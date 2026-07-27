https://ukraina.ru/20260727/ukraina-okonchatelno-teryaet-strategicheskuyu-initsiativu-dengi-zapada-lish-uderzhat-ee-na-plavu--1081884478.html

Украина потеряла стратегическую инициативу, деньги Запада лишь удержат ее на плаву — эксперт

Украина потеряла стратегическую инициативу, деньги Запада лишь удержат ее на плаву — эксперт - 27.07.2026 Украина.ру

Украина потеряла стратегическую инициативу, деньги Запада лишь удержат ее на плаву — эксперт

Украина окончательно теряет стратегическую инициативу, а западная помощь может лишь поддержать её на плаву, чтобы не допустить обвала. В Брюсселе понимают, что традиционная война проиграна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2026-07-27T14:20

2026-07-27T14:20

2026-07-27T14:50

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Продолжая тему западной помощи, Васильев заявил, что Украина теряет стратегическую инициативу. "Смена командующего ВСУ, протесты показывают, что Украина теряет стратегическую инициативу окончательно", — пояснил эксперт.По словам Васильева, деньги Запада лишь поддержат Киев на плаву. "В нынешних условиях эти деньги лишь смогут поддержать Украину на плаву, чтобы не произошел окончательный обвал", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что теперь речь может идти о гибридных войнах. "Речь теперь может идти о гибридных войнах, сравнительно недорогих террористических действиях", — добавил он.Васильев резюмировал, что Россия готова на симметричный ответ. "Россия показала, что у нее на все есть ответ. После атак на склады Wildberries заговорили о том, что Россия тоже готова бить симметрично по предприятиям гражданского назначения", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу" на сайте Украина.ру.В войне на истощение можно выстоять только сохранив внутреннее единство. Киевский режим сейчас демонстрирует признаки внутреннего разложения. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной" на сайте Украина.ру.

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