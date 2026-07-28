"Это дело рук американцев": Зубец объяснил, почему Украина перестала атаковать НПЗ - 28.07.2026 Украина.ру
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"Это дело рук американцев": Зубец объяснил, почему Украина перестала атаковать НПЗ
"Это дело рук американцев": Зубец объяснил, почему Украина перестала атаковать НПЗ - 28.07.2026 Украина.ру
"Это дело рук американцев": Зубец объяснил, почему Украина перестала атаковать НПЗ
Новые санкции не нанесут серьёзного ущерба российскому энергосектору — Индия, Китай и Турция игнорируют потолок цен. Закрытие российского экспорта дизеля уже привело к росту цен в США и Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
2026-07-28T05:45
2026-07-28T05:45
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Отвечая на вопрос о новых санкциях, Зубец заявил, что серьёзного ущерба они не нанесут. "Есть закон, который запрещает российским компаниям принимать в расчёт потолок цен на нефть, действующий в Европе. Индия, Китай и Турция этот потолок игнорируют", — пояснил эксперт.По мнению политолога, блокада Баб-эль-Мандебского пролива усугубляет дефицит топлива, а для танкеров, идущих в Азию, теперь требуется огромный крюк в обход Африки.Эксперт подчеркнул, что Россия отвечает за 10% мирового экспорта дизеля, и его закрытие ударило по рынку. "У нас нефть тяжелая, бензина из нее получается немного, а дизтоплива и мазута — много. Поэтому в Америке цена на дизель поднялась вдвое, в Европе — то же самое", — добавил Зубец.Зубец резюмировал, что прекращение ударов по российским НПЗ не случайно. "Я думаю, это дело рук американцев, которые попросили Украину этого не делать, чтобы Россия могла открыть экспорт дизеля, и цены на топливо снизились перед выборами в США", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства" на сайте Украина.ру.Также на тему судоходства и отрезания Украины от Черного моря — в материале "Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, украина.ру, главные новости, главное, топливо, нефть, сша, нпз, война, война на украине, санкции, антироссийские санкции, мир без границ, индия, китай, турция, рынок, атака бпла, атака, сво, новости сво, новости сво сейчас
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"Это дело рук американцев": Зубец объяснил, почему Украина перестала атаковать НПЗ

05:45 28.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский нефтеперерабатывающий завод
Московский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Новые санкции не нанесут серьёзного ущерба российскому энергосектору — Индия, Китай и Турция игнорируют потолок цен. Закрытие российского экспорта дизеля уже привело к росту цен в США и Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Отвечая на вопрос о новых санкциях, Зубец заявил, что серьёзного ущерба они не нанесут. "Есть закон, который запрещает российским компаниям принимать в расчёт потолок цен на нефть, действующий в Европе. Индия, Китай и Турция этот потолок игнорируют", — пояснил эксперт.
По мнению политолога, блокада Баб-эль-Мандебского пролива усугубляет дефицит топлива, а для танкеров, идущих в Азию, теперь требуется огромный крюк в обход Африки.
Эксперт подчеркнул, что Россия отвечает за 10% мирового экспорта дизеля, и его закрытие ударило по рынку. "У нас нефть тяжелая, бензина из нее получается немного, а дизтоплива и мазута — много. Поэтому в Америке цена на дизель поднялась вдвое, в Европе — то же самое", — добавил Зубец.
Зубец резюмировал, что прекращение ударов по российским НПЗ не случайно. "Я думаю, это дело рук американцев, которые попросили Украину этого не делать, чтобы Россия могла открыть экспорт дизеля, и цены на топливо снизились перед выборами в США", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства" на сайте Украина.ру.
Также на тему судоходства и отрезания Украины от Черного моря — в материале "Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго" на сайте Украина.ру.
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