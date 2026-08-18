Воздушная тревога объявлена в регионах Украины, сообщается о поражении целей - 18.08.2026 Украина.ру
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Воздушная тревога объявлена в регионах Украины, сообщается о поражении целей
Воздушная тревога объявлена в регионах Украины, сообщается о поражении целей - 18.08.2026 Украина.ру
Воздушная тревога объявлена в регионах Украины, сообщается о поражении целей
Воздушная тревога объявлена в центральных и восточных областях Украины. Об этом 18 августа сообщает министерство цифровой трансформации постсоветской республики
2026-08-18T22:07
2026-08-18T22:07
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Официальная онлайн-карта воздушных тревог указывает на опасность в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях, а также в подконтрольных ВСУ частях Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областей, в Луганской и Донецкой народных республиках, в Крыму. По информации телеграм-канала Украина.ру ракетный удар нанесён по цели в Харьковской области, в Волоховом Яре Харьковской области - там после прилёта на объекте возник пожар.Украинские СМИ сообщили о российских реактивных дронах в Киеве и на Западной Украине. Такие БПЛА заметили в Винницкой, тернопольской, Ровенской и Волынской областями.Ранее стало известно, что "Герани" ударили по складу в городе Бровары в Киевской области.Украинская компания ДТЭК сообщила о поражении теплоэлектростанции.Завод "Киеврезина" ("Київгума") сообщил в соцсетях о поражении своих цехов."Опасность сохраняется, поэтому призываем не оставлять укрытий до официального сигнала об отбое", - заявили в ВСУ. Больше новостей дня представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Воздушная тревога объявлена в регионах Украины, сообщается о поражении целей

22:07 18.08.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Турчинов / Перейти в фотобанкЗРК С-125 ВСУ ПВО
ЗРК С-125 ВСУ ПВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Турчинов
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Воздушная тревога объявлена в центральных и восточных областях Украины. Об этом 18 августа сообщает министерство цифровой трансформации постсоветской республики
Официальная онлайн-карта воздушных тревог указывает на опасность в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях, а также в подконтрольных ВСУ частях Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областей, в Луганской и Донецкой народных республиках, в Крыму.
По информации телеграм-канала Украина.ру ракетный удар нанесён по цели в Харьковской области, в Волоховом Яре Харьковской области - там после прилёта на объекте возник пожар.
Украинские СМИ сообщили о российских реактивных дронах в Киеве и на Западной Украине. Такие БПЛА заметили в Винницкой, тернопольской, Ровенской и Волынской областями.
Ранее стало известно, что "Герани" ударили по складу в городе Бровары в Киевской области.
Украинская компания ДТЭК сообщила о поражении теплоэлектростанции.
Завод "Киеврезина" ("Київгума") сообщил в соцсетях о поражении своих цехов.
"Опасность сохраняется, поэтому призываем не оставлять укрытий до официального сигнала об отбое", - заявили в ВСУ.
Больше новостей дня представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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