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"Русский сфинкс", открывший Европе Тибет. 195 лет Елене Блаватской

"Русский сфинкс", открывший Европе Тибет. 195 лет Елене Блаватской - 12.08.2026 Украина.ру

"Русский сфинкс", открывший Европе Тибет. 195 лет Елене Блаватской

Избранница "великого духовного начала", ученица братства тибетских махатм, создательница Теософского общества Елена Петровна Блаватская (урождённая фон Ган) родилась 12 августа 1831 года в Екатеринославе. Впрочем, о "духовном начале" и махатмах мы знаем только от неё самой, а вот объективно она была первой россиянкой, получившей гражданство США

2026-08-12T16:00

2026-08-12T16:00

2026-08-12T16:00

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Родилась Блаватская в семье офицера императорской армии Петра фон Гана (из рода мекленбургских принцев фон Ротенштерн-Ган) и Елены фон Ган – дочери саратовского губернатора Андрея Фадеева (приходилась родственницей князьям Долгоруковым и графам фон Витте). Со временем мать Блаватской стала первой русской романисткой, писавшей под псевдонимом Зинаида Р-ва (Виссарион Белинский называл "русской Жорж Санд"), но, к несчастью, он умерла, когда старшей дочери было лишь 11 лет.По обстоятельствам службы главы семейства фон Ганы часто меняли место жительства. Детство Елены проходило в Одессе, Туле, Калуге, Петербурге, Полтаве, Астрахани, Саратове и, наконец, в Тифлисе.Там, как принято считать в блаватсковедческой литературе, она приобщилась к оккультизму посредством князя Александра Голицына. Впрочем, ещё раньше у неё была возможность ознакомиться с библиотекой её деда Павла Долгорукого– известного масона, знатока алхимии и магии. В этой библиотеке были такие книги как "Мудрость Соломона", "Изумрудная скрижаль" Гермеса Трисмегиста, "Каббала", "Книга мёртвых" и др.В 1849 году вышла замуж за вице-губернатора Эриванской губернии Никифора Блаватского (ему было 40 лет, ей – 18; девочка просто хотела избавиться от опеки родни), от которого почти сразу сбежала.После этого путешествовала по Европе, Ближнему Востоку, Индии и России, предаваясь при этом, как тогда принято было писать, "герметическим штудиям" (от имени Гермеса Трисмегиста – египетского философа и, по совместительству, божества, жившего до Пифагора и Платона).В Европе она обзавелась целым букетом учителей в разных оккультных науках и даже попала под влияние Джузеппе Мадзини, благодаря которому, по данным некоторых источников, принимала участие в походах Джузеппе Гарибальди (оба эти революционера были масонами).При этом Блаватская дважды основывала Спиритическое общество в Каире (позже она относилась к медиумам и спиритизму с похвальной осторожностью), завела небольшой бизнес в Одессе и даже предлагала свои услуги III отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии, но не встретила понимания.В 1878 году вместе с американским полковником (кстати – организатором одной из первых сельскохозяйственных выставок) Генри Олкоттом создала Теософское общество. Методологической основной движения на этом этапе служила изданная в 1877 году книга "Разоблачённая Исида", в которой Блаватская критиковала науку и религию и утверждала, что подлинные знания о мире можно получить только посредством мистического откровения. Книга в равной степени производит впечатление как своим неплохим литературным уровнем, так и весьма смутным представлениям о восточных учениях, к которым апеллирует её автор.Целями общества было:- Всеобщее Братство Человечества без различия вер, рас и происхождения (распространённая идея, которую пытались и пытаются реализовать через марксизм или либерализм);- распространение восточных наук и знаний;- синтез религии, философии и науки, а также объединение существующих религий и культов (при этом члены общества сохраняли свою религиозную самоидентификацию).С 1879 издаётся журнал "Теософ", главным редактором которого Блаватская была до 1888 года.Теософское общество пользовалось определённой популярностью среди интеллектуалов, его членами были изобретатель Томас Эдисон, одна из первых англичанок, получивших учёную степень по медицине Анна Кингсфорд, поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе Уильям Йейтс.В конце концов она покинула Европу и в 1878 году получила гражданство Североамериканских соединённых штатов, воспользовавшись механизмом фиктивного (или полуфиктивного) брака. В 1878 году выехала вместе с Олкоттом в Индию с тем, чтобы проникнуть в Тибет (позже она говорила, что провела в Тибете семь лет, но никаких доказательств этого не существует). Оттуда она писала для газеты "Московские ведомости" очерки, ставшие основой её книги воспоминаний "Из пещер и дебрей Индостана". Именно от Блаватской пошло представление о Тибете вообще и Шамбале в частности как об некоем центре древнего знания.В 1880 году на Цейлоне она приняла буддизм.В 1882 году была создана штаб-квартира Теософского общества в Адьяре близ Мадраса, но в 1885 году, после того, как Лондонское общество психических исследований, проанализировав её паранормальные способности, установило, что Блаватская – "самая образованная, остроумная и интересная обманщица, которую только знает история", она вынуждена была покинуть Индию.Она вернулась в Европу, жила в Германии, Бельгии и Великобритании, где издала свою "Тайную доктрину" (1888 год) и ряд других книг, в которых делилась своими знаниями, полученными от тибетских махатм. Считается, что сама "Тайная доктрина" написана т.н. "автоматическим письмом" – т.е., рукой Блаватской водили те самые махатмы.С трудами Блаватской был знаком Лев Толстой, сформулировавший своё отношение к её творчеству так:"Книги известные. В них много хорошего, нехорошо только то, ч[то] они говорят о том, ч[его] не дано знать человеку".Блаватская имела очень большие, выразительные глаза, практически всю жизнь страдала от лишнего веса, много курила (до 200 папирос в день) и отличалась некоторой неопрятностьюУмерла 8 мая 1891 года в Лондоне.Теософское общество существует по сей день. Труды Блаватской пользуются популярностью у определённой части населения и регулярно переиздаются (в московских магазинах легко найти "Тайную доктрину" 2024 года издания).Суть теософского учения состоит в синтезе, науки, религии и философии. Получилась, в результате, ещё одна религиозная доктрина пантеистического толка. Там отсутствует антропоморфный бог, но есть безличный Абсолют.Наиболее популярная часть "тайной доктрины" – учение о "коренных расах", т.е. сменяющих друг друга земных цивилизациях. Каждая из них жила на своих континентах, ныне затопленных (упоминаются Лемурия и Атлантида).Поочерёдно сменяли друг друга бесплотные духи, гипербореи, лемурийцы, атланты и люди. Уцелевшие при гибели Лемурии представители третьей расы (те самые махатмы) основали Великую Белую Ложу в Шамбале. Наша цивилизация не последняя – будут ещё две.Некоторые суждения Блаватской о расах оставляли слишком большой простор для интерпретаций. Например:"Человечество ясно делится на Богом-вдохновлённых людей и на низшие существа. Разница в умственных способностях между арийскими и другими цивилизованными народами, и такими дикарями, как например, островитяне Южного Моря, необъяснима никакими другими причинами".Предполагают, что такие идеи могли сыграть роль в формировании идеологии III Рейха, хотя вряд ли такое мнение основательно – расовую теорию Гитлер позаимствовал у британцев (вполне вероятно, что и мнение Блаватской имеет то же происхождение – "Тайная доктрина" писалась в значительной части в Лондоне).Махатмы, на информацию о которых ссылается Блаватская, представлялись ей гигантскими обезьяноподобными существами, лишёнными мозга и разума (если не воспринимать тексты Блаватской буквально, то речь идёт о характерном для буддизма отказе от формальной логики и здравого смысла, выраженном в коанах – вроде знаменитого хлопка одной ладонью).Всерьёз воспринимать учение Блаватской не стоит по двум причинам.Во-первых, беседовавший с ней писатель Всеволод Соловьёв приводил следующую её цитату:"Чтобы владеть людьми, необходимо их обманывать. Я уже давным-давно поняла этих душек людей, и глупость их доставляет мне громадное иногда удовольствие… Чем проще, глупее и грубее феномен, тем он вернее удаётся".Родственники и знакомые оставили много воспоминаний об её безудержной фантазии и розыгрышах, жертвами которых нередко становились журналисты.Во-вторых, с точки зрения оккультизма смысл имеет только личный опыт человека и знание, полученное непосредственно от источника. Пересказы же чужого знания никакого смысла не имеют – это попытка рационального объяснения иррациональных явлений.

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история, европа, индия, одесса, российская империя, литература, религия, xix век, лев толстой (писатель), адольф гитлер, мистика