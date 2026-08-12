В Литве эксгумировали останки 81 советского солдата - 12.08.2026 Украина.ру
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В Литве эксгумировали останки 81 советского солдата
В Литве эксгумировали останки 81 советского солдата - 12.08.2026 Украина.ру
В Литве эксгумировали останки 81 советского солдата
В литовском городе Вевис завершилась эксгумация останков 81 советского солдата. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-12T22:05
2026-08-12T22:05
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Эксгумированные останки будут переданы специалистам для детального антропологического исследования, а затем перезахоронены на православном кладбище города Вевис. Эксгумация проводилась по требованию Комиссии по десоветизации Литвы и вызвала протест со стороны Министерства иностранных дел России.По информации телерадиокомпании LRT, мэр муниципалитета Гедиминас Раткевичюс заявил, что на этой неделе успешно завершились археологические работы на Вевисском кладбище советских солдат, в ходе которых были обнаружены останки 81 жертвы Второй мировой войны. Тела были похоронены в центре Вевиса, ранее там стоял памятник советским солдатам и горел вечный огонь. Работы были начаты в июле. В мае из центра литовского города Шяуляй также были эксгумированы останки советских солдат. В обоих случаях МИД России выразил протест. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в Прибалтике советских памятников и захоронений участились с началом специальной военной операции на Украине. В МИД России заявили, что осквернение воинских захоронений и мемориальных объектов карается уголовной ответственностью.Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс был вынужден опровергнуть панические заявления собственного министра обороны Робертаса Каунаса, который утверждал, что Россия якобы готовит удары по критической инфраструктуре Прибалтики с использованием украинских дронов. Премьер заявил, что уровень угроз кардинально не изменился. Москва неоднократно подчёркивала, что не собирается ни на кого нападать, а наращивание сил НАТО у российских границ является прямой угрозой - Литовский премьер резко осадил министра обороны после слов о "российской угрозе".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, нато, прибалтика, литва, россия, новости
Украина.ру, НАТО, Прибалтика, Литва, Россия, Новости

В Литве эксгумировали останки 81 советского солдата

22:05 12.08.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБои за Бреслау
Бои за Бреслау - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
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В литовском городе Вевис завершилась эксгумация останков 81 советского солдата. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
Эксгумированные останки будут переданы специалистам для детального антропологического исследования, а затем перезахоронены на православном кладбище города Вевис.
Эксгумация проводилась по требованию Комиссии по десоветизации Литвы и вызвала протест со стороны Министерства иностранных дел России.
По информации телерадиокомпании LRT, мэр муниципалитета Гедиминас Раткевичюс заявил, что на этой неделе успешно завершились археологические работы на Вевисском кладбище советских солдат, в ходе которых были обнаружены останки 81 жертвы Второй мировой войны.
Тела были похоронены в центре Вевиса, ранее там стоял памятник советским солдатам и горел вечный огонь. Работы были начаты в июле.
В мае из центра литовского города Шяуляй также были эксгумированы останки советских солдат.
В обоих случаях МИД России выразил протест.
Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в Прибалтике советских памятников и захоронений участились с началом специальной военной операции на Украине.
В МИД России заявили, что осквернение воинских захоронений и мемориальных объектов карается уголовной ответственностью.
Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс был вынужден опровергнуть панические заявления собственного министра обороны Робертаса Каунаса, который утверждал, что Россия якобы готовит удары по критической инфраструктуре Прибалтики с использованием украинских дронов.
Премьер заявил, что уровень угроз кардинально не изменился.
Москва неоднократно подчёркивала, что не собирается ни на кого нападать, а наращивание сил НАТО у российских границ является прямой угрозой - Литовский премьер резко осадил министра обороны после слов о "российской угрозе".
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