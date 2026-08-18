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Украинский комбат пожаловался на отношение в тылу

Украинский комбат пожаловался на отношение в тылу - 18.08.2026 Украина.ру

Украинский комбат пожаловался на отношение в тылу

Украинский комбат пожаловался: военных в тылу не встречают с восторгом. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на издание "ПолитНавигатор"

2026-08-18T22:23

2026-08-18T22:23

2026-08-18T22:23

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Командир батальона "Свобода" Пётр Кузик признал, что внутри ВСУ солдат нередко воспринимают как "крепостных", а с их правами командование считается далеко не всегда. По его словам, ему самому неоднократно приходилось вмешиваться в конфликты между военными и чиновниками.Кузик пожаловался на отношение общества к людям в военной форме. Он отметил, что в Киеве никакого "тотального восторга" и привычного для США "спасибо за службу" не наблюдается — военнослужащих могут воспринимать с опаской и даже отождествлять с ТЦК - сотрудниками переименованных военкоматов, относящихся к Минобороны Украины."Комбат удивлён: почему-то после бусификации военных не встречают как рок-звёзд", - отметили авторы телеграм-канала.Националистический батальон "Свобода" сформирован из членов одноименной праворадикальной партии, запрещенной в России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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