https://ukraina.ru/20260812/vazhnye-zayavleniya-putina-na-kreysere-varyag-chto-zadumali-ssha-i-kakie-riski-dlya-rossii--bashirov-1082438042.html

Важные заявления Путина на крейсере "Варяг"! Что задумали США и какие риски для России – Баширов

Важные заявления Путина на крейсере "Варяг"! Что задумали США и какие риски для России – Баширов - 12.08.2026 Украина.ру

Важные заявления Путина на крейсере "Варяг"! Что задумали США и какие риски для России – Баширов

Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о вероятности вооружённого конфликта в Юго-восточной Азии, а также объяснил, почему Британия хочет... Украина.ру, 12.08.2026

2026-08-12T22:18

2026-08-12T22:18

2026-08-12T22:18

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Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о вероятности вооружённого конфликта в Юго-восточной Азии, а также объяснил, почему Британия хочет возобновления военных контактов с Россией:00:22 – Прогнозируемые риски в зоне АТР и вероятность конфликта в Юго-Восточной Азии;10:47 - О возобновлении военных контактов России с Британией;15:36 - Кто будет следующим президентом США?24:46 – Очертания будущих доминирующих макрорегионов и вероятность войн при новой конфигурации мира. ТГ-канал Марата Баширова "Политджойстик": t.me/politjoystic Марат Баширов в МАХ: max.ru/politjoystic Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина.ру, марат баширов, владимир путин, россия, сша, британия, видео, видео