Украина потеряла стратегическую инициативу, деньги Запада лишь удержат ее на плаву — эксперт - 27.07.2026 Украина.ру
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Украина потеряла стратегическую инициативу, деньги Запада лишь удержат ее на плаву — эксперт
Украина потеряла стратегическую инициативу, деньги Запада лишь удержат ее на плаву — эксперт - 27.07.2026 Украина.ру
Украина потеряла стратегическую инициативу, деньги Запада лишь удержат ее на плаву — эксперт
Украина окончательно теряет стратегическую инициативу, а западная помощь может лишь поддержать её на плаву, чтобы не допустить обвала. В Брюсселе понимают, что традиционная война проиграна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-07-27T14:20
2026-07-27T14:50
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Продолжая тему западной помощи, Васильев заявил, что Украина теряет стратегическую инициативу. "Смена командующего ВСУ, протесты показывают, что Украина теряет стратегическую инициативу окончательно", — пояснил эксперт.По словам Васильева, деньги Запада лишь поддержат Киев на плаву. "В нынешних условиях эти деньги лишь смогут поддержать Украину на плаву, чтобы не произошел окончательный обвал", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что теперь речь может идти о гибридных войнах. "Речь теперь может идти о гибридных войнах, сравнительно недорогих террористических действиях", — добавил он.Васильев резюмировал, что Россия готова на симметричный ответ. "Россия показала, что у нее на все есть ответ. После атак на склады Wildberries заговорили о том, что Россия тоже готова бить симметрично по предприятиям гражданского назначения", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу" на сайте Украина.ру.В войне на истощение можно выстоять только сохранив внутреннее единство. Киевский режим сейчас демонстрирует признаки внутреннего разложения. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной" на сайте Украина.ру.
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Украина потеряла стратегическую инициативу, деньги Запада лишь удержат ее на плаву — эксперт

14:20 27.07.2026 (обновлено: 14:50 27.07.2026)
 
© AP / Vadim Ghirda / Перейти в фотобанкВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP / Vadim Ghirda
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Украина окончательно теряет стратегическую инициативу, а западная помощь может лишь поддержать её на плаву, чтобы не допустить обвала. В Брюсселе понимают, что традиционная война проиграна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Продолжая тему западной помощи, Васильев заявил, что Украина теряет стратегическую инициативу. "Смена командующего ВСУ, протесты показывают, что Украина теряет стратегическую инициативу окончательно", — пояснил эксперт.
По словам Васильева, деньги Запада лишь поддержат Киев на плаву. "В нынешних условиях эти деньги лишь смогут поддержать Украину на плаву, чтобы не произошел окончательный обвал", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что теперь речь может идти о гибридных войнах. "Речь теперь может идти о гибридных войнах, сравнительно недорогих террористических действиях", — добавил он.
Васильев резюмировал, что Россия готова на симметричный ответ. "Россия показала, что у нее на все есть ответ. После атак на склады Wildberries заговорили о том, что Россия тоже готова бить симметрично по предприятиям гражданского назначения", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу" на сайте Украина.ру.
В войне на истощение можно выстоять только сохранив внутреннее единство. Киевский режим сейчас демонстрирует признаки внутреннего разложения. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной" на сайте Украина.ру.
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