https://ukraina.ru/20260727/vladimir-vasilev-udary-vglub-rossii-mogut-sozdat-pretsedent-dlya-otveta-po-nato-1081888151.html

Владимир Васильев: Удары вглубь России могут создать прецедент для ответа по НАТО

Владимир Васильев: Удары вглубь России могут создать прецедент для ответа по НАТО - 27.07.2026 Украина.ру

Владимир Васильев: Удары вглубь России могут создать прецедент для ответа по НАТО

Стратегическая инициатива находится в руках России, а удары вглубь её территории могут создать прецедент для ответных действий против стран НАТО. США увязли на Ближнем Востоке, поэтому Европа вряд ли решится на обострение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2026-07-27T15:12

2026-07-27T15:12

2026-07-27T15:12

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Отвечая на вопрос о влиянии европейских "ястребов", Васильев заявил, что стратегическая инициатива находится у России. По его мнению, удары вглубь территории могут лишь создать серьезный прецедент, после которого Россия сможет начать какие-то действия против стран НАТО. Об этом неоднократно говорилось, и на сегодняшний день это опасная игра, пояснил эксперт.По словам Васильева, США втянулись в конфликт на Ближнем Востоке, поэтому Европа не пойдёт на обострение. "В условиях, когда США вязнут в песках Ближнего Востока, втягиваясь в очередную фазу конфликта с Ираном, Европа вряд ли пойдет на обострение", — отметил он.Эксперт допустил, что попытки передать Киеву оружие будут, но их пресекут. "Хотя, возможно, они попытаются передать Украине какие-то перспективные образцы вооружений для ударов по российской территории. Но скорее всего они будут обнаружены нашей разведкой и уничтожены", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго" на сайте Украина.ру.

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