европа покупает 49% всего российского СПГ и 32% трубопроводного газа. Нефть, кстати, тоже берут, а полный запрет на импорт российской нефти пока отложен. Поэтому всё, что сейчас всерьез рассматривают западные эксперты, — это доктрина защиты от России без участия США. По сути, очень гипотетический и маловероятный сценарий. Аналитик Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Гарван Уолш предполагает: если против России выступит "коалиция NB8+" (страны Балтии и Северной Европы) и Украина, то сил для сдерживания России должно хватить, но не более того. Даже расширенная коалиция из стран NB8 плюс Польша, Великобритания и Украина организовать наступательную кампанию не смогут. Всё, что реально возможно — позиционная оборона.Западные экспертные оценки сходятся, что говорить о готовности Европы к нападению на Россию в ближайшие несколько лет не приходится. Основные усилия направлены на сдерживание, а главная задача — достичть способности защищать себя самостоятельно без прямой поддержки США.О козырях в рукаве, которые остались у России, — в материале "Путь к победе: какова возможная военно-политическая стратегия России во второй половине 2026 года".

https://ukraina.ru/20260801/kholodnaya-voyna-s-evropoy-bavyrin-o-perspektivakh-konflikta-1082039473.html

https://ukraina.ru/20260711/skolko-prodlitsya-voyna-na-istoschenie-matveychev-o-zapase-prochnosti-ukrainy-rossii-evropy-i-ssha-1081362826.html

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https://ukraina.ru/20260818/energeticheskie-voyny-ukraina-opyat-udarila-po-interesam-ssha-aziya-peretyagivaet-amerikanskiy-spg-u-1082581615.html

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эксклюзив, россия, европа, сша, дональд трамп, нато, ес, бундесвер, война, украина, прибалтика, дроны, демография