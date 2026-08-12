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Россия с её ресурсом прочности справилась и работает над долгосрочными проектами - Медведев

Россия с её ресурсом прочности справилась и работает над долгосрочными проектами - Медведев - 12.08.2026 Украина.ру

Россия с её ресурсом прочности справилась и работает над долгосрочными проектами - Медведев

Россия работает над большим количеством проектов, рассчитанных на долгосрочную перспективу и видит патриотизм отечественного бизнеса. Об этом 12 августа заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев

2026-08-12T20:03

2026-08-12T20:03

2026-08-12T20:03

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"Наше государство имеет серьезный ресурс прочности, скажем по-честному сейчас, и, даже несмотря на военные действия, мы способны решать массу социальных задач, вот их и надо решать прямо сейчас", - сказал Медведев на заседании экспертного совета "Единой России" по формированию новой народной программы.Медведев заявил о необходимости восстановления инфраструктуры новых регионов - "вернувшихся земель наших" и малых городов, сообщает РИА Новости. По его мнению, ни в коем случе нельзя допустить затягивания важнейших решений на годы и сейчас "у нас есть все шансы это сделать прямо сейчас".Он отметил, что многое уже сделано. Ряд важнейших решений принят на уровне законов. Эту работу необходимо продолжить."Мы с вами неоднократно говорили, что у нас, ввиду того, что все-таки наше государство имеет серьезный ресурс прочности, скажем по-честному, сейчас, и даже несмотря на военные действия, мы способны решать массу социальных задач. Вот их и надо решать прямо сейчас, не дожидаясь каких-то других событий", - добавил Медведев.По его мнению, заинтересованность предпринимателей в победе России - в их же интересах."Наш враг сейчас воюет с гражданами России. Не с руководством России, не с армией, а с гражданами - это тоже нужно понимать, с обычными гражданами. Вот, поэтому, и маркетплейсы превратились в места, куда наносятся удары", - сказал Медведев."Малый бизнес поневоле всегда патриотичный. Потому что он всегда работает на людей, на земле. Он не может перевести свои капиталы в какую-нибудь Швейцарию. Понятно. Хотя тема очевидная абсолютно. Она точно должна быть. Я даже специально комментировать не буду. Конечно, это должно быть обязательно. Вот это, кстати, в самой программе должно быть, просто, по МСП, потому что это важнейший кусок экономики", - отметил партийный лидер на заседании экспертов.Он также заметил, что антироссийские санкции дали отечественному бизнесу новые возможности, он к ним адаптировался "в некоторых случаях с потерей качества, в некоторых случаях, может быть, даже и нет". По мнению Медведева, стимулирование спроса остается важной задачей, включая внешнюю составляющую.Медведев подчеркнул, что Россия работает над большим количеством проектов на долгосрочную перспективу. "Они касаются и транспортной сферы, и атомной сферы, космоса", - уточнил он.Больше новостей дня представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, единая россия, совбез, новые регионы, донбасс, новороссия, восстановление, восстановление донбасса, модернизация, развитие экономики, дмитрий медведев, бывший ссср