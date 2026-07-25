Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной - 25.07.2026 Украина.ру
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Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной
Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной - 25.07.2026 Украина.ру
Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной
Мы наблюдаем очень глубокий внутриполитический кризис на Украине, кризис командования в условиях войны. Этот может иметь очень негативные последствия, потому что в войне на истощение можно выстоять только сохранив внутреннее единство. Киевский режим сейчас показывает признаки внутреннего разложения.
2026-07-25T06:30
2026-07-25T06:30
интервью
россия
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
ес
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.На Украине продолжаются массовые протесты в поддержку Михаила Федорова, уволенного Зеленским с поста главы Минобороны. Участники "картонного майдана" требуют вернуть Федорова в кресло министра обороны. Ранее Зеленский подписал указы об отставке Александра Сырского и назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.- Дмитрий Вячеславович, что стало причиной нынешнего политического кризиса на Украине?- Это попытка части западных элит сделать внешнее управление Украиной и ВСУ более прямым, ослабив в нем роль Зеленского. Европейскую партию войны Зеленский стал в последнее время больше раздражать. Он слишком много требует, говоря, что если Украина воюет за интересы Европы, то должна получить полное членство в ЕС, больше денег и поддержки.Зеленский не скрывает свое раздражение тем, что канцлер Мерц предлагает Украине ассоциированное членство в ЕС без права голоса. Поэтом европейцы решили, установив прямое управление над Украиной, превратить Зеленского в некое подобие британской королевы.Для этого был организован "картонный майдан" с требованием вернуть Фёдорова, который является западной клиентелой и не лоялен самому Зеленскому на должность министра обороны.Зеленский был вынужден частично пойти на уступки, уволив Сырского и назначив Драпатого, который не лоялен ему. При этом Зеленский не хочет терять контроль над ВСУ и не выполнил главное требование – вновь назначить Федорова на пост главы Минобороны. Он хочет оставить на этой должности Евгения Хмару и через него и Генштаб сохранять свой контроль.В любом случае мы видим очень глубокий внутриполитический кризис на Украине, кризис командования в условиях войны. Этот может иметь очень негативные последствия, потому что в войне на истощение можно выстоять только сохранив внутреннее единство. Киевский режим сейчас показывает признаки внутреннего разложения.- Будет ли Запад менять Зеленского на более удобного политика?- Главная креатура США это Кирилл Буданов*, террорист, выращенный самими Штатами. Его готовили в структурах ЦРУ. Увольнение Ермака и назначение Буданова на должность главы офиса президента это уже большой удар по Зеленскому.Европейцы поддерживают Залужного и Федорова, из которых возможен тандем в качестве европейской партии на замену Зеленского. Но то, что от него хотят избавиться и США, и Европа становится очевидным.- Новым премьером Британии стал Энди Бернем. Поменяет ли он политику Лондона?- В краткосрочной и среднесрочной перспективе британская политика не изменится. Бернем уже дал это понять совершенно наглядно. Он созвонился с Зеленским и заверил его в неизменности британской политики.В правительстве Британии остаются все те же люди. Эд Милибэнд, младший брат Дэвида Милибэнда, который ещё в конце двухтысячных годов откровенно нахамил Сергею Лаврову. Семейство Милибэндов придерживается очень жёстких антироссийских взглядов. Эд Милибэнт — новый министр иностранных дел Британии. А бывший министр обороны Джон Хилли тоже остался в правительстве, правда, не в должности министра обороны. Бывший министр иностранных дел Иветт Купер тоже осталась в правительстве.Но в долгосрочной перспективе я ожидаю серьёзных перемен. Британское общество требует, чтобы правительство занялось не борьбой с Россией, а решением внутренних проблем, которые в Британии нарастают как снежный ком.Энди Бернем и был выбран в качестве нового лидера лейбористов, потому что он не имел никакого отношения к внешней политике. Его популярность была связана именно с тем, что он внутриполитический премьер.Если он продолжит курс Стармера, то растеряет свою популярность и закончит, как его предшественник. В обществе есть запрос на принципиально другую политику Даунинг-стрит. Неслучайно лейбористская партия бьёт антирекорды, а самой популярной партией Британии стала партия реформ Найджела Фараджа, которая уже выступает за другую внешнюю политику Лондона.- Зачем сейчас Трамп заговорил о визите в Москву?- США хотят добиться от России уступок по условиям прекращения огня на Украине. Они были не в силах обеспечить реализацию договорённостей Анкориджа со стороны киевского режима и европейской партии войны.Воспользовавшись наращиванием террористических ударов киевского режима и Европы против гражданских объектов внутри России Соединённые Штаты стали совершенно неприкрыто требовать от Москвы дальнейших уступок. Говорить, что теперь Россия должна согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня по текущей линии фронта без какого-либо освобождения Донбасса, а в идеале снять возражение против размещения на территории Украины европейской коалиции желающих.И для того, чтобы подтолкнуть Россию к этим уступкам, США наращивают давление политико-риторическое давление на Россию.Именно поэтому сейчас активно обсуждается "законопроект из ада" сенатора Линдси Грэма*, который сейчас действительно находится в аду. И поэтому Марко Рубио говорит о том, что террористические удары по энергетическим объектам внутри России полезны, потому что они способны принудить Россию пойти на уступки.С другой стороны, Штаты предлагают морковку в виде баснословного торгово-экономического сотрудничества, которое, по их словам, начнётся сразу, как только Россия согласится прекратить огонь по текущей линии фронта и откажется даже от тех договорённостей, на которые она согласилась с подачи самих США на саммите в Анкоридже.- Есть ли сейчас место для дипломатии в украинском конфликте?- Сейчас мы находимся в стадии эскалации при определённом содействии этой эскалации со стороны администрации Трампа. Россия в ответ идет вынужденную встречную эскалацию. За последнее время Россия качественно нарастила интенсивность ударов по военным, военно-энергетическим, военно-экономическим, военно-логистическим объектам на территории Украины, включая Киев и Одессу.Ущерб от ударов по украинской территории кратно превосходит тот ущерб, который Украина и европейская партия войны наносят нам. То есть баланс ущерба и баланс истощения по-прежнему в нашу пользу.Окно для дипломатии появится только тогда, когда осознание того, что баланс ущерба всё равно в пользу России, придёт к администрации Трампа. И она будет готова вернуться к тому пониманию ситуации, которое сложилось в прошлом году.До тех пор же Вашингтон будет добиваться от России дополнительных уступок путём политико-психологического давления и путём разглагольствований о неких безбрежных перспективах торгово-экономического сотрудничества. Хорошо, если понимание о бессмысленности принуждения России к уступкам придёт раньше, а не позже. Тогда и наступит конец нынешней стадии эскалации и появится новое окно возможностей для переговоров.Нынешняя эскалация ускоряет конец киевского режима. Но пока это понимание не пришло к лидерам европейской партии войны. К признанию своего поражения пока европейцы не готовы.Рано или поздно им придется смириться с этим. Разумнее для них было бы согласиться с договорённостями Анкориджа, поскольку они делали поражение европейской партии войны не настолько полным и позволяли европейцам сохранить лицо.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20260724/roman-shkurlatov-zapad-perevel-vpk-na-nuzhdy-vsu-no-voyna-mozhet-zakonchitsya-odnim-nazhatiem-knopki-1081767355.html
https://ukraina.ru/20260724/maga-na-autsorse-bankovaya-pokupaet-amerikanskikh-liderov-mneniy-pered-vizitom-zelenskogo-v-ssha-1081819054.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, украина.ру
Интервью, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру

Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной

06:30 25.07.2026
 
© ФотоДмитрий Суслов интервью
Дмитрий Суслов интервью - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
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Мы наблюдаем очень глубокий внутриполитический кризис на Украине, кризис командования в условиях войны. Этот может иметь очень негативные последствия, потому что в войне на истощение можно выстоять только сохранив внутреннее единство. Киевский режим сейчас показывает признаки внутреннего разложения.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.
На Украине продолжаются массовые протесты в поддержку Михаила Федорова, уволенного Зеленским с поста главы Минобороны. Участники "картонного майдана" требуют вернуть Федорова в кресло министра обороны. Ранее Зеленский подписал указы об отставке Александра Сырского и назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.
- Дмитрий Вячеславович, что стало причиной нынешнего политического кризиса на Украине?
- Это попытка части западных элит сделать внешнее управление Украиной и ВСУ более прямым, ослабив в нем роль Зеленского. Европейскую партию войны Зеленский стал в последнее время больше раздражать. Он слишком много требует, говоря, что если Украина воюет за интересы Европы, то должна получить полное членство в ЕС, больше денег и поддержки.
Зеленский не скрывает свое раздражение тем, что канцлер Мерц предлагает Украине ассоциированное членство в ЕС без права голоса. Поэтом европейцы решили, установив прямое управление над Украиной, превратить Зеленского в некое подобие британской королевы.
Для этого был организован "картонный майдан" с требованием вернуть Фёдорова, который является западной клиентелой и не лоялен самому Зеленскому на должность министра обороны.
Подполковник запаса Роман Шкурлатов - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Вчера, 06:06
Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки"Баллистика — самая трудная цель". О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов.
Зеленский был вынужден частично пойти на уступки, уволив Сырского и назначив Драпатого, который не лоялен ему. При этом Зеленский не хочет терять контроль над ВСУ и не выполнил главное требование – вновь назначить Федорова на пост главы Минобороны. Он хочет оставить на этой должности Евгения Хмару и через него и Генштаб сохранять свой контроль.
В любом случае мы видим очень глубокий внутриполитический кризис на Украине, кризис командования в условиях войны. Этот может иметь очень негативные последствия, потому что в войне на истощение можно выстоять только сохранив внутреннее единство. Киевский режим сейчас показывает признаки внутреннего разложения.
- Будет ли Запад менять Зеленского на более удобного политика?
- Главная креатура США это Кирилл Буданов*, террорист, выращенный самими Штатами. Его готовили в структурах ЦРУ. Увольнение Ермака и назначение Буданова на должность главы офиса президента это уже большой удар по Зеленскому.
Европейцы поддерживают Залужного и Федорова, из которых возможен тандем в качестве европейской партии на замену Зеленского. Но то, что от него хотят избавиться и США, и Европа становится очевидным.
- Новым премьером Британии стал Энди Бернем. Поменяет ли он политику Лондона?
- В краткосрочной и среднесрочной перспективе британская политика не изменится. Бернем уже дал это понять совершенно наглядно. Он созвонился с Зеленским и заверил его в неизменности британской политики.
В правительстве Британии остаются все те же люди. Эд Милибэнд, младший брат Дэвида Милибэнда, который ещё в конце двухтысячных годов откровенно нахамил Сергею Лаврову. Семейство Милибэндов придерживается очень жёстких антироссийских взглядов. Эд Милибэнт — новый министр иностранных дел Британии. А бывший министр обороны Джон Хилли тоже остался в правительстве, правда, не в должности министра обороны. Бывший министр иностранных дел Иветт Купер тоже осталась в правительстве.
Но в долгосрочной перспективе я ожидаю серьёзных перемен. Британское общество требует, чтобы правительство занялось не борьбой с Россией, а решением внутренних проблем, которые в Британии нарастают как снежный ком.
Энди Бернем и был выбран в качестве нового лидера лейбористов, потому что он не имел никакого отношения к внешней политике. Его популярность была связана именно с тем, что он внутриполитический премьер.
Если он продолжит курс Стармера, то растеряет свою популярность и закончит, как его предшественник. В обществе есть запрос на принципиально другую политику Даунинг-стрит. Неслучайно лейбористская партия бьёт антирекорды, а самой популярной партией Британии стала партия реформ Найджела Фараджа, которая уже выступает за другую внешнюю политику Лондона.
- Зачем сейчас Трамп заговорил о визите в Москву?
- США хотят добиться от России уступок по условиям прекращения огня на Украине. Они были не в силах обеспечить реализацию договорённостей Анкориджа со стороны киевского режима и европейской партии войны.
Воспользовавшись наращиванием террористических ударов киевского режима и Европы против гражданских объектов внутри России Соединённые Штаты стали совершенно неприкрыто требовать от Москвы дальнейших уступок. Говорить, что теперь Россия должна согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня по текущей линии фронта без какого-либо освобождения Донбасса, а в идеале снять возражение против размещения на территории Украины европейской коалиции желающих.
И для того, чтобы подтолкнуть Россию к этим уступкам, США наращивают давление политико-риторическое давление на Россию.
Именно поэтому сейчас активно обсуждается "законопроект из ада" сенатора Линдси Грэма*, который сейчас действительно находится в аду. И поэтому Марко Рубио говорит о том, что террористические удары по энергетическим объектам внутри России полезны, потому что они способны принудить Россию пойти на уступки.
С другой стороны, Штаты предлагают морковку в виде баснословного торгово-экономического сотрудничества, которое, по их словам, начнётся сразу, как только Россия согласится прекратить огонь по текущей линии фронта и откажется даже от тех договорённостей, на которые она согласилась с подачи самих США на саммите в Анкоридже.
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Вчера, 15:44
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- Есть ли сейчас место для дипломатии в украинском конфликте?
- Сейчас мы находимся в стадии эскалации при определённом содействии этой эскалации со стороны администрации Трампа. Россия в ответ идет вынужденную встречную эскалацию. За последнее время Россия качественно нарастила интенсивность ударов по военным, военно-энергетическим, военно-экономическим, военно-логистическим объектам на территории Украины, включая Киев и Одессу.
Ущерб от ударов по украинской территории кратно превосходит тот ущерб, который Украина и европейская партия войны наносят нам. То есть баланс ущерба и баланс истощения по-прежнему в нашу пользу.
Окно для дипломатии появится только тогда, когда осознание того, что баланс ущерба всё равно в пользу России, придёт к администрации Трампа. И она будет готова вернуться к тому пониманию ситуации, которое сложилось в прошлом году.
До тех пор же Вашингтон будет добиваться от России дополнительных уступок путём политико-психологического давления и путём разглагольствований о неких безбрежных перспективах торгово-экономического сотрудничества. Хорошо, если понимание о бессмысленности принуждения России к уступкам придёт раньше, а не позже. Тогда и наступит конец нынешней стадии эскалации и появится новое окно возможностей для переговоров.
Нынешняя эскалация ускоряет конец киевского режима. Но пока это понимание не пришло к лидерам европейской партии войны. К признанию своего поражения пока европейцы не готовы.
Рано или поздно им придется смириться с этим. Разумнее для них было бы согласиться с договорённостями Анкориджа, поскольку они делали поражение европейской партии войны не настолько полным и позволяли европейцам сохранить лицо.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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