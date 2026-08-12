Россия с её ресурсом прочности справилась и работает над долгосрочными проектами - Медведев - 12.08.2026 Украина.ру
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Россия с её ресурсом прочности справилась и работает над долгосрочными проектами - Медведев
Россия с её ресурсом прочности справилась и работает над долгосрочными проектами - Медведев - 12.08.2026 Украина.ру
Россия с её ресурсом прочности справилась и работает над долгосрочными проектами - Медведев
Россия работает над большим количеством проектов, рассчитанных на долгосрочную перспективу и видит патриотизм отечественного бизнеса. Об этом 12 августа заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
2026-08-12T20:03
2026-08-12T20:03
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"Наше государство имеет серьезный ресурс прочности, скажем по-честному сейчас, и, даже несмотря на военные действия, мы способны решать массу социальных задач, вот их и надо решать прямо сейчас", - сказал Медведев на заседании экспертного совета "Единой России" по формированию новой народной программы.Медведев заявил о необходимости восстановления инфраструктуры новых регионов - "вернувшихся земель наших" и малых городов, сообщает РИА Новости. По его мнению, ни в коем случе нельзя допустить затягивания важнейших решений на годы и сейчас "у нас есть все шансы это сделать прямо сейчас".Он отметил, что многое уже сделано. Ряд важнейших решений принят на уровне законов. Эту работу необходимо продолжить."Мы с вами неоднократно говорили, что у нас, ввиду того, что все-таки наше государство имеет серьезный ресурс прочности, скажем по-честному, сейчас, и даже несмотря на военные действия, мы способны решать массу социальных задач. Вот их и надо решать прямо сейчас, не дожидаясь каких-то других событий", - добавил Медведев.По его мнению, заинтересованность предпринимателей в победе России - в их же интересах."Наш враг сейчас воюет с гражданами России. Не с руководством России, не с армией, а с гражданами - это тоже нужно понимать, с обычными гражданами. Вот, поэтому, и маркетплейсы превратились в места, куда наносятся удары", - сказал Медведев."Малый бизнес поневоле всегда патриотичный. Потому что он всегда работает на людей, на земле. Он не может перевести свои капиталы в какую-нибудь Швейцарию. Понятно. Хотя тема очевидная абсолютно. Она точно должна быть. Я даже специально комментировать не буду. Конечно, это должно быть обязательно. Вот это, кстати, в самой программе должно быть, просто, по МСП, потому что это важнейший кусок экономики", - отметил партийный лидер на заседании экспертов.Он также заметил, что антироссийские санкции дали отечественному бизнесу новые возможности, он к ним адаптировался "в некоторых случаях с потерей качества, в некоторых случаях, может быть, даже и нет". По мнению Медведева, стимулирование спроса остается важной задачей, включая внешнюю составляющую.Медведев подчеркнул, что Россия работает над большим количеством проектов на долгосрочную перспективу. "Они касаются и транспортной сферы, и атомной сферы, космоса", - уточнил он.Больше новостей дня представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, единая россия, совбез, новые регионы, донбасс, новороссия, восстановление, восстановление донбасса, модернизация, развитие экономики, дмитрий медведев, бывший ссср
Новости, Россия, Единая Россия, Совбез, Новые регионы, Донбасс, Новороссия, восстановление, восстановление Донбасса, модернизация, развитие экономики, Дмитрий Медведев, бывший СССР

Россия с её ресурсом прочности справилась и работает над долгосрочными проектами - Медведев

20:03 12.08.2026
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Россия работает над большим количеством проектов, рассчитанных на долгосрочную перспективу и видит патриотизм отечественного бизнеса. Об этом 12 августа заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
"Наше государство имеет серьезный ресурс прочности, скажем по-честному сейчас, и, даже несмотря на военные действия, мы способны решать массу социальных задач, вот их и надо решать прямо сейчас", - сказал Медведев на заседании экспертного совета "Единой России" по формированию новой народной программы.
Медведев заявил о необходимости восстановления инфраструктуры новых регионов - "вернувшихся земель наших" и малых городов, сообщает РИА Новости. По его мнению, ни в коем случе нельзя допустить затягивания важнейших решений на годы и сейчас "у нас есть все шансы это сделать прямо сейчас".
Он отметил, что многое уже сделано. Ряд важнейших решений принят на уровне законов. Эту работу необходимо продолжить.
"Мы с вами неоднократно говорили, что у нас, ввиду того, что все-таки наше государство имеет серьезный ресурс прочности, скажем по-честному, сейчас, и даже несмотря на военные действия, мы способны решать массу социальных задач. Вот их и надо решать прямо сейчас, не дожидаясь каких-то других событий", - добавил Медведев.
По его мнению, заинтересованность предпринимателей в победе России - в их же интересах.
"Наш враг сейчас воюет с гражданами России. Не с руководством России, не с армией, а с гражданами - это тоже нужно понимать, с обычными гражданами. Вот, поэтому, и маркетплейсы превратились в места, куда наносятся удары", - сказал Медведев.
"Малый бизнес поневоле всегда патриотичный. Потому что он всегда работает на людей, на земле. Он не может перевести свои капиталы в какую-нибудь Швейцарию. Понятно. Хотя тема очевидная абсолютно. Она точно должна быть. Я даже специально комментировать не буду. Конечно, это должно быть обязательно. Вот это, кстати, в самой программе должно быть, просто, по МСП, потому что это важнейший кусок экономики", - отметил партийный лидер на заседании экспертов.
Он также заметил, что антироссийские санкции дали отечественному бизнесу новые возможности, он к ним адаптировался "в некоторых случаях с потерей качества, в некоторых случаях, может быть, даже и нет".
По мнению Медведева, стимулирование спроса остается важной задачей, включая внешнюю составляющую.
Медведев подчеркнул, что Россия работает над большим количеством проектов на долгосрочную перспективу.
"Они касаются и транспортной сферы, и атомной сферы, космоса", - уточнил он.
Больше новостей дня представлено в обзоре Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августа
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