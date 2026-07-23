https://ukraina.ru/20260723/vladimir-vasilev-ukraina-pogruzhaetsya-v-krizis-kotoryy-zastavit-ee-poyti-na-ustupki-po-donbassu-1081782925.html

Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу

Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу - 23.07.2026 Украина.ру

Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу

На Украине начался серьезный кризис, о наступлении которого мы неоднократно предупреждали ранее. Количество переходит в качество, российские удары, наступление нашей армии на разных направления приводят к тому, что украинский режим начал сыпаться. Внутренней прочности спустя пять лет боевых действий у Украины нет.

2026-07-23T19:30

2026-07-23T19:30

2026-07-23T19:30

интервью

украина

россия

сша

марко рубио

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058197380_78:0:1280:676_1920x0_80_0_0_cd3fdda2d8edfda9e2ff0bf9746388a3.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев.Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что предложения, выдвинутые встрече в Анкоридже в августе прошлого года, провалились из-за несогласия Украины. Теперь Вашингтону придется искать новые идеи по урегулированию конфликта.Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.- Владимир Сергеевич, что имел в виду глава Госдепартамента США, говоря о "новых идеях"?- В свое время тот же Рубио по поводу достигнутых в Анкоридже договоренностей сказал, что это были предложения, а не договоренности. Лавров для американцев является неудобным переговорщиком. Он отражает нашу официальную позицию. Есть у нас и не совсем официальная точка зрения. Она идет от Кирилла Дмитриева и связана с тем, что некоторые вопросы надо решать не столько в рамках дипломатии, сколько используя механизмы сделок, учитывая некие экономические факторы.Камень преткновения остается прежним. Российская сторона готова к мирному решению, если Украина выведет войска из Донбасса и согласится на буферные зоны. Все упирается в позицию Украины, которая вдет бескомпромиссную политику. Ее смысл в том, что существует только Украина в границах 1991 года, которая утратила контроль над некоторыми территориями.На Украине сейчас начался серьезный кризис, о наступлении которого мы неоднократно предупреждали ранее. Количество переходит в качество, российские удары, наступление нашей армии на разных направления приводят к тому, что украинский режим начал сыпаться. Внутренней прочности спустя пять лет боевых действий у Украины нет.При этом помощь Запада резко сократилась и носит символический характер. Поэтому новые предложения, о которых говорил Рубио, это компромиссы, на которые может пойти украинское руководство. Других новых идей и подходов нет. В условиях внутриполитического кризиса украинская сторона, возможно, пойдет на уступки, которые от нее хотели даже США. Проблема в долгосрочности таких соглашений.Российская сторона в лице Сергея Лаврова не пойдет на уступки, которые предусматривают резкий отход от договорённостей, достигнутых в Анкоридже. Поэтому Рубио говорил о возможности надавить на Украину. Удастся это американцам или нет, учитывая европейский фактор, сказать сложно.Но мы должны быть очень осторожны. И до этого говорили, что все проблемы решены и договорённости достигнуты. Сейчас есть возможность вернуться к переговорному процессу. Удастся это или нет – вопрос открытый.- Почему можно утверждать, что западная помощь Украине носит символический характер, ведь на саммите НАТО в Анкаре члены Альянса обязались выделить киевскому режиму 70 млрд евро в 2026 году и сохранить такой же объем помощи на 2027 год?- Учитывая расширение боевых действий на Ближнем и Среднем Востоке у меня создается впечатление, что объявленные пакеты помощи носят декларативной характер. Получит их Украина или нет, сказать очень сложно. Вот вам конкретный пример. США вроде бы выделили 400 миллионов долларов. Но вдруг из-за обострения конфликта с Ираном они заявили, что эту сумму, которую Украина могла получить сейчас, она получит не раньше 2029 года.В Европе тоже есть свои осторожные политики. Смена командующего ВСУ, протесты показывают, что Украина теряет стратегическую инициативу окончательно. В нынешних условиях эти деньги лишь смогут поддержать Украину на плаву, чтобы не произошел окончательный обвал. Видимо, в Брюсселе и других европейских столицах понимают, что война Украиной проиграна. Вести войну в традиционных формах дальше бесполезно. Речь теперь может идти о гибридных войнах, сравнительно недорогих террористических действиях.Но Россия показала, что у нее на все есть ответ. После атак на склады Wildberries заговорили о том, что Россия тоже готова бить симметрично по предприятиям гражданского назначения. Так что помощь Запада уже мало что может решить.- Все же в Европе хватает политиков, которые настроены на решительное противостояние с Россией. Как они могут повлиять на ситуацию вокруг Украины?- Стратегическая инициатива сейчас находится в руках у России. Удары вглубь ее территории могут лишь создать серьезный прецедент, после которого Россия сможет начать какие-то действия против стран НАТО. Об этом неоднократно говорилось, и на сегодняшний день это опасная игра.Но в условиях, когда США вязнут в песках Ближнего Востока, втягиваясь в очередную фазу конфликта с Ираном, Европа вряд ли пойдет на обострение. Хотя, возможно, они попытаются передать Украине какие-то перспективные образцы вооружений для ударов по российской территории. Но скорее всего они будут обнаружены нашей разведкой и уничтожены.О переговорах России и Европы в интервью Кто будет вести переговоры по Украине с Россией. Федор Лукьянов о роли "старой гвардии" Германии

https://ukraina.ru/20260723/dmitriy-vydrin-rossiya-poluchit-vse-po-ukraine-esli-ne-pomeshaet-ssha-v-konflikte-s-iranom-1081762954.html

https://ukraina.ru/20260723/mikhail-polikarpov-udary-po-ukraine-slomayut-ee-plany-obrushit-na-rossiyu-volny-raket-i-dronov-v-2027-1081750295.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, сша, марко рубио, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины