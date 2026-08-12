https://ukraina.ru/20260812/zavod-v-ssha-za-533-milliona-dollarov-ne-vypustil-ni-odnogo-snaryada-dlya-ukrainy-1082436924.html
Завод в США за 533 миллиона долларов не выпустил ни одного снаряда для Украины
Завод в США за 533 миллиона долларов не выпустил ни одного снаряда для Украины - 12.08.2026 Украина.ру
Завод в США за 533 миллиона долларов не выпустил ни одного снаряда для Украины
План Пентагона по оперативному снабжению Украины 155-миллиметровыми боеприпасами провалился из-за регулярных поломок оборудования на новом заводе компании General Dynamics. Предприятие не произвело ни одного пригодного к использованию снаряда, несмотря на получение 533 миллионов долларов. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-12T21:41
2026-08-12T21:41
2026-08-12T21:41
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Как сообщает издание ProPublica, в 2022 году на фоне дефицита боеприпасов для ВСУ Конгресс США ослабил требования к правительственным контрактам, что позволило Армии США без тендера выдать General Dynamics многомиллионный подряд на производство 155-мм снарядов. Подразделение концерна привлекло турецкую фирму Repkon и закупило непроверенное оборудование для метода "ротационной ковки", которое изначально рассчитывалось на старые типы снарядов и другую марку стали. Производство сопровождалось постоянными авариями: гидравлические роботы загорались, манипуляторы роняли заготовки, а прессы приходилось исправлять кувалдами. Согласно отчету главного инспектора Пентагона, к августу 2025 года General Dynamics провалила восемь сроков, и к июлю 2026 года предприятие не поставило ни одного готового снаряда. Пентагон не оштрафовал подрядчика и продолжил выдавать ему новые контракты.Ранее международная организация Human Rights Watch призвала власти США заблокировать поставку Турцией кассетных боеприпасов для ВСУ. Анкара обращалась к Вашингтону с просьбой разрешить передачу Киеву десятков тысяч ракет и снарядов с кассетными боеприпасами. В HRW заявили, что такие боеприпасы печально известны тем, что часто не попадают в цель и наносят ущерб гражданскому населению - США призвали заблокировать поставку на Украину кассетных боеприпасов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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пентагон, украина.ру, вооруженные силы украины, турция, украина, сша, новости
Пентагон, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Турция, Украина, США, Новости
Завод в США за 533 миллиона долларов не выпустил ни одного снаряда для Украины
План Пентагона по оперативному снабжению Украины 155-миллиметровыми боеприпасами провалился из-за регулярных поломок оборудования на новом заводе компании General Dynamics. Предприятие не произвело ни одного пригодного к использованию снаряда, несмотря на получение 533 миллионов долларов. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
Как сообщает издание ProPublica, в 2022 году на фоне дефицита боеприпасов для ВСУ Конгресс США ослабил требования к правительственным контрактам, что позволило Армии США без тендера выдать General Dynamics многомиллионный подряд на производство 155-мм снарядов.
Подразделение концерна привлекло турецкую фирму Repkon и закупило непроверенное оборудование для метода "ротационной ковки", которое изначально рассчитывалось на старые типы снарядов и другую марку стали.
Производство сопровождалось постоянными авариями: гидравлические роботы загорались, манипуляторы роняли заготовки, а прессы приходилось исправлять кувалдами.
Согласно отчету главного инспектора Пентагона, к августу 2025 года General Dynamics провалила восемь сроков, и к июлю 2026 года предприятие не поставило ни одного готового снаряда.
Пентагон не оштрафовал подрядчика и продолжил выдавать ему новые контракты.
Ранее международная организация Human Rights Watch призвала власти США заблокировать поставку Турцией кассетных боеприпасов для ВСУ.
Анкара обращалась к Вашингтону с просьбой разрешить передачу Киеву десятков тысяч ракет и снарядов с кассетными боеприпасами.
В HRW заявили, что такие боеприпасы печально известны тем, что часто не попадают в цель и наносят ущерб гражданскому населению - США призвали заблокировать поставку на Украину кассетных боеприпасов. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.