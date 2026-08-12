https://ukraina.ru/20260812/na-ukraine-rukovoditelya-oblastnogo-voenkomata-otstranili-ot-dolzhnosti-1082437723.html

На Украине руководителя областного военкомата отстранили от должности

На Украине руководителя областного военкомата отстранили от должности - 12.08.2026 Украина.ру

На Украине руководителя областного военкомата отстранили от должности

Руководитель Закарпатского областного военкомата на западе Украины отстранен от должности по решению главнокомандующего Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-12T22:09

2026-08-12T22:09

2026-08-12T22:09

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По словам Лубинца, представители офиса омбудсмена неоднократно фиксировали нарушения прав человека и коррупционные риски в деятельности руководителя Закарпатского областного военкомата. Накануне Лубинец заявил, что его представителя в Закарпатской области Андрея Крючкова преследовали после разоблачения многочисленных нарушений со стороны сотрудников военкомата.Ранее сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования на Украине продолжают совершенствовать методы принудительной мобилизации. Их руководители разработали инструкцию, в которой предписывается сообщать водителю о том, что он находится в розыске, только после того, как он выйдет из машины, чтобы он не смог скрыться. Также сотрудникам ТЦК рекомендовано не бегать группами вокруг автомобиля и не светить формой -Людоловы из ТЦК получили инструкцию, как не спугнуть жертву.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, тцк, украина, закарпатская область, россия, верховная рада, новости