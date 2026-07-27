Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго - 27.07.2026 Украина.ру
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Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго
Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго - 27.07.2026 Украина.ру
Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго
Вот уже несколько недель российские войска наносят интенсивные удары возмездия по портам и морской портовой инфраструктуре Украины на Черном море. Это расплата за удары ВСУ по территории России и ее мирным жителям.
2026-07-27T13:45
2026-07-27T14:11
эксклюзив
украина
россия
черное море
сергей горбачев
владимир зеленский
скоропадский
вооруженные силы украины
украина.ру
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Это оказалось очень болезненной и уязвимой точкой в жизни и в защите Украины. Особенно учитывая тот факт, что до начала СВО Украина обладала наибольшим морским портовым потенциалом среди всех стран Черноморского и Азовского бассейнов. Вдоль украинского побережья расположено три порта на реке Измаил, 18 морских портов на Черном море, 4 порта на Азовском море, 2 рыболовных порта в Крыму. Плюс 14 речных портов, которые тоже так или иначе имели выход на морские перевалочные пункты и терминалы.После госпереворота 2014 года и ухода Крыма в Россию, а потом и перехода в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛДНР), Херсонской и Запорожской областей и с началом СВО в 2022 году Украина утратила значительную часть этого богатства, а Азовское море полностью стало внутренним морем России.В связи с этим выросло значение портов на Измаиле и в Одесской области (порты Одессы и Черноморска, а также Южный порт), а сама Одесса вообще стала единственными и неповторимыми морскими воротами Украины. Из нее в мир шли товары на экспорт – от производимого сельским хозяйством до металлургии, удобрений и прочей продукции нефтехимии. В Украину же непрерывным потоком шли оружие для войны с Россией. Под видом, разумеется, мирной торговли, с чем Россия долгое время почему-то мирилась, а может быть, просто выполняла партнерские обязательства.Долгое время, например, Россия участвовала в Черноморской зерновой инициативе, организованной при посредничестве ООН и позволяла Украине торговать зерном и аммиаком для производства удобрений.Сегодня, когда Украина с подачи и при науськивании и активной помощи своих западных партнеров перешла к новой фазе "сдерживания России" – "принуждению к миру через эскалацию конфликта", российские войска в ответ вынуждены были приступить к интенсивной блокаде черноморского побережья и точечному уничтожению портовой инфраструктуры.Однако в интервью Украина.ру директор филиала Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев уверен, что для приближения победы России в СВО такого выборочного подхода недостаточно. "Мы действуем в скальпельном режиме. В таком режиме можно решать только частные задачи. Поэтому нужно подумать об ином формате боевых действий и выйти из режима специальной военной операции. …Речь не идет о применении ядерного оружия, для выполнения этой задачи достаточно обычных сил и средств. Но такая задача должна быть прежде всего сформулирована, потому что формат СВО не позволит нам прекратить логистику Украины в Черном море", — пояснил капитан.И он, и другие эксперты и военные специалисты призывают российские власти и военное командование переходить к полной блокаде Черного моря для Украины и отрезанию ее от выхода к мору и отбрасыванию на сушу, что должно полностью лишить страну морской торговли. А значит, и западных поставок оружия и военной техники. Не говоря уже о том, что это фактически прекращает импортно-экспортные связи и операции Украины по Черному мору, лишает даже остатков поступлений средств и в без того скудный госбюджет, который наполняется в основном за счет подачек Запада – займов и кредитов, которые придется отдавать будущим поколениям украинцев. Если они еще сохранятся в Украине, конечно. Ведь Украину вынуждают воевать до последнего украинца…Имеет это отрезание Украины от Черного моря (от Азовского Украина уже отрезана) и чисто геополитические последствия. Лишенная выхода к мору Украина вернется к своим историческим и географическим корням – к той территории, с которой она, как государство, начинала путь в Европе и вообще на планете.Чтобы понять, о чем это я, нужно вспомнить недавно утвержденный праздник – День украинской государственности, который вот уже пять лет, с 2021 года, отмечается ежегодно 15 июля, в День крещения Киевской Руси — Украины.Обосновывая необходимость таких кульбитов-нововведений, тогда еще полновесный президент Украины Владимир Зеленский исходил из того, что новый праздник-де призван "подчеркивать преемственность более чем тысячелетней истории украинского государственного строительства", а также .противодействовать российской дезинформации и историческим представлениям о едином происхождении украинского и русского народов".А чтобы новые укры, потомки тех древних, что выкопали Черное море и при этом избежали внимания санитаров, было решено, что истоки свои украинская государственность черпает в древности, а этапами становления Украины названы Галицко-Волынское княжество, Украинское казацкое государство (то есть Гетманщина), Украинская Народная Республика (УНР), Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР), Украинская держава гетмана Павла Скоропадского, Карпатская Украина и современная независимая Украина с 24 августа 1991 года.Ну что тут можно сказать с точки зрения истории как науки, а не как средства попасть в сумасшедший дом из-за безудержной буйности фантазии, очень похожей на манию. Это действительно чистой воды фантазии, абсолютно лишенные какой-либо исторической основы, имеющей отношение непосредственно к Украинской государственности.Достаточно вспомнить, что Галицко-Волынское княжество закончилось в 1392 году с поглощением его Великим княжеством Литовским (ВКЛ) с последующим переходом в Речь Посполиту. Но никакой Украиной княжество не было. Ни само по себе, ни в составе Речи Посполитой.Если посмотреть на карту Речи Посполитой в начале XVII века, то нет на ней никакой Украины. А есть Всходни Кресы или вообще будущая Малопольша.И жили там никакие не украинцы, а руськие люди или русины (рутены). Равно как и 1648-1654 годах после восстания под руководством Богдана Хмельницкого на шесть лет возникло самостоятельное казацкое государство, которое на Переяславской раде решило спастись, войдя автономией в Московское царство Романовых. И вошло, став Малороссией.А последним гетманом Малороссии в 1764 году был граф Кирилл Разумовский, брат "ночного императора", то есть как утверждают некоторые историки, морганатического супруга Андрея Разумовского.И дальше была Малороссия. Она никогда не была колонией России в том понимании, что в Европе. Она развивалась, как подельница империи. И выход к Черному морю получила не она, а Российская империя, когда полководцы императрицы Екатерины II разгромили Крымское ханство и на огромных его территориях, и в Диком Поле с нуля построили города. Российские города: 1754 год – Кировоград (теперь Кропивницкий), 1770 – Запорожье, 1776 – Екатеринослав (теперь Днепр), 1778 – Херсон и Мариуполь, 1783 – Севастополь, 1784 – Симферополь, 1794 – Одесса и т.д. Даже родной город просроченного недопрезидента Зеленского – Кривой Рог – был основан русскими в 1770 году.Дальше указывают УНР и ЗУНР. Первая – с ноября 1917 года и почила в Бозе в 1920-м, а вторая вообще пожила недолго – с 1 ноября 1918 по 18 июля 1919 года. Кроме того, при содействии австро-немецких сил на территории УНР был провозглашен Второй Гетманат, или Украинская Держава гетмана Скоропадского, просуществовавшая в период с 29 апреля по 14 декабря 1918 года.Дальше была Карпатская Украина, автономная область в составе Чехословакии, а потом Венгрии в 1938-1939 годах. Независимость она провозгласила 15 марта 1939 года, но уже 16 марта ее прекратили венгерские войска. Да и называлась-то она до 1938 года весьма характерно ­Подкарпатская Русь…И что характерно: среди предшественников современной Украины не названа дольше всех существовавшая (с 10 марта 1919 года по 24 августа 1991 года) Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР). Государство-основатель ООН, при котором, собственно, под географической понятие Украины (то есть окраины царства, а потом империи) подложили этническую сущность и стали называть жителей Малороссии украинцами, а потом предоставили им право на государственное самоопределение. Оно и было реализовано после русских революций 1917 года.Но создавать хотели Украину сначала из 5-6 областей (бывших губерний) Малороссии. И только победившие в гражданской войне большевики создали Украину в тех размерах, в которых она 24 августа 1991 года обрела независимость. Все территории ей подарили либо русские цари и императоры, либо руководители большевиков и советской России.Кроме территорий, русские дали Украине все: язык, культуру, науку, искусство и т. д. И только Россия – что империя, что советская, что сегодняшняя – были и могли бы остаться гарантами территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ. Если бы украинцы и Украина не выбрали неонацизм и русофобию, войну на уничтожение русских.Это, казалось бы, парадокс, но ничего парадоксального здесь нет: только Россия всегда поддерживала Украину и спасала ее от внешних врагов, одаривала землями, заботилась о месте и статусе Украины в мире. Сегодня же, в том случае, если Украина лишится выхода к морю и, следовательно, значительного торгово-промышленного потенциала, она вернется к своим корням и превратится опять в сухопутное государство, окруженное странами, которым она нужна, как зайцу стоп-сигнал и кому она нужна, как донор территорий, человеческого и экономического потенциала.Разрушив еще и сухопутную логистику, такое государство легко становится зависимым от соседей и может прекратить существование. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Впрочем, за что сегодня борется Украина, не знает и она сама…Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" есть на сайте Украина.ру
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эксклюзив, украина, россия, черное море, сергей горбачев, владимир зеленский, скоропадский, вооруженные силы украины, украина.ру, оон, весь скачко, мнения, владимир скачко
Эксклюзив, Украина, Россия, Черное море, Сергей Горбачев, Владимир Зеленский, Скоропадский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ООН, весь Скачко, Мнения, Владимир Скачко

Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго

13:45 27.07.2026 (обновлено: 14:11 27.07.2026)
 
© Фото : topwar.ruУкраина в границах по инструкции Временного правительства от 4 августа 1917 года
Украина в границах по инструкции Временного правительства от 4 августа 1917 года - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : topwar.ru
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Вот уже несколько недель российские войска наносят интенсивные удары возмездия по портам и морской портовой инфраструктуре Украины на Черном море. Это расплата за удары ВСУ по территории России и ее мирным жителям.
Это оказалось очень болезненной и уязвимой точкой в жизни и в защите Украины. Особенно учитывая тот факт, что до начала СВО Украина обладала наибольшим морским портовым потенциалом среди всех стран Черноморского и Азовского бассейнов. Вдоль украинского побережья расположено три порта на реке Измаил, 18 морских портов на Черном море, 4 порта на Азовском море, 2 рыболовных порта в Крыму. Плюс 14 речных портов, которые тоже так или иначе имели выход на морские перевалочные пункты и терминалы.
После госпереворота 2014 года и ухода Крыма в Россию, а потом и перехода в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛДНР), Херсонской и Запорожской областей и с началом СВО в 2022 году Украина утратила значительную часть этого богатства, а Азовское море полностью стало внутренним морем России.
В связи с этим выросло значение портов на Измаиле и в Одесской области (порты Одессы и Черноморска, а также Южный порт), а сама Одесса вообще стала единственными и неповторимыми морскими воротами Украины. Из нее в мир шли товары на экспорт – от производимого сельским хозяйством до металлургии, удобрений и прочей продукции нефтехимии. В Украину же непрерывным потоком шли оружие для войны с Россией. Под видом, разумеется, мирной торговли, с чем Россия долгое время почему-то мирилась, а может быть, просто выполняла партнерские обязательства.
Долгое время, например, Россия участвовала в Черноморской зерновой инициативе, организованной при посредничестве ООН и позволяла Украине торговать зерном и аммиаком для производства удобрений.
Сегодня, когда Украина с подачи и при науськивании и активной помощи своих западных партнеров перешла к новой фазе "сдерживания России" – "принуждению к миру через эскалацию конфликта", российские войска в ответ вынуждены были приступить к интенсивной блокаде черноморского побережья и точечному уничтожению портовой инфраструктуры.
Однако в интервью Украина.ру директор филиала Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев уверен, что для приближения победы России в СВО такого выборочного подхода недостаточно. "Мы действуем в скальпельном режиме. В таком режиме можно решать только частные задачи. Поэтому нужно подумать об ином формате боевых действий и выйти из режима специальной военной операции. …Речь не идет о применении ядерного оружия, для выполнения этой задачи достаточно обычных сил и средств. Но такая задача должна быть прежде всего сформулирована, потому что формат СВО не позволит нам прекратить логистику Украины в Черном море", — пояснил капитан.
И он, и другие эксперты и военные специалисты призывают российские власти и военное командование переходить к полной блокаде Черного моря для Украины и отрезанию ее от выхода к мору и отбрасыванию на сушу, что должно полностью лишить страну морской торговли. А значит, и западных поставок оружия и военной техники. Не говоря уже о том, что это фактически прекращает импортно-экспортные связи и операции Украины по Черному мору, лишает даже остатков поступлений средств и в без того скудный госбюджет, который наполняется в основном за счет подачек Запада – займов и кредитов, которые придется отдавать будущим поколениям украинцев. Если они еще сохранятся в Украине, конечно. Ведь Украину вынуждают воевать до последнего украинца…
Имеет это отрезание Украины от Черного моря (от Азовского Украина уже отрезана) и чисто геополитические последствия. Лишенная выхода к мору Украина вернется к своим историческим и географическим корням – к той территории, с которой она, как государство, начинала путь в Европе и вообще на планете.
Чтобы понять, о чем это я, нужно вспомнить недавно утвержденный праздник – День украинской государственности, который вот уже пять лет, с 2021 года, отмечается ежегодно 15 июля, в День крещения Киевской Руси — Украины.
Обосновывая необходимость таких кульбитов-нововведений, тогда еще полновесный президент Украины Владимир Зеленский исходил из того, что новый праздник-де призван "подчеркивать преемственность более чем тысячелетней истории украинского государственного строительства", а также .противодействовать российской дезинформации и историческим представлениям о едином происхождении украинского и русского народов".
А чтобы новые укры, потомки тех древних, что выкопали Черное море и при этом избежали внимания санитаров, было решено, что истоки свои украинская государственность черпает в древности, а этапами становления Украины названы Галицко-Волынское княжество, Украинское казацкое государство (то есть Гетманщина), Украинская Народная Республика (УНР), Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР), Украинская держава гетмана Павла Скоропадского, Карпатская Украина и современная независимая Украина с 24 августа 1991 года.
Ну что тут можно сказать с точки зрения истории как науки, а не как средства попасть в сумасшедший дом из-за безудержной буйности фантазии, очень похожей на манию. Это действительно чистой воды фантазии, абсолютно лишенные какой-либо исторической основы, имеющей отношение непосредственно к Украинской государственности.
Достаточно вспомнить, что Галицко-Волынское княжество закончилось в 1392 году с поглощением его Великим княжеством Литовским (ВКЛ) с последующим переходом в Речь Посполиту. Но никакой Украиной княжество не было. Ни само по себе, ни в составе Речи Посполитой.
Если посмотреть на карту Речи Посполитой в начале XVII века, то нет на ней никакой Украины. А есть Всходни Кресы или вообще будущая Малопольша.
© Фото : cyclowiki.org
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : cyclowiki.org
И жили там никакие не украинцы, а руськие люди или русины (рутены). Равно как и 1648-1654 годах после восстания под руководством Богдана Хмельницкого на шесть лет возникло самостоятельное казацкое государство, которое на Переяславской раде решило спастись, войдя автономией в Московское царство Романовых. И вошло, став Малороссией.
А последним гетманом Малороссии в 1764 году был граф Кирилл Разумовский, брат "ночного императора", то есть как утверждают некоторые историки, морганатического супруга Андрея Разумовского.
И дальше была Малороссия. Она никогда не была колонией России в том понимании, что в Европе. Она развивалась, как подельница империи. И выход к Черному морю получила не она, а Российская империя, когда полководцы императрицы Екатерины II разгромили Крымское ханство и на огромных его территориях, и в Диком Поле с нуля построили города. Российские города: 1754 год – Кировоград (теперь Кропивницкий), 1770 – Запорожье, 1776 – Екатеринослав (теперь Днепр), 1778 – Херсон и Мариуполь, 1783 – Севастополь, 1784 – Симферополь, 1794 – Одесса и т.д. Даже родной город просроченного недопрезидента Зеленского – Кривой Рог – был основан русскими в 1770 году.
Дальше указывают УНР и ЗУНР. Первая – с ноября 1917 года и почила в Бозе в 1920-м, а вторая вообще пожила недолго – с 1 ноября 1918 по 18 июля 1919 года. Кроме того, при содействии австро-немецких сил на территории УНР был провозглашен Второй Гетманат, или Украинская Держава гетмана Скоропадского, просуществовавшая в период с 29 апреля по 14 декабря 1918 года.
Дальше была Карпатская Украина, автономная область в составе Чехословакии, а потом Венгрии в 1938-1939 годах. Независимость она провозгласила 15 марта 1939 года, но уже 16 марта ее прекратили венгерские войска. Да и называлась-то она до 1938 года весьма характерно ­Подкарпатская Русь…
И что характерно: среди предшественников современной Украины не названа дольше всех существовавшая (с 10 марта 1919 года по 24 августа 1991 года) Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР). Государство-основатель ООН, при котором, собственно, под географической понятие Украины (то есть окраины царства, а потом империи) подложили этническую сущность и стали называть жителей Малороссии украинцами, а потом предоставили им право на государственное самоопределение. Оно и было реализовано после русских революций 1917 года.
Но создавать хотели Украину сначала из 5-6 областей (бывших губерний) Малороссии. И только победившие в гражданской войне большевики создали Украину в тех размерах, в которых она 24 августа 1991 года обрела независимость. Все территории ей подарили либо русские цари и императоры, либо руководители большевиков и советской России.
Кроме территорий, русские дали Украине все: язык, культуру, науку, искусство и т. д. И только Россия – что империя, что советская, что сегодняшняя – были и могли бы остаться гарантами территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ. Если бы украинцы и Украина не выбрали неонацизм и русофобию, войну на уничтожение русских.
Это, казалось бы, парадокс, но ничего парадоксального здесь нет: только Россия всегда поддерживала Украину и спасала ее от внешних врагов, одаривала землями, заботилась о месте и статусе Украины в мире. Сегодня же, в том случае, если Украина лишится выхода к морю и, следовательно, значительного торгово-промышленного потенциала, она вернется к своим корням и превратится опять в сухопутное государство, окруженное странами, которым она нужна, как зайцу стоп-сигнал и кому она нужна, как донор территорий, человеческого и экономического потенциала.
Разрушив еще и сухопутную логистику, такое государство легко становится зависимым от соседей и может прекратить существование. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Впрочем, за что сегодня борется Украина, не знает и она сама…
Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" есть на сайте Украина.ру
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ЭксклюзивУкраинаРоссияЧерное мореСергей ГорбачевВладимир ЗеленскийСкоропадскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руООНвесь СкачкоМненияВладимир Скачко
 
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