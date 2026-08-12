https://ukraina.ru/20260812/zavod-v-ssha-za-533-milliona-dollarov-ne-vypustil-ni-odnogo-snaryada-dlya-ukrainy-1082436924.html

Завод в США за 533 миллиона долларов не выпустил ни одного снаряда для Украины

Завод в США за 533 миллиона долларов не выпустил ни одного снаряда для Украины - 12.08.2026 Украина.ру

Завод в США за 533 миллиона долларов не выпустил ни одного снаряда для Украины

План Пентагона по оперативному снабжению Украины 155-миллиметровыми боеприпасами провалился из-за регулярных поломок оборудования на новом заводе компании General Dynamics. Предприятие не произвело ни одного пригодного к использованию снаряда, несмотря на получение 533 миллионов долларов. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-12T21:41

2026-08-12T21:41

2026-08-12T21:41

пентагон

украина.ру

вооруженные силы украины

турция

украина

сша

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059770930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6d7609f69d2926eb0561648bc6a8acd.jpg

Как сообщает издание ProPublica, в 2022 году на фоне дефицита боеприпасов для ВСУ Конгресс США ослабил требования к правительственным контрактам, что позволило Армии США без тендера выдать General Dynamics многомиллионный подряд на производство 155-мм снарядов. Подразделение концерна привлекло турецкую фирму Repkon и закупило непроверенное оборудование для метода "ротационной ковки", которое изначально рассчитывалось на старые типы снарядов и другую марку стали. Производство сопровождалось постоянными авариями: гидравлические роботы загорались, манипуляторы роняли заготовки, а прессы приходилось исправлять кувалдами. Согласно отчету главного инспектора Пентагона, к августу 2025 года General Dynamics провалила восемь сроков, и к июлю 2026 года предприятие не поставило ни одного готового снаряда. Пентагон не оштрафовал подрядчика и продолжил выдавать ему новые контракты.Ранее международная организация Human Rights Watch призвала власти США заблокировать поставку Турцией кассетных боеприпасов для ВСУ. Анкара обращалась к Вашингтону с просьбой разрешить передачу Киеву десятков тысяч ракет и снарядов с кассетными боеприпасами. В HRW заявили, что такие боеприпасы печально известны тем, что часто не попадают в цель и наносят ущерб гражданскому населению - США призвали заблокировать поставку на Украину кассетных боеприпасов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

турция

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пентагон, украина.ру, вооруженные силы украины, турция, украина, сша, новости