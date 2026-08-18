Полковник Геннадий Алехин: Россия проводит наступление под Харьковом, затягивая горловины огневых мешков - 18.08.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия проводит наступление под Харьковом, затягивая горловины огневых мешков
Полковник Геннадий Алехин: Россия проводит наступление под Харьковом, затягивая горловины огневых мешков - 18.08.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия проводит наступление под Харьковом, затягивая горловины огневых мешков
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-08-18T16:45
2026-08-18T16:45
эксклюзив
спецоперация
геннадий алехин
харьков
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
дроны
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Подразделения группировки войск "Север" развивают тактический успех на одном из ключевых участков на северо-востоке Харьковской области — в районе Казачьей Лопани. Штурмовые группы "северян" взяли небольшой населенный пункт Кудиевку. Наши подразделения закрепляются на занятых рубежах и выбивают противника из соседних лесополос. Рядом расположены Гоптовка и Бугаевка, превращенные в основательный район обороны.В 6 километрах от этих селений на небольшой возвышенности тянется Цуповка, где также серьезно укрепился противник. Освобождение этих небольших сел позволит отрезать нашим штурмовикам Казачью Лопань от прямой автомобильной трассы снабжения, которая тянется прямо из Харькова. Так что враг здесь будет цепляться до конца.Помимо этого, тактический успех на этом участке надежно прикрывает левый фланг наших подразделений, которые ведут бои и закрепляются в самой Казачьей Лопани. Этот населённый пункт является важным транспортным и оборонительным узлом ВСУ. Его потеря вынудит противника перенаправлять снабжение на грунтовые сельские дороги, которые находятся под плотным огневым контролем наших дроноводов и артиллеристов.Именно поэтому киевский режим не раз предпринимал попытки выбивать наших штурмовиков из захваченного плацдарма в районе Кудиевки. Практически каждая контратака боевых штурмовых групп ВСУ из состава подразделений сил специальных операций (ССО) пресекалась плотным огнем артиллерии и ударными дронами "северян". Судя по характеру наступательных действий российской армии, дальнейшее продвижение будет осуществляться не одним узким клином, а на достаточно широком участке фронта, продвигаясь к линии "Слатино — Большие и Малые Проходы — Липцы". Именно с такого плацдарма и начнется наступление на север.Продолжаются упорные боестолкновения для ликвидации основательного котла, в котором оказались подразделения украинской армии в юго-восточной части Волчанского района. ВС РФ продолжают бои в Купино, Черном, Ольховатке, Васильевке и ликвидируют силы врага, которые пытаются помешать нам закрыть сам котел. Наши штурмовики ведут бои и уже закрепляются в Купино. Практически полностью заблокировав его горловину на отрезке Василевка — Сердобино — Купино, штурмовики группировки войск "Север" продвигаются вдоль господствующих высот, расположенных в нескольких километрах севернее русла реки Плотвы. При активной поддержке FPV-дронов, ствольной и реактивной артиллерии продолжаются ежесуточные огневые удары на расположенные на высотах фортификационные узлы ВСУ в Чёрном, Сердобино, Грачёвке и Комиссарово.В результате маневренных действий по охвату и блокировке районов обороны противника, подразделения группировки "северян" методично стягивают горловину еще одного котла на линии Устиновка – Водяное. Если фланги сомкнутся, в ловушке окажутся больше десятка населенных пунктов, превращенные противником в небольшие опорные пункты. После полной изоляции и тщательной зачистки котла под контроль перейдут автомобильные и грунтовые дороги, ведущие к основному узлу обороны ВСУ в Великом Бурлуке, но еще предстоят нелегкие бои в районе населенного пункта Приколотное.Кроме выполнения сложнейших боевых задач, российским военным приходится заниматься эвакуацией мирных жителей, преимущественно людей пожилого возраста, которые наотрез отказались покидать свои дома и ждали прихода нашей армии.К примеру, наши бойцы эвакуировали семерых жителей из населённых пунктов Великобурлукского направления. Процесс эвакуации проходил в сложнейших условиях: по заминированной местности и под непрекращающимися атаками украинских дронов. Спасённые жители Харьковской области уже доставлены на территорию России. Часть из них воссоединилась с родными, остальные размещены в пунктах временного размещения, где им оказана необходимая медицинская помощь.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260814/1082468049.html
харьков
харьковская область
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, геннадий алехин, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, дроны
Эксклюзив, Спецоперация, Геннадий Алехин, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, дроны

Полковник Геннадий Алехин: Россия проводит наступление под Харьковом, затягивая горловины огневых мешков

16:45 18.08.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Подразделения группировки войск "Север" развивают тактический успех на одном из ключевых участков на северо-востоке Харьковской области — в районе Казачьей Лопани. Штурмовые группы "северян" взяли небольшой населенный пункт Кудиевку. Наши подразделения закрепляются на занятых рубежах и выбивают противника из соседних лесополос. Рядом расположены Гоптовка и Бугаевка, превращенные в основательный район обороны.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
В 6 километрах от этих селений на небольшой возвышенности тянется Цуповка, где также серьезно укрепился противник. Освобождение этих небольших сел позволит отрезать нашим штурмовикам Казачью Лопань от прямой автомобильной трассы снабжения, которая тянется прямо из Харькова. Так что враг здесь будет цепляться до конца.
Помимо этого, тактический успех на этом участке надежно прикрывает левый фланг наших подразделений, которые ведут бои и закрепляются в самой Казачьей Лопани. Этот населённый пункт является важным транспортным и оборонительным узлом ВСУ. Его потеря вынудит противника перенаправлять снабжение на грунтовые сельские дороги, которые находятся под плотным огневым контролем наших дроноводов и артиллеристов.
Именно поэтому киевский режим не раз предпринимал попытки выбивать наших штурмовиков из захваченного плацдарма в районе Кудиевки. Практически каждая контратака боевых штурмовых групп ВСУ из состава подразделений сил специальных операций (ССО) пресекалась плотным огнем артиллерии и ударными дронами "северян". Судя по характеру наступательных действий российской армии, дальнейшее продвижение будет осуществляться не одним узким клином, а на достаточно широком участке фронта, продвигаясь к линии "Слатино — Большие и Малые Проходы — Липцы". Именно с такого плацдарма и начнется наступление на север.
Продолжаются упорные боестолкновения для ликвидации основательного котла, в котором оказались подразделения украинской армии в юго-восточной части Волчанского района. ВС РФ продолжают бои в Купино, Черном, Ольховатке, Васильевке и ликвидируют силы врага, которые пытаются помешать нам закрыть сам котел. Наши штурмовики ведут бои и уже закрепляются в Купино. Практически полностью заблокировав его горловину на отрезке Василевка — Сердобино — Купино, штурмовики группировки войск "Север" продвигаются вдоль господствующих высот, расположенных в нескольких километрах севернее русла реки Плотвы. При активной поддержке FPV-дронов, ствольной и реактивной артиллерии продолжаются ежесуточные огневые удары на расположенные на высотах фортификационные узлы ВСУ в Чёрном, Сердобино, Грачёвке и Комиссарово.
В результате маневренных действий по охвату и блокировке районов обороны противника, подразделения группировки "северян" методично стягивают горловину еще одного котла на линии Устиновка – Водяное. Если фланги сомкнутся, в ловушке окажутся больше десятка населенных пунктов, превращенные противником в небольшие опорные пункты. После полной изоляции и тщательной зачистки котла под контроль перейдут автомобильные и грунтовые дороги, ведущие к основному узлу обороны ВСУ в Великом Бурлуке, но еще предстоят нелегкие бои в районе населенного пункта Приколотное.
Кроме выполнения сложнейших боевых задач, российским военным приходится заниматься эвакуацией мирных жителей, преимущественно людей пожилого возраста, которые наотрез отказались покидать свои дома и ждали прихода нашей армии.
К примеру, наши бойцы эвакуировали семерых жителей из населённых пунктов Великобурлукского направления. Процесс эвакуации проходил в сложнейших условиях: по заминированной местности и под непрекращающимися атаками украинских дронов. Спасённые жители Харьковской области уже доставлены на территорию России. Часть из них воссоединилась с родными, остальные размещены в пунктах временного размещения, где им оказана необходимая медицинская помощь.
Роман Насонов интервью - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
14 августа, 07:00
Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на УкраинеКоличество наших прилетов и попаданий с каждым месяцем будет выше. Возможность вести разведку у нас теперь значительно выросла. И самое главное, что изменился характер наших действий. Мы перестали оглядываться по сторонам и бояться. Мы теперь почти в полную силу используем наши возможности
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ЭксклюзивСпецоперацияГеннадий АлехинХарьковХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссиядроны
 
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