https://ukraina.ru/20260812/lyudolovy-iz-ttsk-poluchili-instruktsiyu-kak-ne-spugnut-zhertvu-1082436764.html
Людоловы из ТЦК получили инструкцию, как не спугнуть жертву
Людоловы из ТЦК получили инструкцию, как не спугнуть жертву - 12.08.2026 Украина.ру
Людоловы из ТЦК получили инструкцию, как не спугнуть жертву
Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине продолжают совершенствовать методы принудительной мобилизации. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-12T21:38
2026-08-12T21:38
2026-08-12T21:38
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Их руководители разработали инструкцию, в которой предписывается сообщать водителю о том, что он находится в розыске, только после того, как он выйдет из машины, чтобы он не смог скрыться. Также сотрудникам ТЦК рекомендовано не бегать группами вокруг автомобиля и не светить формой.Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в Житомирском областном военкомате умер мобилизованный инвалид.Андрей Стесюк последние 19 лет страдал тяжёлой болезнью, на фоне которой у него развилось психическое расстройство, диагноз поставили в 2008 году. Мужчина имел группу инвалидности, весил около 200 килограммов и пожизненно принимал лекарства, включая психотропные. Инвалидность не продлили в 2018 году, и в августе его мобилизовали как офицера запаса. 6 августа военкомы из Коростеня провели насильственную мобилизацию Стесюка, проигнорировав предупреждения о его состоянии. Он был признан годным к службе, и в тот же день его матери сообщили о смерти сына — по официальной версии, от инфаркта на территории военкомата. Матери показали тело сына во дворе за зданием в грязи, без обуви - Умершим мобилизованным на Украине оказался психически больной инвалид весом 200 кг.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
тцк, украина.ру, украина, россия, новости
Людоловы из ТЦК получили инструкцию, как не спугнуть жертву
Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине продолжают совершенствовать методы принудительной мобилизации. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
Их руководители разработали инструкцию, в которой предписывается сообщать водителю о том, что он находится в розыске, только после того, как он выйдет из машины, чтобы он не смог скрыться.
Также сотрудникам ТЦК рекомендовано не бегать группами вокруг автомобиля и не светить формой.
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в Житомирском областном военкомате умер мобилизованный инвалид.
Андрей Стесюк последние 19 лет страдал тяжёлой болезнью, на фоне которой у него развилось психическое расстройство, диагноз поставили в 2008 году.
Мужчина имел группу инвалидности, весил около 200 килограммов и пожизненно принимал лекарства, включая психотропные.
Инвалидность не продлили в 2018 году, и в августе его мобилизовали как офицера запаса.
6 августа военкомы из Коростеня провели насильственную мобилизацию Стесюка, проигнорировав предупреждения о его состоянии.
Он был признан годным к службе, и в тот же день его матери сообщили о смерти сына — по официальной версии, от инфаркта на территории военкомата.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.