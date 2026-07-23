https://ukraina.ru/20260723/eto-vopros-vyzhivaniya-ischenko-obyasnil-pochemu-evrope-nuzhna-pobeda-nad-rossiey-1081751782.html

"Это вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Европе нужна "победа" над Россией

"Это вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Европе нужна "победа" над Россией - 23.07.2026 Украина.ру

"Это вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Европе нужна "победа" над Россией

Заявления Макрона о недопустимости капитуляции Украины — это отражение реального положения Европы, которая зашла в тупик. Евросоюз понёс колоссальные потери от санкционной войны, и без победы над Россией ему не компенсировать затраты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-23T06:00

2026-07-23T06:00

2026-07-23T06:00

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Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что урегулирование конфликта на Украине не должно означать капитуляции перед Россией. Соответствующее заявление он сделал на саммите "коалиции желающих" в Париже.Французский лидер подчеркнул, что для Парижа неприемлемы любые попытки договориться с Москвой за счет интересов киевского режима, и высказался за продолжение поддержки Украины.Комментируя заявление Макрона о капитуляции Украины, Ищенко заявил, что французский президент не лукавит. "В этом плане все, что говорит Макрон – абсолютная правда. За исключением того, что Украине что-то там в 2027-2028 годах передадут", — пояснил эксперт.По словам Ищенко, Европа действительно остро нуждается в победе, потому что иначе не сможет компенсировать понесённые затраты. "Если они за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли в ходе этой войны, у них все развалится", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что европейские элиты сами загнали себя в угол. "И даже когда отдельные европейские политики говорят им, что это невозможно, правящие элиты отвечают: "Возможно/невозможно, а надо"", — добавил Ищенко.Ищенко резюмировал, что Украина может дотянуть до января 2027 года, а дальше — неизвестность. "До января 2027 года она, может, и дотянет. А что будет дальше – это за пределами добра и зла", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.

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