https://ukraina.ru/20260812/lyudolovy-iz-ttsk-poluchili-instruktsiyu-kak-ne-spugnut-zhertvu-1082436764.html

Людоловы из ТЦК получили инструкцию, как не спугнуть жертву

Людоловы из ТЦК получили инструкцию, как не спугнуть жертву - 12.08.2026 Украина.ру

Людоловы из ТЦК получили инструкцию, как не спугнуть жертву

Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине продолжают совершенствовать методы принудительной мобилизации. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-12T21:38

2026-08-12T21:38

2026-08-12T21:38

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Их руководители разработали инструкцию, в которой предписывается сообщать водителю о том, что он находится в розыске, только после того, как он выйдет из машины, чтобы он не смог скрыться. Также сотрудникам ТЦК рекомендовано не бегать группами вокруг автомобиля и не светить формой.Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в Житомирском областном военкомате умер мобилизованный инвалид.Андрей Стесюк последние 19 лет страдал тяжёлой болезнью, на фоне которой у него развилось психическое расстройство, диагноз поставили в 2008 году. Мужчина имел группу инвалидности, весил около 200 килограммов и пожизненно принимал лекарства, включая психотропные. Инвалидность не продлили в 2018 году, и в августе его мобилизовали как офицера запаса. 6 августа военкомы из Коростеня провели насильственную мобилизацию Стесюка, проигнорировав предупреждения о его состоянии. Он был признан годным к службе, и в тот же день его матери сообщили о смерти сына — по официальной версии, от инфаркта на территории военкомата. Матери показали тело сына во дворе за зданием в грязи, без обуви - Умершим мобилизованным на Украине оказался психически больной инвалид весом 200 кг.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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