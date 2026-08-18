https://ukraina.ru/20260818/ukraintsy-v-shoke-prokurory-invalidy-obdurili-gosudarstvo-i-vykachivayut-iz-strany-milliony-1082595369.html

Украинцы в шоке: прокуроры-инвалиды обдурили государство и выкачивают из страны миллионы

Украинцы в шоке: прокуроры-инвалиды обдурили государство и выкачивают из страны миллионы - 18.08.2026 Украина.ру

Украинцы в шоке: прокуроры-инвалиды обдурили государство и выкачивают из страны миллионы

Кажется, подобный фарс мог выйти исключительно из-под пера Гоголя, Салтыкова-Щедрина или Чехова, однако украинская реальность с легкостью затмевает сатиру:... Украина.ру, 18.08.2026

2026-08-18T16:50

2026-08-18T16:50

2026-08-18T16:52

эксклюзив

украина

прокурор

инвалидность

коррупция

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Кажется, подобный фарс мог выйти исключительно из-под пера Гоголя, Салтыкова-Щедрина или Чехова, однако украинская реальность с легкостью затмевает сатиру: одной из наиболее разорительных статей расхода государственного бюджета Украины даже в условиях военного положения стали… прокуроры-инвалиды.Рядовой украинский военнослужащий за пределами фронта получает базовое денежное обеспечение в размере скромных 20 тыс. гривен (38 тыс. рублей), а государственные институты разводят руками, сетуя на тотальный дефицит средств. И та же самая система вот уже третий год снабжает десятки "правоохранителей" астрономическими пенсионными доплатами.Тянущийся с 2024 года грандиозный коррупционный скандал вокруг медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) продолжается: чиновники неуклюже пытаются латать правовые дыры, а прокурорская элита виртуозно "обувает" пенсионную систему.Как работает "инвалидная" схемаПенсионные махинации вскрылись два года назад, когда после ареста главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы стало известно, что только в одной Хмельницкой областной прокуратуре инвалидность II группы оформили свыше 50 прокуроров и членов их семей.Всего же по стране обнаружилось 523 прокурора с инвалидностью. После масштабных проверок удалось подтвердить инвалидность только у 121 из них. Эти люди годами вели роскошный образ жизни, владели внушительными автопарками и элитной недвижимостью, одновременно числясь глубоко нетрудоспособными лицами. А сама Татьяна Крупа буквально спала на долларах: во время обысков толстые пачки купюр обнаружились в её матрасе.Секрет невероятной популярности именно II группы инвалидности среди силовиков кроется в профильном законе "О прокуратуре". В отличие от обычных граждан, чья пенсия привязана к минимальным социальным стандартам, прокурорское спецобеспечение рассчитывается как доля от текущего оклада действующего прокурора — в случае с инвалидностью II группы это 60% от размера оклада. Оформленная II группа инвалидности автоматически гарантирует пожизненную государственную ренту, которая выплачивается параллельно с зарплатой и премиями.Масштабы финансовых потерь государства в конкретных цифрах впечатляют. Например, с прокурора Сергея Нагребецкого Пенсионный фонд через суд попытался взыскать свыше 1 млн гривен переплаты, полученной им с февраля 2021 по август 2025 года. В целом по стране суммарный ущерб от подобных пожизненных "инвалидных" надбавок для целых прокурорских династий исчисляется десятками миллионов гривен.Скандал взорвал украинское инфополе, и на ликвидацию схемы бросились спецслужбы, а правительство поспешно ликвидировало Центральную МСЭК, передав ее функции Днепровскому институту медико-социальных проблем инвалидности Минздрава. Однако решить проблему с наскока и вернуть деньги в бюджет не получилось: желая выдать быстрый результат, Институт наплодил десятки процессуальных ошибок, которые уже поднаторевшие в прениях прокуроры легко выявляли и громили в судах.Система наносит ответный ударВ 2025–2026 годах развернулась подлинная комедия: более двух десятков хмельницких прокуроров отправились в суд и с разгромным счетом выиграли процессы против Института Минздрава, вернув себе статусы инвалидов. Логика административных судов была простой и циничной: судьи напомнили, что оценивают не наличие одышки, гипертонии или реальных недугов у заявителей, а исключительно строгое соблюдение регламентов проверяющим органом.Институт Минздрава сыпался буквально на каждом следующем повороте. Прокурорам Владимиру Коханскому и Виталию Пронозюку бессрочные II группы инвалидности заменили на III группу сроком на один год задним числом, когда этот год уже фактически истек. Виталию Балюку комиссия и вовсе умудрилась аннулировать инвалидность, срок действия которой завершился задолго до проверки. У Виктора Арсенюка обоснованность диагноза 2019 года эксперты оценивали по его текущему состоянию в 2025 году (после курса лечения и реабилитации), при этом перепутав в официальном решении исходную группу и сроки. В деле Натальи Тустановской Институт не смог предоставить суду даже протокол заседания и журнал регистрации, сославшись на то, что бумаги "изъяло Государственное бюро расследований при обысках".Как итог, прокуроры не только вернули права на льготы, но и заставили государство оплатить их адвокатов из бюджета. Походы в апелляционные суды тоже ничего не дали: апелляция оставила в силе победы минимум восьми прокуроров. В Верховном суде государственные юристы взывали к решениям СНБО, антикоррупционной реформе и общественному резонансу, однако высшая инстанция отказалась даже открывать кассационные производства, указав, что упрощенные производства не становятся "уникальными" лишь из-за шума в прессе.Следом рассыпались претензии Пенсионного фонда: удержания с Михаила Войтюка суд признал незаконными, Владимира Сарело прямо обязал восстановить в пенсионных правах через админсуд, а иск на миллион к Сергею Нагребецкому безнадежно завис в воздухе.К середине года Институт наконец провел работу над ошибками — нанял юристов, создал профильный отдел и добился первых отказов по искам пяти "инвалидов", чему поспособствовало мартовское решение Верховного суда, разрешившее заочную оценку документов. Но даже этот скромный успех тут же дал трещину: например, замначальника отдела окружной прокуратуры Борис Бандура, проиграв первую инстанцию, тут же взял реванш и выиграл апелляцию.Отдельным фарсом остается судьба экс-руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры Сергея Наконечного. Выиграв суд по инвалидности, он получил от правоохранителей обвинительный акт по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах), после чего его защита немедленно добилась перевода процесса в полностью закрытый режим под предлогом "медицинской тайны" — причем прокуратура даже не стала возражать. Сам Наконечный за это время успел мобилизоваться в ВСУ, демобилизоваться, оспорить дисциплинарное взыскание и в июне этого года подать свежий судебный иск к Пенсионному фонду, требуя продолжения выплат.Закон как дышлоВся история с прокурорами-инвалидами — это прекрасный, доведенный до абсолюта образец бюрократического абсурда, перед которым меркнут любые сатирические сюжеты классиков. Если гоголевский Павел Иванович Чичиков колесил по губерниям, выискивая чужие мертвые души ради наживы, то современные прокурорские чичиковы пошли ещё дальше и совершили правовую революцию: им не нужны мертвые крестьяне — они записали в реестры немощных, увечных и полуживых самих себя.Но главный же вывод из всей этой истории заключается в том, что украинская правовая система оказалась абсолютно бессильна против созданной ею же касты. Прокуроры, годами шлифовавшие позиции обвинения, использовали малейшие огрехи административного кодекса как защиту — и делали это столь эффективно, что даже когда обман вскрылся, сделать с этим ничего не удалось.Государственная машина, попытавшаяся с разбега снести фальшивые инвалидности, лишь расшибла лоб о собственные параграфы, формуляры и регламенты, подарив "немощным" силовикам судебные победы.А украинское общество получило идеальную иллюстрацию круговой поруки: даже когда дело доходит до скамьи подсудимых за мошенничество в особо крупных размерах, процесс услужливо прячут за семью замками "медицинской тайны" с молчаливого согласия вчерашних коллег подсудимых. Пока бюджет скребет по сусекам на базовое обеспечение воюющей армии, группировка прокуроров с ограниченными возможностями, но безграничными финансовыми аппетитами продолжает методично выкачивать из Пенсионного фонда миллионы гривен, попутно заставляя налогоплательщиков оплачивать услуги своих адвокатов. Как говорится, закон что дышло — куда повернул, туда и вышло.

https://ukraina.ru/20260523/tayna-zatonuvshego-v-kieve-galeona-rezidentsii-ukrainskikh-prezidentov-kak-simvol-korruptsii-1079290621.html

https://ukraina.ru/20260818/kto-ne-spryatalsya---zelenskiy-ne-vinovat-chto-ne-tak-s-massovoy-evakuatsiey-na-ukraine-1082587493.html

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, украина, прокурор, инвалидность, коррупция