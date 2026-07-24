https://ukraina.ru/20260724/aleksey-zubets-ukraina-poluchila-otvet-za-udary-po-novorossiysku-i-mozhet-ostatsya-bez-selskogo-1081823301.html

Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства

Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства - 24.07.2026 Украина.ру

Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства

Ущерб, который Украина нанесла России блокировкой Новороссийска и других портов, чем очень гордилась, кратно ниже, чем потери, которые понесут украинские производители зерна. И это же в основном международные агрохолдинги, которые принадлежат американцам и европейцам.

2026-07-24T18:00

2026-07-24T18:00

2026-07-24T18:50

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Украины Андрей Забловский утверждает, что если блокада морских портов на черноморском побережье продлится несколько месяцев, последствия ощутит вся экономика Украины. Блокада фактически увеличивает и без того огромную дыру в бюджете, которую должны будут компенсировать западные союзники Киева.- Алексей Николаевич, украинские фермеры паникуют из-за резкого удешевления своей продукции после того, как остановилось судоходство в Черном море, и аграрии потеряли возможность отправлять свою продукцию на экспорт. При этом Украина пугает мировую аудиторию глобальным голодом. Что теперь ждет украинскую экономику и мировые рынки продовольствия?- Украина является одним из крупнейших экспортеров пшеницы. По другим видам продовольствия ее роль не очень велика. Две категории, в которых Украина реально играет существенную роль – это подсолнечное масло и пшеница. Но в мире основной представитель продукции из масличных культур это пальмовое масло.Подсолнечное масло занимает небольшую долю в общем производстве, а в производстве подсолнечного масла Украина, опять же, не является лидером. То есть самой уязвимой категорией остается пшеница. При этом Украина производит в основном кормовую пшеницу.Ее основными потребителями были Китай и европейские страны, такие как Дания, которая кормит самое большое поголовье свиней в Европе. Фуражное зерно покупала и Испания.Цены на пшеницу пошли вверх, но для глобального рынка это не катастрофа. В июне этого года цена за бушель зерна составляла 5,8, сейчас 7,05.Другой фактор — это блокировка украинских портов и рост цены на топливо. Деградация нефтепереработки на Украине произошла еще до 2022 года, и она все эти годы сидела на поставках топлива из Европы. Но из-за войны в Персидском заливе солярка подорожала везде. Понятно, что европейские производители продавали на Украине свои избытки.Кроме того, Украина испортила отношения со своими соседями. Если раньше экспорт пшеницы был возможен через порты стран ЕС. Хитрые украинцы при этом продавали пшеницу в Польше, не довозя ее до портов. То же самое было в Румынии. Польша сама крупный производитель зерна, и после конфликта вокруг Волынской резни, поляки эту схему прикрыли.Ущерб, который Украина нанесла России блокировкой Новороссийска и других портов, чем очень гордилась, кратно ниже, чем потери, которые понесут украинские производители зерна. И это же в основном международные агрохолдинги, которые принадлежат американцам и европейцам. То есть вместо того, чтобы способствовать нормальному ведению бизнеса на территории Украины они нанесли им большой ущерб.- А нехватка продуктов питания, как предрекает экс-глава МИД Кулеба, грозит Украине?- Базовые виды продовольствия, такие, как хлеб, Украина производит сама. Импортное продовольствие тоже никуда не денется, поляки его как возили, так и будут возить. Голод им не грозит, а разорение аграрных компаний – да. С другой стороны, многие будут счастливы, потому что это позволит перераспределить земельный фонд в пользу других людей, которые скупят эти земельные участки за бесценок.- Какой эффект окажет удар по агросектору в рамках вооружённого противостояния с киевским режимом?- Это очень серьезный удар, который убивает экономику, от которой мало что осталось. Агросектор не может ждать несколько лет, пока ситуация нормализуется. Необходим платить кредиты за технику, ремонтировать ее, выплачивать зарплаты. Несколько неблагоприятных лет и сельское хозяйство на Украине исчезнет. Его восстановление потребует больших денег, которых у Украины нет. Проблемы в зерновом секторе скажутся в других сферах сельского хозяйства.- Возникнут ли проблемы у российских аграриев в результате ударов по НПЗ во время уборочной кампании?- Все сельское хозяйство работает на солярке, а с ней у нас проблем не было. Цены на дизтопливо выросли, но несущественно. Инфляция по продовольственной продукции составит 10-12%. Это моя оценка. К тому же в этом году погодные условия были не очень хорошие, в мае шел снег, то есть потери будут.Если смотреть глобально, то цены на пшеницу на мировых рынках будут расти. Это хорошо для российских производителей. Наши аграрии смогут заработать и отчасти компенсировать потери из-за бензинового кризиса. Кроме того, есть фактор Эль-Ниньо, повышения температуры воды в Тихом океане, что негативно скажется на урожае в мире. В Европе говорят о падении урожая на 10%. Это плохо, но тем не менее урожай там будет и будет неплохой.- Послы стран Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против России. По словам Урсулы фон дер Ляйен, корректировка потолка цен на нефть будет заморожена еще на год. При этом доходы России от продажи нефти и газа в июле могли вырасти на 60% в годовом выражении, сообщает Reuters. Насколько сильный удар российскому энергетическому сектору нанесут новые санкционные ограничения?- Есть закон, который запрещает российским нефтяным компаниям принимать в расчёт потолок цен на нефть, который действует применительно к Европе. Индия, Китай и Турция этот потолок игнорируют.Хуситы могут продолжить блокаду Баб-эль-Мандебского пролива, который является единственным выходом из Красного моря для супертанкеров саудовской Аравии. Более мелким танкерам, идущим в Азию, придется совершать огромный крюк через Суэцкий канал и Средиземное море и далее вокруг Африки.Все это усугубляет дефицит топлива, в том числе дизельного. За экспорт 10% которого в мире отвечает Россия. У нас нефть тяжелая, бензина из нее получается немного, а дизтоплива и мазута много. Поэтому в Америке цена на дизель поднялась в два раза. В Европе та же самая история. Для мира это плохо, потому что экспорт из России сейчас закрыт.Сейчас мы не видим ударов по российским НПЗ. Я думаю, что это дело рук наших западных партнеров и тех же самых американцев, которые попросили украинцев этого не делать, чтобы через какое-то время Россия могла открыть экспорт дизеля, и цены на это топливо накануне выборов в США снизились.

https://ukraina.ru/20260724/bez-eksporta-i-importa-chto-govoryat-na-ukraine-o-posledstviyakh-morskoy-blokady-1081800062.html

https://ukraina.ru/20260724/blokada-chrnogo-morya-chto-dalshe-1081821713.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, европа, дмитрий кулеба, урсула фон дер ляйен, ес, нпз, мид