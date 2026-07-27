https://ukraina.ru/20260727/vozvraschenie-k-kornyam-bez-vykhoda-k-chernomu-moru-ukraine-zhit-no-nedolgo--1081873798.html

Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго

Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго - 27.07.2026 Украина.ру

Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго

Вот уже несколько недель российские войска наносят интенсивные удары возмездия по портам и морской портовой инфраструктуре Украины на Черном море. Это расплата за удары ВСУ по территории России и ее мирным жителям.

2026-07-27T13:45

2026-07-27T13:45

2026-07-27T14:11

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Это оказалось очень болезненной и уязвимой точкой в жизни и в защите Украины. Особенно учитывая тот факт, что до начала СВО Украина обладала наибольшим морским портовым потенциалом среди всех стран Черноморского и Азовского бассейнов. Вдоль украинского побережья расположено три порта на реке Измаил, 18 морских портов на Черном море, 4 порта на Азовском море, 2 рыболовных порта в Крыму. Плюс 14 речных портов, которые тоже так или иначе имели выход на морские перевалочные пункты и терминалы.После госпереворота 2014 года и ухода Крыма в Россию, а потом и перехода в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛДНР), Херсонской и Запорожской областей и с началом СВО в 2022 году Украина утратила значительную часть этого богатства, а Азовское море полностью стало внутренним морем России.В связи с этим выросло значение портов на Измаиле и в Одесской области (порты Одессы и Черноморска, а также Южный порт), а сама Одесса вообще стала единственными и неповторимыми морскими воротами Украины. Из нее в мир шли товары на экспорт – от производимого сельским хозяйством до металлургии, удобрений и прочей продукции нефтехимии. В Украину же непрерывным потоком шли оружие для войны с Россией. Под видом, разумеется, мирной торговли, с чем Россия долгое время почему-то мирилась, а может быть, просто выполняла партнерские обязательства.Долгое время, например, Россия участвовала в Черноморской зерновой инициативе, организованной при посредничестве ООН и позволяла Украине торговать зерном и аммиаком для производства удобрений.Сегодня, когда Украина с подачи и при науськивании и активной помощи своих западных партнеров перешла к новой фазе "сдерживания России" – "принуждению к миру через эскалацию конфликта", российские войска в ответ вынуждены были приступить к интенсивной блокаде черноморского побережья и точечному уничтожению портовой инфраструктуры.Однако в интервью Украина.ру директор филиала Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев уверен, что для приближения победы России в СВО такого выборочного подхода недостаточно. "Мы действуем в скальпельном режиме. В таком режиме можно решать только частные задачи. Поэтому нужно подумать об ином формате боевых действий и выйти из режима специальной военной операции. …Речь не идет о применении ядерного оружия, для выполнения этой задачи достаточно обычных сил и средств. Но такая задача должна быть прежде всего сформулирована, потому что формат СВО не позволит нам прекратить логистику Украины в Черном море", — пояснил капитан.И он, и другие эксперты и военные специалисты призывают российские власти и военное командование переходить к полной блокаде Черного моря для Украины и отрезанию ее от выхода к мору и отбрасыванию на сушу, что должно полностью лишить страну морской торговли. А значит, и западных поставок оружия и военной техники. Не говоря уже о том, что это фактически прекращает импортно-экспортные связи и операции Украины по Черному мору, лишает даже остатков поступлений средств и в без того скудный госбюджет, который наполняется в основном за счет подачек Запада – займов и кредитов, которые придется отдавать будущим поколениям украинцев. Если они еще сохранятся в Украине, конечно. Ведь Украину вынуждают воевать до последнего украинца…Имеет это отрезание Украины от Черного моря (от Азовского Украина уже отрезана) и чисто геополитические последствия. Лишенная выхода к мору Украина вернется к своим историческим и географическим корням – к той территории, с которой она, как государство, начинала путь в Европе и вообще на планете.Чтобы понять, о чем это я, нужно вспомнить недавно утвержденный праздник – День украинской государственности, который вот уже пять лет, с 2021 года, отмечается ежегодно 15 июля, в День крещения Киевской Руси — Украины.Обосновывая необходимость таких кульбитов-нововведений, тогда еще полновесный президент Украины Владимир Зеленский исходил из того, что новый праздник-де призван "подчеркивать преемственность более чем тысячелетней истории украинского государственного строительства", а также .противодействовать российской дезинформации и историческим представлениям о едином происхождении украинского и русского народов".А чтобы новые укры, потомки тех древних, что выкопали Черное море и при этом избежали внимания санитаров, было решено, что истоки свои украинская государственность черпает в древности, а этапами становления Украины названы Галицко-Волынское княжество, Украинское казацкое государство (то есть Гетманщина), Украинская Народная Республика (УНР), Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР), Украинская держава гетмана Павла Скоропадского, Карпатская Украина и современная независимая Украина с 24 августа 1991 года.Ну что тут можно сказать с точки зрения истории как науки, а не как средства попасть в сумасшедший дом из-за безудержной буйности фантазии, очень похожей на манию. Это действительно чистой воды фантазии, абсолютно лишенные какой-либо исторической основы, имеющей отношение непосредственно к Украинской государственности.Достаточно вспомнить, что Галицко-Волынское княжество закончилось в 1392 году с поглощением его Великим княжеством Литовским (ВКЛ) с последующим переходом в Речь Посполиту. Но никакой Украиной княжество не было. Ни само по себе, ни в составе Речи Посполитой.Если посмотреть на карту Речи Посполитой в начале XVII века, то нет на ней никакой Украины. А есть Всходни Кресы или вообще будущая Малопольша.И жили там никакие не украинцы, а руськие люди или русины (рутены). Равно как и 1648-1654 годах после восстания под руководством Богдана Хмельницкого на шесть лет возникло самостоятельное казацкое государство, которое на Переяславской раде решило спастись, войдя автономией в Московское царство Романовых. И вошло, став Малороссией.А последним гетманом Малороссии в 1764 году был граф Кирилл Разумовский, брат "ночного императора", то есть как утверждают некоторые историки, морганатического супруга Андрея Разумовского.И дальше была Малороссия. Она никогда не была колонией России в том понимании, что в Европе. Она развивалась, как подельница империи. И выход к Черному морю получила не она, а Российская империя, когда полководцы императрицы Екатерины II разгромили Крымское ханство и на огромных его территориях, и в Диком Поле с нуля построили города. Российские города: 1754 год – Кировоград (теперь Кропивницкий), 1770 – Запорожье, 1776 – Екатеринослав (теперь Днепр), 1778 – Херсон и Мариуполь, 1783 – Севастополь, 1784 – Симферополь, 1794 – Одесса и т.д. Даже родной город просроченного недопрезидента Зеленского – Кривой Рог – был основан русскими в 1770 году.Дальше указывают УНР и ЗУНР. Первая – с ноября 1917 года и почила в Бозе в 1920-м, а вторая вообще пожила недолго – с 1 ноября 1918 по 18 июля 1919 года. Кроме того, при содействии австро-немецких сил на территории УНР был провозглашен Второй Гетманат, или Украинская Держава гетмана Скоропадского, просуществовавшая в период с 29 апреля по 14 декабря 1918 года.Дальше была Карпатская Украина, автономная область в составе Чехословакии, а потом Венгрии в 1938-1939 годах. Независимость она провозгласила 15 марта 1939 года, но уже 16 марта ее прекратили венгерские войска. Да и называлась-то она до 1938 года весьма характерно ­Подкарпатская Русь…И что характерно: среди предшественников современной Украины не названа дольше всех существовавшая (с 10 марта 1919 года по 24 августа 1991 года) Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР). Государство-основатель ООН, при котором, собственно, под географической понятие Украины (то есть окраины царства, а потом империи) подложили этническую сущность и стали называть жителей Малороссии украинцами, а потом предоставили им право на государственное самоопределение. Оно и было реализовано после русских революций 1917 года.Но создавать хотели Украину сначала из 5-6 областей (бывших губерний) Малороссии. И только победившие в гражданской войне большевики создали Украину в тех размерах, в которых она 24 августа 1991 года обрела независимость. Все территории ей подарили либо русские цари и императоры, либо руководители большевиков и советской России.Кроме территорий, русские дали Украине все: язык, культуру, науку, искусство и т. д. И только Россия – что империя, что советская, что сегодняшняя – были и могли бы остаться гарантами территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ. Если бы украинцы и Украина не выбрали неонацизм и русофобию, войну на уничтожение русских.Это, казалось бы, парадокс, но ничего парадоксального здесь нет: только Россия всегда поддерживала Украину и спасала ее от внешних врагов, одаривала землями, заботилась о месте и статусе Украины в мире. Сегодня же, в том случае, если Украина лишится выхода к морю и, следовательно, значительного торгово-промышленного потенциала, она вернется к своим корням и превратится опять в сухопутное государство, окруженное странами, которым она нужна, как зайцу стоп-сигнал и кому она нужна, как донор территорий, человеческого и экономического потенциала.Разрушив еще и сухопутную логистику, такое государство легко становится зависимым от соседей и может прекратить существование. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Впрочем, за что сегодня борется Украина, не знает и она сама…Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" есть на сайте Украина.ру

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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