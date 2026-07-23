"Это вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Европе нужна "победа" над Россией - 23.07.2026 Украина.ру
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"Это вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Европе нужна "победа" над Россией
"Это вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Европе нужна "победа" над Россией - 23.07.2026 Украина.ру
"Это вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Европе нужна "победа" над Россией
Заявления Макрона о недопустимости капитуляции Украины — это отражение реального положения Европы, которая зашла в тупик. Евросоюз понёс колоссальные потери от санкционной войны, и без победы над Россией ему не компенсировать затраты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-23T06:00
2026-07-23T06:00
новости
украина
европа
россия
ростислав ищенко
украина.ру
ес
война
война на украине
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Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что урегулирование конфликта на Украине не должно означать капитуляции перед Россией. Соответствующее заявление он сделал на саммите "коалиции желающих" в Париже.Французский лидер подчеркнул, что для Парижа неприемлемы любые попытки договориться с Москвой за счет интересов киевского режима, и высказался за продолжение поддержки Украины.Комментируя заявление Макрона о капитуляции Украины, Ищенко заявил, что французский президент не лукавит. "В этом плане все, что говорит Макрон – абсолютная правда. За исключением того, что Украине что-то там в 2027-2028 годах передадут", — пояснил эксперт.По словам Ищенко, Европа действительно остро нуждается в победе, потому что иначе не сможет компенсировать понесённые затраты. "Если они за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли в ходе этой войны, у них все развалится", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что европейские элиты сами загнали себя в угол. "И даже когда отдельные европейские политики говорят им, что это невозможно, правящие элиты отвечают: "Возможно/невозможно, а надо"", — добавил Ищенко.Ищенко резюмировал, что Украина может дотянуть до января 2027 года, а дальше — неизвестность. "До января 2027 года она, может, и дотянет. А что будет дальше – это за пределами добра и зла", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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60
Новости
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новости, украина, европа, россия, ростислав ищенко, украина.ру, ес, война, война на украине, сво, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, чем закончится война на украине, будет ли война с нато, будет ли война, украина.ру дзен, дзен сво
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"Это вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Европе нужна "победа" над Россией

06:00 23.07.2026
 
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion / Перейти в фотобанкВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
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Заявления Макрона о недопустимости капитуляции Украины — это отражение реального положения Европы, которая зашла в тупик. Евросоюз понёс колоссальные потери от санкционной войны, и без победы над Россией ему не компенсировать затраты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что урегулирование конфликта на Украине не должно означать капитуляции перед Россией. Соответствующее заявление он сделал на саммите "коалиции желающих" в Париже.
Французский лидер подчеркнул, что для Парижа неприемлемы любые попытки договориться с Москвой за счет интересов киевского режима, и высказался за продолжение поддержки Украины.
Комментируя заявление Макрона о капитуляции Украины, Ищенко заявил, что французский президент не лукавит. "В этом плане все, что говорит Макрон – абсолютная правда. За исключением того, что Украине что-то там в 2027-2028 годах передадут", — пояснил эксперт.
По словам Ищенко, Европа действительно остро нуждается в победе, потому что иначе не сможет компенсировать понесённые затраты. "Если они за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли в ходе этой войны, у них все развалится", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что европейские элиты сами загнали себя в угол. "И даже когда отдельные европейские политики говорят им, что это невозможно, правящие элиты отвечают: "Возможно/невозможно, а надо"", — добавил Ищенко.
Ищенко резюмировал, что Украина может дотянуть до января 2027 года, а дальше — неизвестность. "До января 2027 года она, может, и дотянет. А что будет дальше – это за пределами добра и зла", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.
Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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