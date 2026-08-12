https://ukraina.ru/20260812/ukraina-zaprosila-u-moldavii-skidku-na-zheleznodorozhnyy-tranzit-zerna-1082435854.html

Украина запросила у Молдавии скидку на железнодорожный транзит зерна

Украина запросила у Молдавии скидку на железнодорожный транзит зерна - 12.08.2026 Украина.ру

Украина запросила у Молдавии скидку на железнодорожный транзит зерна

После фактического лишения выхода к морю Украина намерена транспортировать зерно по железной дороге через территорию Молдавии. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-12T21:06

2026-08-12T21:06

2026-08-12T21:06

украина.ру

украина

новости

молдавия

россия

мид

министерство иностранных дел

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101874/26/1018742611_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e1f945a8b8d9c1996c258f1ebfa1a817.jpg

При этом киевский режим запросил скидку в 50 процентов на тарифы для данного маршрута. Молдавские фермеры выразили обеспокоенность возможным демпингом цен на их собственную продукцию, однако премьер-министр страны убеждает их, что заработок на украинских логистических проблемах был бы важен для небогатой республики.Ранее Министерство иностранных дел Молдавии отозвало своего посла из России для консультаций из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом на молдавской территории.В МИД заявили, что падение и взрыв БПЛА в районе Крокмаз представляют собой серьёзное нарушение суверенитета и территориальной целостности республики. 9 августа обломки дрона обнаружили около молдавского села, предположительно он прилетел с Украины и потерпел крушение - Молдавский посол отозван в Кишинёв из-за БПЛА - МИД.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

молдавия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, украина, новости, молдавия, россия, мид, министерство иностранных дел