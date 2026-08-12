Важные заявления Путина на крейсере "Варяг"! Что задумали США и какие риски для России – Баширов
Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о вероятности вооружённого конфликта в Юго-восточной Азии, а также объяснил, почему Британия хочет возобновления военных контактов с Россией:
00:22 – Прогнозируемые риски в зоне АТР и вероятность конфликта в Юго-Восточной Азии;
10:47 - О возобновлении военных контактов России с Британией;
15:36 - Кто будет следующим президентом США?
24:46 – Очертания будущих доминирующих макрорегионов и вероятность войн при новой конфигурации мира.
ТГ-канал Марата Баширова "Политджойстик": t.me/politjoystic
Марат Баширов в МАХ: max.ru/politjoystic
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:22 – Прогнозируемые риски в зоне АТР и вероятность конфликта в Юго-Восточной Азии;
10:47 - О возобновлении военных контактов России с Британией;
15:36 - Кто будет следующим президентом США?
24:46 – Очертания будущих доминирующих макрорегионов и вероятность войн при новой конфигурации мира.
ТГ-канал Марата Баширова "Политджойстик": t.me/politjoystic
Марат Баширов в МАХ: max.ru/politjoystic
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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