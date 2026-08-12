Украина запросила у Молдавии скидку на железнодорожный транзит зерна
После фактического лишения выхода к морю Украина намерена транспортировать зерно по железной дороге через территорию Молдавии. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
При этом киевский режим запросил скидку в 50 процентов на тарифы для данного маршрута.
Молдавские фермеры выразили обеспокоенность возможным демпингом цен на их собственную продукцию, однако премьер-министр страны убеждает их, что заработок на украинских логистических проблемах был бы важен для небогатой республики.
Ранее Министерство иностранных дел Молдавии отозвало своего посла из России для консультаций из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом на молдавской территории.
В МИД заявили, что падение и взрыв БПЛА в районе Крокмаз представляют собой серьёзное нарушение суверенитета и территориальной целостности республики.
9 августа обломки дрона обнаружили около молдавского села, предположительно он прилетел с Украины и потерпел крушение - Молдавский посол отозван в Кишинёв из-за БПЛА - МИД.
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