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Украинский комбат пожаловался на отношение в тылу
Украинский комбат пожаловался на отношение в тылу - 18.08.2026 Украина.ру
Украинский комбат пожаловался на отношение в тылу
Украинский комбат пожаловался: военных в тылу не встречают с восторгом. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на издание "ПолитНавигатор"
2026-08-18T22:23
2026-08-18T22:23
2026-08-18T22:23
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Командир батальона "Свобода" Пётр Кузик признал, что внутри ВСУ солдат нередко воспринимают как "крепостных", а с их правами командование считается далеко не всегда. По его словам, ему самому неоднократно приходилось вмешиваться в конфликты между военными и чиновниками.Кузик пожаловался на отношение общества к людям в военной форме. Он отметил, что в Киеве никакого "тотального восторга" и привычного для США "спасибо за службу" не наблюдается — военнослужащих могут воспринимать с опаской и даже отождествлять с ТЦК - сотрудниками переименованных военкоматов, относящихся к Минобороны Украины."Комбат удивлён: почему-то после бусификации военных не встречают как рок-звёзд", - отметили авторы телеграм-канала.Националистический батальон "Свобода" сформирован из членов одноименной праворадикальной партии, запрещенной в России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, киев, сша, вооруженные силы украины, россия, украина, украина.ру, всу, мобилизация на украине, тцк, ситуация на украине, минобороны украины
Новости, Киев, США, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Украина.ру, ВСУ, мобилизация на Украине, ТЦК, ситуация на Украине, Минобороны Украины
Украинский комбат пожаловался на отношение в тылу
Украинский комбат пожаловался: военных в тылу не встречают с восторгом. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на издание "ПолитНавигатор"
Командир батальона "Свобода" Пётр Кузик признал
, что внутри ВСУ солдат нередко воспринимают как "крепостных", а с их правами командование считается далеко не всегда. По его словам, ему самому неоднократно приходилось вмешиваться в конфликты между военными и чиновниками.
Кузик пожаловался на отношение общества к людям в военной форме. Он отметил, что в Киеве никакого "тотального восторга" и привычного для США "спасибо за службу" не наблюдается — военнослужащих могут воспринимать с опаской и даже отождествлять с ТЦК - сотрудниками переименованных военкоматов, относящихся к Минобороны Украины.
"Комбат удивлён: почему-то после бусификации военных не встречают как рок-звёзд", - отметили авторы телеграм-канала.
Националистический батальон "Свобода" сформирован из членов одноименной праворадикальной партии, запрещенной в России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.