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Воздушная тревога объявлена в регионах Украины, сообщается о поражении целей

Воздушная тревога объявлена в регионах Украины, сообщается о поражении целей - 18.08.2026 Украина.ру

Воздушная тревога объявлена в регионах Украины, сообщается о поражении целей

Воздушная тревога объявлена в центральных и восточных областях Украины. Об этом 18 августа сообщает министерство цифровой трансформации постсоветской республики

2026-08-18T22:07

2026-08-18T22:07

2026-08-18T22:07

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Официальная онлайн-карта воздушных тревог указывает на опасность в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях, а также в подконтрольных ВСУ частях Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областей, в Луганской и Донецкой народных республиках, в Крыму. По информации телеграм-канала Украина.ру ракетный удар нанесён по цели в Харьковской области, в Волоховом Яре Харьковской области - там после прилёта на объекте возник пожар.Украинские СМИ сообщили о российских реактивных дронах в Киеве и на Западной Украине. Такие БПЛА заметили в Винницкой, тернопольской, Ровенской и Волынской областями.Ранее стало известно, что "Герани" ударили по складу в городе Бровары в Киевской области.Украинская компания ДТЭК сообщила о поражении теплоэлектростанции.Завод "Киеврезина" ("Київгума") сообщил в соцсетях о поражении своих цехов."Опасность сохраняется, поэтому призываем не оставлять укрытий до официального сигнала об отбое", - заявили в ВСУ. Больше новостей дня представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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