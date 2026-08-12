https://ukraina.ru/20260812/effekt-boni-polyakovoy-chto-stoit-za-otkroveniyami-ukrainskoy-zvezdy-pro-stranu-kontslager-1082428786.html

Эффект Бони-Поляковой: что стоит за откровениями украинской звезды про страну-концлагерь

Эффект Бони-Поляковой: что стоит за откровениями украинской звезды про страну-концлагерь - 12.08.2026 Украина.ру

Эффект Бони-Поляковой: что стоит за откровениями украинской звезды про страну-концлагерь

Украина превратилась в концлагерь, где все должны маршировать строем, где нельзя не просто высказать свое мнение, но даже засмеяться или не заплакать по разнарядке. Такое мнение высказала в интервью известному украинскому блогеру Рамине певица Оля Полякова

2026-08-12T16:17

2026-08-12T16:17

2026-08-12T16:17

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тцк

оля полякова

виктория боня

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Блондинка давно покоряет местную эстраду и даже до 2022 года была популярна в России. Это на первый взгляд провокационное заявление, высказанное ради хайпа, на самом деле подстегнуло сотни людей написать в своих соцсетях слова поддержки певице и озвучить собственные мысли, которые идут вразрез с официальной пропагандой. Полякова осмелилась высказать то, что боятся сказать другие. Действительно, многие украинцы, несмотря на доминирование националистической пропаганды, чувствуют себя идеологически чужими в собственной стране, без права на свободу мысли и высказывания. Особенно, если она контрастирует с мнением быдловатого меньшинства. Тренд, запущенный в 2014 году, усиленный одесской трагедией, после 2022 года укоренился, но не выжег зачатки здравого смысла в умах думающих украинцев. Почему же Полякова осмелилась на такие высказывания? Во-первых, она живет в Лондоне. Во-вторых, ее муж - состоятельный бизнесмен с множеством связей. Вадим Буряковский не занимает государственных должностей, дистанцируется от политики, но его богатство родом из 1990-х, а это говорит о том, что он прошел много этапов "очистки" всеми режимами и остался на плаву. В начале нулевых Буряковский был одним из самых богатых людей на Украине. Он начинал с работы мясником и автослесарем, сейчас владеет заводом по производству бытовой и коммунальной техники. В 1980-х годах благодаря браку с гражданкой Австралии занимался валютными операциями, позже работал в концертном бизнесе и общался с Игорем Коломойским*.Его жена Оля Полякова, владеющая вокальными и артистическими данными, почти сразу поняла, что на этом карьеру не сделаешь. Вокал вокалом, но шоу-бизнес про другое. Она перешла в жанр хайпа и эпатажа и попутно вышла замуж за успешного бизнесмена. Так выглядел ее путь к успеху. И видимо, именно сейчас Полякова почувствовала, что пришло время хайповать на теме политики и критике власти. Тем более, если у тебя есть хорошая "крыша". Как ее поддержали украинцы, а как затравили турбопатриоты - в обзоре соцсетей.Пропагандистка Янина Соколова*К продвижению тезисов русской пропаганды присоединилась певица Оля Полякова. В соцсетях тиражируется видео, где она призывает к протесту, следствием которого является намерение сорвать мобилизацию. Обычно так поступают боты. За деньги. Много ботов. За много денег. Они касаются слабых мест в общественном договоре, таких как мобилизация, и тиражируют их с намерением поднять бунт. Как и [бывшая пресс-секретарь президента] Мендель. Далеки от ситуации на фронте. И нужд. На фронте людей не хватает катастрофически. <...> Пока Оля Полякова, которая во время войны ездила в Москву и пела для россиян в кокошнике, - присоединяется к команде русских пропагандистов. Жесть.Журналист Диана ПанченкоПевица Оля Полякова вдруг обнаружила, что в Украине к людям относятся как к скоту. А люди превращаются в запуганных мышей и "равнодушных тварей". В этом видео прекрасно все. 2 базарные бабы, 2 хабалки изображают неравнодушие. И Ольга Полякова, ставшая известной благодаря выступлениям в кокошнике, которая вдруг прозрела. И журналистка Рамина, которая отрицает, что ТЦК пакует людей, потому что лично она такого "не видела".Когда Полякова говорит, что народ так напуган, что люди уже не заступаются друг за друга, - Рамина таки возражает. Мол, и тэцэкашников избивают. Значит, что-то она таки видела. Какое дно! Боль в том, что и Поляковой в туфлях "Шанель", и Раминой на подсосе у Банковой, плевать на народ. Как на мышей. Они же смеются народу в лицо. Рамина выставляла фото с Мальдив и призывала украинцев идти в армию. Они же издеваются над людьми. Потому что Рамина и Полякова и есть те самые равнодушные твари. Одна за деньги решила хайпануть на теме людской боли. Вторая - за деньги Зеленского оправдывает тирана и отрицает боль людей. Отдельная "песня" - язык. Это не украинский язык. Это плод больного воображения двух плохо образованных русскоязычных девушек. Которые решили за деньги поговорить об Украине. Поляковой я бы посоветовала вернуться к кокошнику и перестать коверкать украинский язык. Рамине - завязать с журналистикой и продолжить заниматься светской жизнью. Где-нибудь подальше от Украины. Горько только, что других "авторитетов" в Украине нет. Одни мыши.Политический аналитик Сергей МарченкоУ меня есть два маркера, которые почти 100% присущи тупым и ограниченным людям, которые хотят казаться умнее, чем они есть на самом деле: это чрезмерное использование слов ХЕЙТ и ХАЙП. Для таких людей все, что им не нравится, но обсуждают другие люди – это хайп. А критика их кумиров даже справедлива, даже если кумиры творят яростный кринж – это хейт. Сейчас фанаты Оли Поляковой утверждают, что Полякову ХЕЙТЯТ за свободу слова. Это фактическая ложь. Первое и главное: Полякову критикуют не за то, что она свободно высказывается, а за то, что она говорит ерунду на огромную аудиторию. Полякова называет страну, частью которой является каждый из нас, концлагерем. Я живу здесь вместе с вами, и я могу сказать, что мне наша страна похожа на большой базар, на цирк, на шапито, на смешной стендап, где просто во время спектакля у зрителей воруют деньги, но это точно НЕ концлагерь!! Украина как концлагерь – это <...> концепция обесценивания украинского государства и формирование негативного отношения к государству со стороны граждан <...>. Эта концепция очень нравится малороссам, потому что концлагерем можно обозвать за любые ограничения, которые вам не нравятся. Нельзя пить пиво на детской площадке? Концлагерь! Нельзя ездить 150 км/ч в городе? Концлагерь! Нельзя сидеть в "ВКонтакте"? Концлагерь! Налоги, бросать мусор в мусорник, говорить по-украински на работе, идти за повесткой в армию, платить алименты, не сесть под забором – все это для отдельных категорий граждан концлагеря, которого они хотели бы избежать. Именно поэтому идея Поляковой, что Украина – это концлагерь, так резонирует людям, которым мозолят глаза любые правила и обязательства. <...> Поэтому смотрите и внимательно слушайте, кто способен мыслить: критика <...> заявлений Поляковой – это не хейт, а единая нормальная реакция тех, кому некуда сбежать с папиком в случае чего и кто связывает свое будущее с Украиной. Каждый раз, когда мы не хотим платить налоги, алименты, штрафы за парковку и называем Украину, как русские и Полякова, концлагерем, мы стреляем себе в ногу. Ибо избиратели европейских политиков задают себе вопрос: а зачем нам отдавать свои деньги Украине, если сами украинцы называют свою страну концлагерем?Журналист Михаил ГолубевОля Полякова - едва ли высший образец украинского патриотизма. И тем более не профессиональный патриот типа многих её критиков.Но разумно ли вести себя в её отношении как бешеные собаки, или как шакалы, и пытаться силой своего давления вытолкнуть человека в антипатриотичные позиции?Вопрос, с моей точки зрения, риторического свойства. Портников и прочие самовольные монополизаторы патриотизма из того же лагеря: прекращайте дискредитировать Украину и украинский патриотизм своим бесконечным идиотством. Может ли обсуждаться, в том числе и критически, тема свобод в Украине в данный период? Да вот ещё не хватало, чтобы не могла обсуждаться. Не только может, но и должна. Обязана. Так что по сути вопроса, ежели вся суть в этом, я поддерживаю в данном конкретном случае певицу Олю Полякову, а ещё более - её право на высказывание. Не вас.Коуч Алуника ДобровольскаяУже несколько человек, к мнению которых я люблю прислушаться, написали сегодня в личку "обязательно посмотри интервью Оли Поляковой - она крутая! Озвучивает там то, о чем помалкивает большинство". Мы, конечно, все очень любим слушать кого-то, кто озвучивает наши мысли, тем более, когда самим [страшно] их озвучивать (а мне именно так, да). И Оля Полякова всегда была, есть мега суперская, не вопрос. Но степень лично моего разочарования, недоверия и неверия в тех, кто сейчас "рулит" событиями, настолько огромна, что я не могу найти в себе даже лучика надежды в этом контексте.Блогер Наталья БарановаВчера Полякова в интервью озвучила то, что понимают и чувствуют многие. И про концтабiр (укр. - концлагерь) <...>, и про бесконечную травлю за нетаковость, и про бодрый шаг к тоталитаризму. Сегодня свора нашей пропаганды, конечно же, написала про "предательницу"). Но, к своему удивлению, под "разоблачительным" постом Янины Соколовой, я обнаружила не привычную поддержку и агрессию в адрес Ольги, а протест против Соколовой. Чего там только не написали и куда только не послали.Я, когда наблюдала за кейсом Бони в РФ, думала, что наши "зірки" (укр. - звезды) пока молчат. И когда предполагала, кто бы это мог быть у нас - первой на ум пришла Полякова.Конечно, она говорит о том, что чувствуют люди, и, конечно, это тоже могут использовать в политической борьбе конкурирующие кланы - ничего сложного не бывает однозначным. Но и до бесконечности не давать выхода накопившемуся невозможно.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20210526/1031479200.html

https://ukraina.ru/20260418/bonya-naroda-chto-eto-bylo-1078036845.html

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эксклюзив, украина, россия, тцк, оля полякова, виктория боня